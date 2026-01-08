QuantumTrade Panel
- インディケータ
- Joas Da Silva Veiga
- バージョン: 1.0
トレンド,トレンド分析,トレンドフォロー,シグナル,アラート,トレードパネル,ダッシュボード,マーケットコンテキスト,スキャルピング,デイトレード,短期取引,スイングトレード,再描画なし,遅延なし,リスク管理,リスクリワード,サポート,レジスタンス,需給ゾーン,買い圧力,売り圧力,FX,暗号資産
QuantumTrade Panel は、MetaTrader 5 用に開発された高度なインジケーターで、トレンド方向、均衡ゾーン、売買圧力、累積リスク、トレード予測などの重要な情報を、1つの視覚的パネルでリアルタイムに提供します。
本インジケーターは分析および意思決定支援ツールとしてのみ機能し、自動売買は行いません。現在の市場状況を明確かつ客観的に把握することを目的としています。
内部タイムフレームのローソク足の動きに基づいて主要トレンドを表示し、デイトレードに有効な方向性を示します。また、出来高加重の価格均衡である Zero Gamma と、買い・売りの圧力ゾーンを算出します。
Delta Risk は、終値、値幅、ボラティリティ（ATR）、ティックボリュームを用いた行動シミュレーションで、売買圧力を測定します。デルタピークと累積リスク履歴を保持し、時間足を変更しても一貫性を維持します。
QuantumTrade Panel は、エントリー、ストップロス、テイクプロフィット、リスクリワード比（R:R）を含むトレード予測を提供し、チャート上に直接表示します。
Forex、指数、商品、暗号資産に対応し、自動調整、多言語、動的カラー、オートアップデートを備えています。
本インジケーターは単独で使用すべきではなく、プライスアクション、相場構造、サポート・レジスタンス、リスク管理と併用してください。