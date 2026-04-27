MasterForce Pattern Panel
- 实用工具
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Joas Da Silva Veiga你好，我来自巴西。我独立开发自己的 MT5 工具和指标，基于我的需求以及日内交易的学习与研究。我是 MQL5 的新用户，在这里分享我自己使用并开发的工具和指标，有免费的，也有付费的。如果你能通过购买我的付费工具或指标来支持我继续这项工作，我会非常感激，并且能够在这里发布更多免费的工具。感谢你的关注。
- 版本: 1.0
- 激活: 20
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什么是 MasterForce Pattern Panel
MasterForce Pattern Panel 是一款用于 MetaTrader 5 的高级工具，它将原始市场数据转换为可执行的买卖模式信号。
该工具监控价格行为的四个关键维度：
PFRE（Power Flow Real Estate）用于逐笔衡量买方与卖方的力量差异。正值表示买方占优，负值表示卖方占优。
Flow 表示市场走势的加速度，用于判断趋势是在增强还是在减弱。
RSI 用于识别超买与超卖状态，并对近期价格波动具有较高敏感性。
综合 Score 将核心数据整合为 -100 到 +100 的数值，用于概括当前市场状态。
该工具的核心优势在于识别重复模式。当某个指标达到关键水平时，会生成一个模式（例如 P+、F-），并记录随后价格的走势。随着时间推移，工具会积累统计数据，从而基于重复性与概率进行分析。
重要提示：
为了工具正常运行，必须启用 Algo Trading。
缩写与含义
F = Flow
P = PFRE
S = Score ST
正向极性信号表示买方力量占优。
负向极性信号表示卖方力量占优。
模式显示方式
面板以清晰结构展示信息：
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Flow、PFRE、RSI 和 Score 的强度条
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左侧显示正向模式
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右侧显示负向模式
每个模式包含方向、动能强度、平均波动（点数）以及出现次数。
出现次数超过 15 次的模式被认为更稳定、更可靠。
峰值表示该极性在反转前达到的最大强度。
此外，当极性发生变化时，图表上会显示箭头。这些箭头表示可能的反转点或回调开始，有助于实时交易决策。
如何使用该工具
正确使用该工具前，需要先分析市场环境与当前强度。
横盘市场
当 Score T 显示为灰色时，市场处于横盘状态。
在这种情况下，趋势交易效率较低，建议避免趋势单，或仅进行短线操作。
强度分析
F 代表市场动能。
P 代表买卖力量。
S 代表整体市场强度。
正负信号用于判断当前市场主导方向。
模式解读
出现次数越多的模式越可靠。
超过 15 次重复的模式稳定性更高。
峰值用于判断力量反转前的最大扩展范围。
支撑与阻力模式
当某个模式出现在顶部或底部并持续累积而未突破时，说明存在相反力量在支撑价格。
此时价格可能出现回调、延续趋势或反转。
这种行为会形成潜在的支撑或阻力区域。
同时需要关注历史峰值（X 值）。如果某个模式多次被验证，则再次有效的概率更高。
使用该工具进行交易
该工具在非横盘市场中效果最佳。
交易前需要：
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确认 Score 不处于横盘区域
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分析当前市场强度
示例：
当出现 F+ 后又出现 F-，可能表示回调。
此时可参考前高前低区域，或使用移动平均线作为辅助。
也可以使用 TrendBands Momentum Ultra，该工具可在 MQL5 商店购买，在支撑与阻力分析中效果良好。
当价格到达这些区域，尊重模式信号，重复次数增加且未跌破前低时，可能是顺势回调入场的良好机会。
趋势延续
当市场力量保持一致、模式持续增加且没有反向突破时，趋势通常会延续。
总结
MasterForce Pattern Panel 是基于市场力量与重复模式分析的工具。
最佳使用方式：
避免在横盘市场交易
优先关注高频重复模式
观察关键价格区域行为
结合整体市场环境判断
工具运行时间越长，积累的数据越多，模式可靠性越高。
如何使用该工具
买入确认
当满足以下条件时，面板确认潜在买入信号：
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PFRE： 正值（绿色）
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Flow %： 正值（绿色）
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RSI： 大于 50
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Score ST： 大于或等于 +40
缩写说明
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F+ = 正向 Flow
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P+ = 正向 PFRE
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RSI↑ = RSI 上升
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S↑ = 正向 Score ST
卖出确认
当满足以下条件时，面板确认潜在卖出信号：
