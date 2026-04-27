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什么是 MasterForce Pattern Panel

MasterForce Pattern Panel 是一款用于 MetaTrader 5 的高级工具，它将原始市场数据转换为可执行的买卖模式信号。

该工具监控价格行为的四个关键维度：

PFRE（Power Flow Real Estate）用于逐笔衡量买方与卖方的力量差异。正值表示买方占优，负值表示卖方占优。

Flow 表示市场走势的加速度，用于判断趋势是在增强还是在减弱。

RSI 用于识别超买与超卖状态，并对近期价格波动具有较高敏感性。

综合 Score 将核心数据整合为 -100 到 +100 的数值，用于概括当前市场状态。

该工具的核心优势在于识别重复模式。当某个指标达到关键水平时，会生成一个模式（例如 P+、F-），并记录随后价格的走势。随着时间推移，工具会积累统计数据，从而基于重复性与概率进行分析。





重要提示：

为了工具正常运行，必须启用 Algo Trading。







缩写与含义

F = Flow

P = PFRE

S = Score ST

正向极性信号表示买方力量占优。

负向极性信号表示卖方力量占优。

模式显示方式

面板以清晰结构展示信息：

Flow、PFRE、RSI 和 Score 的强度条

左侧显示正向模式

右侧显示负向模式

每个模式包含方向、动能强度、平均波动（点数）以及出现次数。

出现次数超过 15 次的模式被认为更稳定、更可靠。

峰值表示该极性在反转前达到的最大强度。

此外，当极性发生变化时，图表上会显示箭头。这些箭头表示可能的反转点或回调开始，有助于实时交易决策。

如何使用该工具

正确使用该工具前，需要先分析市场环境与当前强度。

横盘市场

当 Score T 显示为灰色时，市场处于横盘状态。

在这种情况下，趋势交易效率较低，建议避免趋势单，或仅进行短线操作。

强度分析

F 代表市场动能。

P 代表买卖力量。

S 代表整体市场强度。

正负信号用于判断当前市场主导方向。

模式解读

出现次数越多的模式越可靠。

超过 15 次重复的模式稳定性更高。

峰值用于判断力量反转前的最大扩展范围。

支撑与阻力模式

当某个模式出现在顶部或底部并持续累积而未突破时，说明存在相反力量在支撑价格。

此时价格可能出现回调、延续趋势或反转。

这种行为会形成潜在的支撑或阻力区域。

同时需要关注历史峰值（X 值）。如果某个模式多次被验证，则再次有效的概率更高。

使用该工具进行交易

该工具在非横盘市场中效果最佳。

交易前需要：

确认 Score 不处于横盘区域

分析当前市场强度

示例：

当出现 F+ 后又出现 F-，可能表示回调。

此时可参考前高前低区域，或使用移动平均线作为辅助。

也可以使用 TrendBands Momentum Ultra，该工具可在 MQL5 商店购买，在支撑与阻力分析中效果良好。

当价格到达这些区域，尊重模式信号，重复次数增加且未跌破前低时，可能是顺势回调入场的良好机会。

趋势延续

当市场力量保持一致、模式持续增加且没有反向突破时，趋势通常会延续。

总结

MasterForce Pattern Panel 是基于市场力量与重复模式分析的工具。

最佳使用方式：

避免在横盘市场交易

优先关注高频重复模式

观察关键价格区域行为

结合整体市场环境判断

工具运行时间越长，积累的数据越多，模式可靠性越高。





买入确认

如何使用该工具

当满足以下条件时，面板确认潜在买入信号：

PFRE： 正值（绿色）

Flow %： 正值（绿色）

RSI： 大于 50

Score ST： 大于或等于 +40

缩写说明

F+ = 正向 Flow

P+ = 正向 PFRE

RSI↑ = RSI 上升

S↑ = 正向 Score ST

卖出确认

当满足以下条件时，面板确认潜在卖出信号：

PFRE： 负值（红色）

Flow %： 负值（橙色）

RSI： 小于 50

Score ST： 小于或等于 -40

缩写说明

F- = 负向 Flow

P- = 负向 PFRE

RSI↓ = RSI 下降

S↓ = 负向 Score ST

如何使用该指标

为了正确使用该指标，在做出交易决策之前，务必观察市场环境以及当前市场力量。

当 Score ST 显示为灰色时，表示市场处于横盘震荡状态。在这种情况下，不建议使用该指标进行趋势交易，除非是短线交易。

理解信号模式

通常，不同缩写会同时出现，以显示当前市场的主导力量。

当两个模式出现在同一方向时，通常已经能够反映当前趋势。

例如：

F+ 和 RSI↑ = 两个模式同时表明买方力量占优。

F- 和 RSI↓ = 两个模式同时表明卖方力量占优。

指向同一方向的缩写越多，趋势通常越强。

示例

假设面板显示：

F+

RSI↑

S↑

所有信号都处于正向区域，表明买方力量占主导。

如果只有：

F-

RSI↓

变为负向，而：

S↑

仍保持正向，则主趋势依然被认为是上涨趋势。

在这种情况下，F 和 RSI 的变化可能仅代表一次回调（Pullback）。

但是，如果两个或更多信号同时转为相反方向，则回调可能会更强。

只要最后一个信号仍保持原来的方向，主趋势通常仍然有效。

F = Flow

P = PFRE

S = Score ST

缩写含义

正向（+）和负向（-）信号分别表示：

买方力量。

卖方力量。

模式与峰值

高于 15x 的模式通常代表更强且更稳定的市场走势。

Peak（峰值） 字段显示该方向在切换到相反方向之前所达到的最高值。

支撑与阻力

当某个模式出现在价格顶部或底部附近时，它可能持续累积力量，但始终无法突破该价格水平。

这可能意味着相反方向的力量正在该区域压制价格。

在这种情况下，价格可能会：

先回调，然后继续原有趋势；

完全反转当前趋势。

这些区域可能形成临时支撑位或阻力位。

同时，也建议观察历史峰值记录中的 X 值。如果某个价位过去多次被市场尊重，那么未来价格再次在该区域产生反应的可能性也会增加。

使用指标进行交易

该指标在趋势市场中的表现最佳。

在进场之前：

确认 Score ST 不是灰色。

确认市场当前的主导力量。

观察当前激活的模式。

回调交易

如果主趋势显示：

F+

随后出现：

F-

这可能表示一次回调。

为了寻找潜在的回调区域，可以结合以下工具：

移动平均线（Moving Average）。

前高和前低。

TrendBands Momentum Ultra 指标（可在我的商店获取）。

当价格到达这些区域之一，并且模式的 X 值继续增加，同时价格没有跌破前低或突破前高时，这可能是顺势入场的良好机会。

入场方法

当面板为空且没有任何激活模式时，我通常会等待至少两个模式同时指向同一个方向。

卖出示例

首先出现： F- 随后出现： RSI↓

在这种情况下，我会在第二个模式出现时考虑建立空头仓位。

即便如此，我仍会尽量避免在市场底部附近卖出。因此，我会结合 Quantum Pulse Force 指标（可在我的商店获取）显示的市场力量，确认价格是否仍有继续下跌的空间。









风险提示

金融市场存在风险，任何工具均无法保证盈利。建议在实盘前先进行模拟测试。