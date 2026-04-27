MasterForce Pattern Panel

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  • Joas Da Silva Veiga
    Joas Da Silva Veiga

    Joas Da Silva Veiga

    5 (5)
    你好，我来自巴西。我独立开发自己的 MT5 工具和指标，基于我的需求以及日内交易的学习与研究。我是 MQL5 的新用户，在这里分享我自己使用并开发的工具和指标，有免费的，也有付费的。如果你能通过购买我的付费工具或指标来支持我继续这项工作，我会非常感激，并且能够在这里发布更多免费的工具。感谢你的关注。
    11 产品
  • 版本: 1.0
  • 激活: 20

mt5指标, 动量指标, 趋势指标, 剥头皮策略, 买卖信号, 技术分析, 振荡器, 支撑阻力, 价格行为, 突破交易, 外汇策略, 波段交易, 图表形态, 市场动量, 交易信号


什么是 MasterForce Pattern Panel

MasterForce Pattern Panel 是一款用于 MetaTrader 5 的高级工具，它将原始市场数据转换为可执行的买卖模式信号。

该工具监控价格行为的四个关键维度：

PFRE（Power Flow Real Estate）用于逐笔衡量买方与卖方的力量差异。正值表示买方占优，负值表示卖方占优。

Flow 表示市场走势的加速度，用于判断趋势是在增强还是在减弱。

RSI 用于识别超买与超卖状态，并对近期价格波动具有较高敏感性。

综合 Score 将核心数据整合为 -100 到 +100 的数值，用于概括当前市场状态。

该工具的核心优势在于识别重复模式。当某个指标达到关键水平时，会生成一个模式（例如 P+、F-），并记录随后价格的走势。随着时间推移，工具会积累统计数据，从而基于重复性与概率进行分析。


