Trend Zone Force
- 指标
- Joas Da Silva Veiga
- 版本: 2.6
- 更新: 6 一月 2026
- 激活: 5
趋势, 回调, 趋势指标, 波动率, atr, 移动平均线, ema, 动量, 振荡器, 订单流, 德尔塔, 趋势交易, 剥头皮, 日内交易
✅ 功能说明
使用移动平均线识别主要趋势。
基于波动率绘制动态回调区域。
显示价格方向性流动（买方或卖方力量）。
帮助读取市场环境，提高交易精度。
✅ 适合人群
日内交易者、剥头皮交易者和波段交易者。
进行趋势回调交易的交易者。
需要流向确认的 MT5 用户。
使用价格行为或交易面板的交易者。
偏好简洁、客观指标的用户。
✅ 使用方法
识别趋势：
绿色区域 → 看涨偏向
红色区域 → 看跌偏向
等待价格回到回调区域。
在确认K线处进场。
始终使用合理的风险管理。
❌ 不具备的功能
不提供自动买卖信号。
不预测市场走势。
不替代风险管理。
不使用真实成交量或交易Delta。
在无过滤的横盘市场中表现不佳。
⚠️ 风险提示
本指标仅作为辅助决策工具，不保证盈利。
金融市场交易风险较高，可能导致资金损失。
请务必使用止损、风险管理，并先在模拟账户中测试。
