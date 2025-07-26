Ace Trend

我们为您呈现一个革命性的指标，它改变了趋势交易世界的游戏规则。 该指标旨在重新思考性能并将您的交易体验提升到前所未有的高度。 我们的指标拥有先进功能的独特组合，使其有别于竞争对手。 "真实定价因素"的先进技术即使在最困难和最不稳定的市场条件下也能确保无与伦比的稳定性。 告别不稳定的模式，破碎的指标，欢迎有意识的，受控的交易。

该指标不仅仅是一个美丽的画面！ 指标应该将赔率转移到交易者身边，从而赚取利润。 熟悉基于指标信号的交易结果(全自动模式):https://www.mql5.com/zh/signals/2339244

AceTrend在根据RBTI版本的趋势指标排名中排名第一。 您可以通过在互联网上搜索有关"测试AceTrend趋势指标"的信息来了解更多信息。 AceTrend-最大的盈利能力和交易控制. 我们的指标根据当前市场报价而不是历史来突出盈利能力。 加入革命-释放您的交易经验的潜力!

指标不会在已形成的柱上重绘。 如果柱形已形成，指标读数保持不变。 该指标适用于从M1到MN的任何时间框架。 标准是H1时间框架。

您的反馈非常重要！ 您有任何问题，建议，或只是想分享您的意见？ 写评论或发送消息-我总是保持联系！

指标参数:

  • PreSets - 如果选择"手动模式"，则使用"---=计算设置=---"部分的参数来计算指标。 如果您选择了一组现成的设置，则该部分的所有参数都会自动设置并隐藏（实际上，在"---=计算设置=---"中设置的参数不再参与指标的计算）。
  • Algorithm version - 参与指标计算的算法版本。 该参数的创建是为了实现指标的未来缩放。 它可以全局改变计算结果。
  • Power momentum Up - 上升趋势开始的敏感性。 建议的范围是从0.2到5，增量为0.1。
  • Power momentum Dn - 下降趋势开始的敏感性。 建议的范围是从0.2到5，增量为0.1。
  • UPK1 - 快速和冲动上升趋势的系数。 建议的范围是从0.5到1.5，增量为0.1。
  • UPK2 - 标准上升趋势的系数。 建议的范围是从0.5到1.5，增量为0.1。
  • UPK3 - 不稳定上升趋势的系数。 建议的范围是从0.5到1.5，增量为0.1。
  • DNK1 - 快速和冲动下降趋势的系数。 建议的范围是从0.5到1.5，增量为0.1。
  • DNK2 - 标准下降趋势的系数。 建议的范围是从0.5到1.5，增量为0.1。
  • DNK3 - 不稳定下降趋势的系数。 建议的范围是从0.5到1.5，增量为0.1。
  • BarsCalculate - 用于计算和构建指标的柱数。
  • ShowPattern - 包括趋势内条目的其他模式。
  • PaintArrow - 在图形上绘制箭头的选项。
  • ModePaintProfit - 选择一个选项，从指标的趋势中提取利润。
  • PaintLevels - 绘制趋势内的获利回吐水平。
  • PaintZZ - 根据指标的趋势绘制锯齿形。
  • Alert - 启用警报：警报信号，蜂鸣声，电子邮件消息，消息到移动终端。
Violette
423
Violette 2025.12.19 15:42 
 

Super indicator that i use to scalp M1. The seller is very serious. Thank you !

rhema777
453
rhema777 2025.09.11 10:27 
 

Good indicator...is solid and stable and no false triggers..it detects long term trends very well..I use it on the daily time frame

Violette
423
Violette 2025.12.19 15:42 
 

Super indicator that i use to scalp M1. The seller is very serious. Thank you !

Mikhail Sergeev
95980
来自开发人员的回复 Mikhail Sergeev 2025.12.21 23:31
Thank you very much for your positive feedback! I always strive to create reliable and effective solutions that meet traders’ needs. I will continue to work hard to improve the product and provide valuable tools for your trading activities. If you have any questions, suggestions or need further assistance, please feel free to contact me. I’m always here to help. Wishing you successful trades and further achievements in trading!
Ngọc Lê
46
Ngọc Lê 2025.11.28 13:04 
 

用户没有留下任何评级信息

rhema777
453
rhema777 2025.09.11 10:27 
 

Good indicator...is solid and stable and no false triggers..it detects long term trends very well..I use it on the daily time frame

Mikhail Sergeev
95980
来自开发人员的回复 Mikhail Sergeev 2025.09.11 14:18
Hello. Thank you for your feedback! Please contact us if you have any questions or suggestions.
回复评论