重要提示：

为了工具正常运行，必须启用 Algo Trading。


缩写与含义

F = Flow
P = PFRE
S = Score ST

正向极性信号表示买方力量占优。
负向极性信号表示卖方力量占优。

模式显示方式

面板以清晰结构展示信息：

  • Flow、PFRE、RSI 和 Score 的强度条

  • 左侧显示正向模式

  • 右侧显示负向模式

每个模式包含方向、动能强度、平均波动（点数）以及出现次数。

出现次数超过 15 次的模式被认为更稳定、更可靠。

峰值表示该极性在反转前达到的最大强度。

此外，当极性发生变化时，图表上会显示箭头。这些箭头表示可能的反转点或回调开始，有助于实时交易决策。

如何使用该工具

正确使用该工具前，需要先分析市场环境与当前强度。

横盘市场

当 Score T 显示为灰色时，市场处于横盘状态。

在这种情况下，趋势交易效率较低，建议避免趋势单，或仅进行短线操作。

强度分析

F 代表市场动能。
P 代表买卖力量。
S 代表整体市场强度。

正负信号用于判断当前市场主导方向。

模式解读

出现次数越多的模式越可靠。

超过 15 次重复的模式稳定性更高。

峰值用于判断力量反转前的最大扩展范围。

支撑与阻力模式

当某个模式出现在顶部或底部并持续累积而未突破时，说明存在相反力量在支撑价格。

此时价格可能出现回调、延续趋势或反转。

这种行为会形成潜在的支撑或阻力区域。

同时需要关注历史峰值（X 值）。如果某个模式多次被验证，则再次有效的概率更高。

使用该工具进行交易

该工具在非横盘市场中效果最佳。

交易前需要：

  • 确认 Score 不处于横盘区域

  • 分析当前市场强度

示例：

当出现 F+ 后又出现 F-，可能表示回调。

此时可参考前高前低区域，或使用移动平均线作为辅助。

也可以使用 TrendBands Momentum Ultra，该工具可在 MQL5 商店购买，在支撑与阻力分析中效果良好。

当价格到达这些区域，尊重模式信号，重复次数增加且未跌破前低时，可能是顺势回调入场的良好机会。

趋势延续

当市场力量保持一致、模式持续增加且没有反向突破时，趋势通常会延续。

总结

MasterForce Pattern Panel 是基于市场力量与重复模式分析的工具。

最佳使用方式：

避免在横盘市场交易
优先关注高频重复模式
观察关键价格区域行为
结合整体市场环境判断

工具运行时间越长，积累的数据越多，模式可靠性越高。


如何使用该工具

买入确认

当满足以下条件时，面板确认潜在买入信号：

  • PFRE： 正值（绿色）

  • Flow %： 正值（绿色）

  • RSI： 大于 50

  • Score ST： 大于或等于 +40

缩写说明

  • F+ = 正向 Flow

  • P+ = 正向 PFRE

  • RSI↑ = RSI 上升

  • S↑ = 正向 Score ST

卖出确认

当满足以下条件时，面板确认潜在卖出信号：

  • PFRE： 负值（红色）

  • Flow %： 负值（橙色）

  • RSI： 小于 50

  • Score ST： 小于或等于 -40

缩写说明

  • F- = 负向 Flow

  • P- = 负向 PFRE

  • RSI↓ = RSI 下降

  • S↓ = 负向 Score ST

如何使用该指标

为了正确使用该指标，在做出交易决策之前，务必观察市场环境以及当前市场力量。

Score ST 显示为灰色时，表示市场处于横盘震荡状态。在这种情况下，不建议使用该指标进行趋势交易，除非是短线交易。

理解信号模式

通常，不同缩写会同时出现，以显示当前市场的主导力量。

当两个模式出现在同一方向时，通常已经能够反映当前趋势。

例如：

  • F+ 和 RSI↑ = 两个模式同时表明买方力量占优。

  • F- 和 RSI↓ = 两个模式同时表明卖方力量占优。

指向同一方向的缩写越多，趋势通常越强。

示例

假设面板显示：

  • F+

  • RSI↑

  • S↑

所有信号都处于正向区域，表明买方力量占主导。

如果只有：

  • F-

  • RSI↓

变为负向，而：

  • S↑

仍保持正向，则主趋势依然被认为是上涨趋势。

在这种情况下，F 和 RSI 的变化可能仅代表一次回调（Pullback）。

但是，如果两个或更多信号同时转为相反方向，则回调可能会更强。

只要最后一个信号仍保持原来的方向，主趋势通常仍然有效。

缩写含义

  • F = Flow

  • P = PFRE

  • S = Score ST

正向（+）和负向（-）信号分别表示：

  • 买方力量。

  • 卖方力量。

模式与峰值

高于 15x 的模式通常代表更强且更稳定的市场走势。

Peak（峰值） 字段显示该方向在切换到相反方向之前所达到的最高值。

支撑与阻力

当某个模式出现在价格顶部或底部附近时，它可能持续累积力量，但始终无法突破该价格水平。

这可能意味着相反方向的力量正在该区域压制价格。

在这种情况下，价格可能会：

  • 先回调，然后继续原有趋势；

  • 完全反转当前趋势。

这些区域可能形成临时支撑位或阻力位。

同时，也建议观察历史峰值记录中的 X 值。如果某个价位过去多次被市场尊重，那么未来价格再次在该区域产生反应的可能性也会增加。

使用指标进行交易

该指标在趋势市场中的表现最佳。

在进场之前：

  • 确认 Score ST 不是灰色。

  • 确认市场当前的主导力量。

  • 观察当前激活的模式。

回调交易

如果主趋势显示：

  • F+

随后出现：

  • F-

这可能表示一次回调。

为了寻找潜在的回调区域，可以结合以下工具：

  • 移动平均线（Moving Average）。

  • 前高和前低。

  • TrendBands Momentum Ultra 指标（可在我的商店获取）。

当价格到达这些区域之一，并且模式的 X 值继续增加，同时价格没有跌破前低或突破前高时，这可能是顺势入场的良好机会。

入场方法

当面板为空且没有任何激活模式时，我通常会等待至少两个模式同时指向同一个方向。

卖出示例

  1. 首先出现：

    • F-

  2. 随后出现：

    • RSI↓

在这种情况下，我会在第二个模式出现时考虑建立空头仓位。

即便如此，我仍会尽量避免在市场底部附近卖出。因此，我会结合 Quantum Pulse Force 指标（可在我的商店获取）显示的市场力量，确认价格是否仍有继续下跌的空间。



