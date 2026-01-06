Trend Zone Force

 功能说明


使用移动平均线识别主要趋势。
基于波动率绘制动态回调区域。
显示价格方向性流动（买方或卖方力量）。
帮助读取市场环境，提高交易精度。

 适合人群


日内交易者、剥头皮交易者和波段交易者。
进行趋势回调交易的交易者。
需要流向确认的 MT5 用户。
使用价格行为或交易面板的交易者。
偏好简洁、客观指标的用户。



 使用方法


识别趋势：
绿色区域 → 看涨偏向
红色区域 → 看跌偏向
等待价格回到回调区域。
在确认K线处进场。
始终使用合理的风险管理。


 不具备的功能


不提供自动买卖信号。
不预测市场走势。
不替代风险管理。
不使用真实成交量或交易Delta。
在无过滤的横盘市场中表现不佳。


⚠️ 风险提示
本指标仅作为辅助决策工具，不保证盈利。
金融市场交易风险较高，可能导致资金损失。
请务必使用止损、风险管理，并先在模拟账户中测试。
