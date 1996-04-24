Trade Panel Pro MT5 One Click Risk Control
- 实用工具
- Joas Da Silva Veiga
- 版本: 1.0
- 激活: 16
交易面板, 风险管理, 手动交易, 一键交易, 订单管理, 止损, 止盈, 移动止损
JoOrderTrade Pro – 面向 MetaTrader 5 的高级交易面板
极为重要的提示
为使工具正常工作，必须在 MetaTrader 5 的设置中启用 “Algo Trading” 选项。若未启用，面板将无法运行。
重要提示：
在未完全理解其用途之前，请勿启用 “OA” 功能。
OA（自动订单） 功能需与 Trailing Stop（移动止损） 配合使用。当移动止损被触发并且止损价位随价格向有利方向移动时，系统会在移动止损价格处自动下达一个与原始订单方向相反的订单。
操作示例：
在买入交易中，如果 Trailing Stop 设置为在价格向有利方向移动 2 美元 后激活，当该条件满足时，止损将被自动调整，同时系统会在该移动止损价格处自动下达一个卖出订单。
“OA” 按钮适用于特定交易策略，这些策略通常包含自动保护或反向开仓逻辑。如果您不使用此类策略，建议将该功能保持关闭，以避免非预期的交易执行。
该功能可能会在未来更新中进行修改或移除。
JoOrderTrade Pro 面板在某些用户的特定按钮上可能会出现一些小问题，例如某些按钮文字错位或按钮超出面板边界。这是因为某些屏幕分辨率和显示缩放设置非常高。如果遇到这种情况，请不用担心：这不会直接影响面板的主要功能。我们正在积极修复这些问题并将在后续更新中改进。
注意：很快会提供一个演示视频，讲解面板在实际中的使用方法。
敬请期待。
请注意，视频只能在 MQL5 网站上观看。
视频将提供两种语言：英语和葡萄牙语。
如果您讲葡萄牙语，请将网页语言切换为葡萄牙语以观看葡萄牙语版本的视频。
为什么在模拟测试中看不到面板？
MT5 策略测试器不会渲染交互式面板。
当 EA 存在以下情况时，图形面板（下单面板）不会在测试器中显示：
- 受许可证保护
- 以商业限制方式编译
- 依赖人工交互（点击、按钮、鼠标）
在测试器中没有真实鼠标，只有模拟。
此外，付费 EA 通常会在测试器中屏蔽图形界面（UI）。
这样做是为了保护卖方并：
- 防止布局被复制
- 避免逆向工程
- 强制仅在真实或演示账户中使用
你可以做什么？
你可以购买并在模拟账户中测试。
如果你不喜欢面板，可以在符合以下政策的前提下申请退款。
退款政策（MQL5）
官方 MQL5 政策允许在 7 天内退款，条件是：
- 产品未在真实账户上使用
- 未产生显著利润
- 没有滥用技术支持请求
- 退款申请在规定时限内
功能说明
JoOrderTrade Pro 是一款专业的交易工具，为 MetaTrader 5 提供一个完整且现代的控制面板。它通过直观的界面和面向专业交易者的高级功能改变交易体验。
主要功能：
- 完整的市价与挂单系统
- 可编程激活的智能 Trailing Stop（移动止损）
- 高级止盈（TP）与止损（SL）管理
- 实时每日统计
- 24/7 自动备份系统
- 可配置热键以便快速操作
- 自适应界面，适配任意分辨率
- 不同屏幕的自动缩放系统
移动止损 – 自动保护利润
Trailing Stop 是一种自动保护利润的智能系统。它像一个随市场价格向有利方向移动的“移动止损”，帮助确保你不会返还已获得的全部盈利。
简单设置
- 在面板上启用 TRAILING ON 按钮
- 选择激活方式（美元或点数）
- 设定所需距离
- 系统会自动完成所有操作
适合希望以更从容、更有纪律并自动保护盈利的交易者。
工作原理
你只需设置两个简单规则：
- 何时开始：定义在达到多少利润后激活 trailing stop（以美元或点数计）。
- 距离：定义止损距当前价格的距离。
之后系统将自动处理所有操作。
实际示例
- 以 1.1000 买入 EUR/USD
- 设置：在盈利 $100 后激活 | 距离 $50
- 达到 $100 盈利时，止损设在价格后 $50 处
- 若价格继续上涨，止损随之上移
- 若价格下跌，仓位将被自动以获利平仓
优点
- 自动保护你的利润
- 无需全天候监控市场
- 去除退出决策中的情绪因素
- 更安全地捕捉更大行情
适合人群
本产品适合：
- 需要快速执行的日内交易者和剥头皮交易者
- 同时管理多仓位的交易者
- 更喜欢可视化界面而非手动命令的用户
- 使用动态 trailing stop 策略的交易者
- 希望提高交易效率的任何人
不适合：
- 完全没有交易基础知识的初学者
- 寻找完全自动化交易系统（EA 机器人）的用户
- 不理解杠杆交易风险的人
如何使用
初始设置：
- 在 MetaTrader 5 中启用 Algotrading（工具栏上的 “Algotrading” 按钮 – 为正常运行的必要设置）
建议的基础设置：
- 面板位置：左侧或右侧，根据偏好选择
- 预设手数：根据账户规模调整
- 默认 TP/SL：设置适当的风险水平
- Trailing Stop：根据你的出场策略启用
日常操作：
- 使用 BUY / SELL 按钮下市价单
- 使用热键进行快速操作（B = Buy, S = Sell, X = Close）
- 配置 trailing stop 以保护盈利
- 在面板上直接监控实时统计数据
主要热键：
- B：买入
- S：卖出
- X：关闭所有仓位
- I：反转仓位
- C：取消所有挂单
- T：启用 / 禁用 trailing stop
- M：最小化 / 恢复面板
不做的事
此工具不具备以下功能：
- 不是自动交易机器人（不会自动做出交易决定）
- 不进行技术分析或生成进出场信号
- 不保证盈利或正向结果
- 不会在没有用户干预的情况下自动运行
- 不能替代学习、纪律与交易经验
- 不提供投资建议
工作方式：
作为一个高级控制面板，便于并加速手动执行交易。
风险提示
注意：交易存在高风险
- 杠杆交易可能导致损失超过初始存款
- 不要投入你承受不起的资金
- 这是一个执行面板，不是保证盈利的系统
- 在真实账户使用前，请先在模拟账户中测试
- 开发者不对财务损失负责
- 如有需要，请咨询独立的金融顾问
- 始终采用合适的风险管理
强制性配置：
您必须在 MetaTrader 5 工具栏启用 Algotrading 按钮。未启用时，面板将无法工作。
支持与更新
产品包含基础技术支持与兼容性更新。有关技术问题，请使用 MQL5 平台消息系统联系。
JoOrderTrade Pro – 更多控制，更高效率，专业交易。