风险提示

金融市场存在风险，任何工具均无法保证盈利。建议在实盘前先进行模拟测试。

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4.98 (668)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
实用工具
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
实用工具
交易面板是一款多功能交易助手。该应用包含超过50种手动交易功能，并允许您自动执行大多数交易任务。 在购买之前，您可以在演示账户上测试演示版本。下载用于演示账户的试用版应用程序： https://www.mql5.com/zh/blogs/post/762579 。 完整说明 这里 。 贸易. 只需单击一下即可执行交易操作： 打開掛單和頭寸，並自動計算風險。 一鍵打開多個訂單和頭寸。 打開訂單網格。 按組別關閉掛單和頭寸。 反轉頭寸方向（關閉買入>打開賣出，關閉賣出>打開買入）。 鎖定頭寸（通過開啟缺少的頭寸，使買入和賣出頭寸的數量相等）。 一鍵部分關閉所有頭寸。 將所有頭寸的止盈和止損設置在同一價格水平。 將所有頭寸的止損設置在盈虧平衡水平。 開倉時，可使用以下功能： 在多個訂單或倉位之間分配計算出的數量（在單擊一次時開啟多個訂單和倉位）。 在開啟訂單前在圖表上可視化交易水平。 僅在當前點差不超過設定值時才開啟倉位。 止盈和止損之間的自動比例。 虛擬止損和止盈。 自動將止損和止盈的大小增加為當前點差的大小。 基於ATR指標讀數計算止盈和止損。 設置掛單的到期日期。 為掛單設置追蹤（掛單
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固定金额、余额/权益百分比、部分平仓设置 可定制 SL/TP： 覆盖信号
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
实用工具
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
实用工具
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
实用工具
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
实用工具
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
Axiom Trade
Issam Kassas
实用工具
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
AZT Plocker
Ntobeko Zulu
实用工具
The AZT Profit Locker is an advanced automated risk-management utility designed specifically for MetaTrader 5 (MT5) traders who want to remove emotional interference and protect their hard-earned profits. Traders aren't just fighting the Forex market, they're fighting their own biology. Fear, Greed and Anxiety lead to holding losers too long and cutting winners too early. The utility flips the script by removing emotion from risk management. Operating as a dedicated automated risk manager, this
BlueDigitsFx Command Center MT5
Ziggy Janssen
实用工具
Official BlueDigitsFx Ecosystem Access Get infrastructure updates, workflow resources, product releases, and ecosystem access through the official BlueDigitsFx ecosystem. Telegram Ecosystem Website MT4 Version BlueDigitsFx Command Center — MT5 Trading Dashboard for Execution, Risk Management & Market Analysis BlueDigitsFx Command Center is a professional MT5 execution and workflow dashboard designed to help traders manage entries, risk, market direction, momentum, and session awareness from