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PFRE： 负值（红色）
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Flow %： 负值（橙色）
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RSI： 小于 50
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Score ST： 小于或等于 -40
缩写说明
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F- = 负向 Flow
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P- = 负向 PFRE
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RSI↓ = RSI 下降
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S↓ = 负向 Score ST
为了正确使用该指标，在做出交易决策之前，务必观察市场环境以及当前市场力量。
当 Score ST 显示为灰色时，表示市场处于横盘震荡状态。在这种情况下，不建议使用该指标进行趋势交易，除非是短线交易。理解信号模式
通常，不同缩写会同时出现，以显示当前市场的主导力量。
当两个模式出现在同一方向时，通常已经能够反映当前趋势。
例如：
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F+ 和 RSI↑ = 两个模式同时表明买方力量占优。
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F- 和 RSI↓ = 两个模式同时表明卖方力量占优。
指向同一方向的缩写越多，趋势通常越强。
示例
假设面板显示：
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F+
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RSI↑
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S↑
所有信号都处于正向区域，表明买方力量占主导。
如果只有：
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F-
-
RSI↓
变为负向，而：
-
S↑
仍保持正向，则主趋势依然被认为是上涨趋势。
在这种情况下，F 和 RSI 的变化可能仅代表一次回调（Pullback）。
但是，如果两个或更多信号同时转为相反方向，则回调可能会更强。
只要最后一个信号仍保持原来的方向，主趋势通常仍然有效。缩写含义
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F = Flow
-
P = PFRE
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S = Score ST
正向（+）和负向（-）信号分别表示：
-
买方力量。
-
卖方力量。
高于 15x 的模式通常代表更强且更稳定的市场走势。
Peak（峰值） 字段显示该方向在切换到相反方向之前所达到的最高值。支撑与阻力
当某个模式出现在价格顶部或底部附近时，它可能持续累积力量，但始终无法突破该价格水平。
这可能意味着相反方向的力量正在该区域压制价格。
在这种情况下，价格可能会：
-
先回调，然后继续原有趋势；
-
完全反转当前趋势。
这些区域可能形成临时支撑位或阻力位。
同时，也建议观察历史峰值记录中的 X 值。如果某个价位过去多次被市场尊重，那么未来价格再次在该区域产生反应的可能性也会增加。使用指标进行交易
该指标在趋势市场中的表现最佳。
在进场之前：
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确认 Score ST 不是灰色。
-
确认市场当前的主导力量。
-
观察当前激活的模式。
回调交易
如果主趋势显示：
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F+
随后出现：
-
F-
这可能表示一次回调。
为了寻找潜在的回调区域，可以结合以下工具：
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移动平均线（Moving Average）。
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前高和前低。
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TrendBands Momentum Ultra 指标（可在我的商店获取）。
当价格到达这些区域之一，并且模式的 X 值继续增加，同时价格没有跌破前低或突破前高时，这可能是顺势入场的良好机会。入场方法
当面板为空且没有任何激活模式时，我通常会等待至少两个模式同时指向同一个方向。
卖出示例
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首先出现：
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F-
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随后出现：
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RSI↓
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在这种情况下，我会在第二个模式出现时考虑建立空头仓位。
即便如此，我仍会尽量避免在市场底部附近卖出。因此，我会结合 Quantum Pulse Force 指标（可在我的商店获取）显示的市场力量，确认价格是否仍有继续下跌的空间。
风险提示
金融市场存在风险，任何工具均无法保证盈利。建议在实盘前先进行模拟测试。