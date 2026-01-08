тренд,анализ тренда,следование за трендом,сигналы,алерты,торговая панель,панель индикаторов,рыночный контекст,скальпинг,дневная торговля,интрадей,свинг,без перерисовки,без задержки,управление риском,соотношение риск прибыль,поддержка сопротивление,зоны спроса предложения,давление покупок продаж,forex,криптовалюта











QuantumTrade Panel — это продвинутый индикатор для MetaTrader 5, разработанный для предоставления полного рыночного контекста в реальном времени, объединяющий в одном визуальном панели такие данные, как направление тренда, зоны равновесия, давление покупателей и продавцов, накопленный риск и торговые проекции.



Индикатор используется исключительно как аналитический инструмент и не открывает сделки автоматически. Его цель — помочь трейдеру четко и объективно понимать текущую рыночную ситуацию.



Панель отображает основной рыночный тренд на основе поведения свечей во внутреннем таймфрейме, обеспечивая надежное направленное смещение для внутридневной торговли. Также рассчитывается уровень Zero Gamma — ценовое равновесие, взвешенное по объему, а также зоны положительного и отрицательного давления.



Delta Risk — это поведенческая симуляция, измеряющая давление покупки и продажи на основе закрытия свечи, диапазона, волатильности (ATR) и тикового объема. Индикатор фиксирует пики дельты и сохраняет историю накопленного риска, позволяя выявлять зоны истощения или продолжения движения. Эти данные сохраняются при смене таймфрейма.



QuantumTrade Panel также предоставляет торговые проекции: точку входа, стоп-лосс, тейк-профит и соотношение риск/прибыль (R:R), автоматически адаптированные к активу и основанные на волатильности. Проекции отображаются прямо на графике.



Индикатор совместим с Forex, индексами, товарами и криптовалютами, автоматически адаптируя параметры под актив. Поддерживает несколько языков, динамические цвета и автоматическое обновление.



Индикатор не следует использовать изолированно. Он предназначен для совместного использования с price action, структурой рынка, уровнями поддержки и сопротивления и управлением рисками.



QuantumTrade Panel идеально подходит для дискреционных трейдеров, скальперов и дейтрейдеров, которым необходим четкий рыночный контекст и визуальная поддержка решений.