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
实用工具
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.83 (6)
实用工具
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
Custom Timeframe Chart Manager
Aliaksei Tamashou
实用工具
Custom Timeframe Manager Pro：MetaTrader 5 中的无限时间周期 终端的默认设置通常会隐藏价格变动的重要细节。如果仅将分析局限于经典周期，交易者可能会错失趋势形成的时刻和真实的波动水平。 Custom Timeframe Manager Pro 是一款扩展 MetaTrader 5 边界的专业工具。您可以创建任何自定义周期（包括分数和稀有周期），并像操作终端原生图表一样使用它们。 可选周期类型： 秒级 ：任何数值（例如 S1、S5、S15、S30）。 分数级 ：用于精细化分析的非标准间隔（例如 M1.5、H1.5、D1.2）。 自定义 ：用于战略分析的多日和多周大周期。 您将获得： 全功能图表 ：创建的周期像 MT5 原生图表一样工作——您可以在其上应用任何指标、震荡指标、模板和 EA。这不是“覆盖层”，也不是视觉模拟。 即时更新 ：行情实时传输，无明显延迟。您的市场观察速度与标准图表一致。 指标稳定运行 ：专有技术确保 RSI、MACD 等震荡指标运行流畅，无伪影、无跳动、无重置。实时 K 线更新无需重新计算全部历史数据。 自动恢复 ：断网后，工
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
实用工具
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
作者的更多信息
QuantumTrade Panel
Joas Da Silva Veiga
5 (2)
指标
趋势,趋势分析,趋势跟随,交易信号,警报,交易面板,可视化面板,市场环境,剥头皮,日内交易,短线交易,波段交易,不重绘,无延迟,风险管理,风险回报,支撑阻力,供需区域,买卖压力,外汇,加密货币,多时间框架 该面板是一种高级市场分析工具，可将价格和成交量数据转化为清晰的趋势信号、买卖压力以及客观的交易预测——所有信息都集中显示在图表中的一个面板上。 它结合了市场行为的动态分析、风险管理以及自动交易投影，实时展示诸如 Gamma Zero、成交量、趋势、Delta Risk 和累计风险等指标。 此外，该指标具备智能数据持久化功能，会自动保存关键数据，例如买卖峰值和累计风险，即使在切换时间周期或重启终端后也能保持数据连续性。 通过可配置的提醒（声音、推送和电子邮件）以及对不同资产类型的自动适配，该面板为交易决策提供了统一且实用的视图。 为什么使用？ 该面板可以帮助您快速判断市场当前由谁主导（买方或卖方），无需手动计算即可确定入场、止损和目标位置，同时通过简洁有序的界面减少图表噪音。 它还可以自动分析趋势和市场压力，在终端重启后依然保持数据连续性，并将所有关键信息集中在一个位置。 面板显示
FREE
Trading Panel Prime
Joas Da Silva Veiga
实用工具
交易面板,手动交易,订单管理,风险管理,交易管理器,交易助手,一键交易,止损,止盈,移动止损 重要说明 为了使 JoPanel Prime 正常运行，必须在 MetaTrader 5 中启用“Algo Trading（算法交易）”选项。否则，交易面板将无法正常工作。 JoPanel Prime 是一款专为 MetaTrader 5 开发的专业手动交易面板，可帮助交易者快速执行订单并高效管理持仓。它使用现代化的图表交易面板取代 MT5 的默认交易界面，让交易操作更加便捷。 主要功能 • 一键执行市价买入（Buy）和卖出（Sell）订单。 • 支持挂单预览（Shift 创建买入挂单，Alt 创建卖出挂单）。 • 热键（Hotkeys）：X（全部平仓）、I（反向持仓）、M（最小化面板）。 • 独立设置 Take Profit（止盈）和 Stop Loss（止损）。 • 支持 OCO（One-Cancels-Other，一单成交另一单自动取消）挂单。 • 实时统计：浮动盈亏、当日盈亏和手续费。 • 通过输入框或预设按钮调整手数（Lot Size）。 • 支持英语和葡萄牙语界面。 •
FREE
Smart Top Bottom Finder
Joas Da Silva Veiga
指标
