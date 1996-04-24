Trade Panel Pro MT5 One Click Risk Control

极为重要的提示

为使工具正常工作，必须在 MetaTrader 5 的设置中启用 “Algo Trading” 选项。若未启用，面板将无法运行。

重要提示：

在未完全理解其用途之前，请勿启用 “OA” 功能。

OA（自动订单） 功能需与 Trailing Stop（移动止损） 配合使用。当移动止损被触发并且止损价位随价格向有利方向移动时，系统会在移动止损价格处自动下达一个与原始订单方向相反的订单。

操作示例：

在买入交易中，如果 Trailing Stop 设置为在价格向有利方向移动 2 美元 后激活，当该条件满足时，止损将被自动调整，同时系统会在该移动止损价格处自动下达一个卖出订单。

“OA” 按钮适用于特定交易策略，这些策略通常包含自动保护或反向开仓逻辑。如果您不使用此类策略，建议将该功能保持关闭，以避免非预期的交易执行。

该功能可能会在未来更新中进行修改或移除。