top finder, bottom finder, market structure, price action, trend reversal, trend continuation, support resistance, swing high, swing low, frequency analysis, price projection, breakout detection, pullback trading, swing trading, market turning points EXPERIMENTAL VERSION – UNDER ACTIVE DEVELOPMENT Smart Top Bottom Finder is a market structure and frequency analysis indicator designed to identify potential tops and bottoms based on recurring price movement patterns. The indicator does not rely
FREE
Trend Flow Oscillator
Joas Da Silva Veiga
指标
趋势,趋势指标,动量,振荡器,直方图,趋势强度,市场流动,趋势确认,看涨,看跌,技术分析 Trend Flow Oscillator 是一个市场流动性与动量指标，旨在帮助交易者清晰、简洁、快速地识别价格走势的强度和方向。 在 M5 时间周期中效果尤为显著，因为该周期中市场流动变化更加频繁。 功能 识别买卖力量的变化与延续 显示价格运动的加速与减速 帮助确认顺势入场 以独立柱状图形式展示市场流动 作为方向性动量振荡指标使用 适用人群 主观交易者 短线和日内交易者（特别是 M5） 寻求流动性确认而非自动信号的交易者 趋势及回调交易者 喜欢简洁直观指标的用户 使用方法 推荐使用时间周期：M5 柱状图解读： 正值柱表示买方力量增强 负值柱表示卖方力量增强 柱体越大，动量越强 该指标可用于： 确认顺势交易入场 避免逆势交易 验证突破及趋势延续 建议结合以下方法使用： Price Action 支撑与阻力 市场结构 说明：该指标为确认工具，不应作为单一入场信号使用。 限制 不是交易机器人 不会自动开仓或平仓 不预测市场走势 不替代风险管理 不保证盈利 风险提示 金融市场交易具有高风险。 历史表
FREE
Trade Panel Pro MT5 One Click Risk Control
Joas Da Silva Veiga
实用工具
委托单, 交易面板, 风险管理, 手动交易, 跟踪止损, 订单管理, 快速执行 — JoOrderTrade Pro — MetaTrader 5 执行面板 JoOrderTrade Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 的完整图形化面板，用于手动订单执行和高级风险管理。它以简洁、响应迅速且性能优化的界面取代平台原生交易窗口，为交易操作提供更高的精确度和控制力。 本产品不是自动交易机器人。所有进场和出场决策仍由交易者自行决定。该面板仅自动执行交易操作和持仓保护管理。 该面板支持 Netting 和 Hedge 账户，提供可配置界面、可自定义热键以及高级交易管理工具。 主要功能 快速订单执行 一键执行市价买入和市价卖出订单。 直接在图表上放置挂单。 使用 Shift 预览买入挂单，使用 AltGr（Alt）预览卖出挂单。 根据当前价格位置自动选择挂单类型。 专用 Buy BID 和 Sell ASK 按钮。 批量取消挂单。 Pos 字段 Pos 字段用于定义在执行买入或卖出订单时同时开立多少个相同的仓位。 配置 默认值：1 允许范围：1 至 100 个仓位 使用 + 和 -
RSI Trend Color
Joas Da Silva Veiga
指标
RSI 彩色蜡烛 , 蜡烛颜色 指标 , 视图 指标 , RSI 颜色 功能介绍 RSI Trend Color 是一款智能可视化指标，可将 RSI 数值直接转换为K线颜色显示： 蓝色 ：RSI 超卖 橙色 ：RSI 超买 白色 ：RSI 中性 附加功能： RSI 关键水平声音和视觉提醒 回调信号提醒 简单可自定义参数设置 适合人群 偏好视觉分析的交易者 RSI 初学者 专业交易者 MetaTrader 5 用户 使用方法 在 MetaTrader 5 中安装指标 自动显示在图表中 自定义设置： RSI 周期（默认：4） 启用或关闭提醒 观察颜色变化： 蓝色K线：可能的买入机会 橙色K线：可能的卖出机会 专业建议：   与   RSI Zone Memory Reative   搭配使用可提高分析准确率。 不具备的功能 不自动交易 不保证盈利 不替代风险管理 仅适用于 MT5 不是交易机器人 风险提示 交易存在资金亏损风险。本指标仅作为辅助分析工具，不保证盈利。 建议： 先在模拟账户测试 使用合理的风险管理 不投入超过可承受损失的资金 持续学习交易知识 技术信息 平台：MetaTra
FREE
Trend Zone Force
Joas Da Silva Veiga
5 (1)
指标
趋势, 回调, 趋势指标, 波动率, atr, 移动平均线, ema, 动量, 振荡器, 订单流, 德尔塔, 趋势交易, 剥头皮, 日内交易 该指标用于趋势分析、回调识别以及对市场环境的客观判断。它结合了移动平均线和波动性来构建动态区域，从而更清晰地判断价格方向。 其主要目标是帮助交易者顺应市场主导趋势进行交易，减少低概率入场，并提升在剥头皮、日内交易和波段交易中的决策质量。 主要功能 基于移动平均线识别趋势方向 基于波动性的动态回调区域 判断市场买卖压力（多头或空头主导） 过滤顺应趋势方向的交易机会 简洁、清晰且易于理解的可视化结构 使用方法 当价格位于买入区域（绿色线）上方时，市场通常以多头为主。在这种情况下，应优先考虑做多，尤其是在价格回调接近买入区域时，将该区域作为入场参考。 当价格位于卖出区域（红色线）下方时，市场通常以空头为主。在这种情况下，应优先考虑做空，尤其是在价格回调接近卖出区域时，将该区域作为入场参考。 这些区域在趋势中充当回调位置。理想情况下，应等待价格接近区域并获得确认后再执行交易。 在强趋势市场中，价格可能不会精确回到区域，而是在接近区域时发生反应并继续原
Quantum Pulse Force
Joas Da Silva Veiga
指标
趋势指标, 市场动量, 价格行为, 外汇指标, 买卖信号, 趋势反转, 波动率指标, 技术分析, MT5指标, 剥头皮交易, 市场强度, 交易信号, 算法交易, 价格通道, 统计分析 Quantum Pulse Force 是一款用于 MetaTrader 5 的技术指标，旨在分析价格运动的加速度，识别趋势与横盘阶段，并基于多重定量过滤器突出关键市场位置。 与传统仅显示方向的指标不同，其核心在于衡量行情的强度及其变化过程，从而在价格走势尚未明显表现之前提供更精确的市场行为判断。 流动百分比（Flow Percentage） 该指标的核心是计算两条移动平均线之间差值的百分比变化。 该计算反映两条均线之间距离的扩大或缩小，从而表示行情的加速或减速。 解释： 正值表示向上加速 负值表示向下加速 接近零的数值表示动能减弱或市场进入横盘 这种方式可以在价格尚未明显变化前提前发现趋势变化。 K线颜色 指标会根据当前市场状态自动改变K线颜色。 颜色含义如下： 深蓝：强势上涨 深红：强势下跌 浅蓝：弱势上涨 浅红：弱势下跌 绿色：可能向上反转 橙色：可能向下反转 深绿色：可能出现买入资金流向反转。
TrendBands Momentum Ultra
Joas Da Silva Veiga
指标
趋势 指标, 动量 指标, 市场 流量 指标, 动态 波段, MT5 指标, 剥头皮 交易, 日内 交易, 波段 交易, 百分比 距离, 无 重绘, 实时 警报, 多 时间 框架, 动量 直方图, EMA 趋势, 趋势 强度 TrendBands Momentum Ultra 是一款趋势与动量指标，旨在帮助交易者可视化市场方向、行情强度以及价格相对于趋势的距离。 该指标基于两条内部指数移动平均线计算。中间的核心线称为 Gamma Zero，代表趋势基准。正向与负向“成交量带”会根据价格动量动态扩展。Dist 参数用于显示当前价格相对于 Gamma Zero 的百分比距离，从而提供对市场强度的客观衡量。 功能 用于识别主要趋势、衡量行情强度，并标示可能的回调或延续区域。同时显示价格相对于 Gamma Zero 的百分比距离，并在趋势方向发生变化时可触发提示。 工作原理 该指标基于价格、Gamma Zero 与上下波动带之间的关系进行分析。 当价格位于 Gamma Zero 上方时，市场偏向多头；当价格位于其下方时，市场偏向空头。随着动量增强，波动带会扩张；当市场走弱时，波动带会收缩。
Market Sentry
Joas Da Silva Veiga
指标
Market Analysis, Market Structure, Price Action, Trend Analysis, Bullish, Bearish, Range Market, Directional Bias, Market Dashboard, Trading Dashboard, Trend Detection, Market Scanner, Market Context, Breakout Analysis, Consolidation Analysis, Trend Filter, Technical Analysis, Real Time Analysis This indicator analyzes price behavior in real time and classifies market conditions into Bullish , Bearish , Range , and Neutral scenarios. Price is continuously evaluated relative to a dynamic referen
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