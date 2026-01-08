QuantumTrade Panel

トレンド,トレンド分析,トレンドフォロー,シグナル,アラート,トレードパネル,ダッシュボード,マーケットコンテキスト,スキャルピング,デイトレード,短期取引,スイングトレード,再描画なし,遅延なし,リスク管理,リスクリワード,サポート,レジスタンス,需給ゾーン,買い圧力,売り圧力,FX,暗号資産


QuantumTrade Panel は、MetaTrader 5 用に開発された高度なインジケーターで、トレンド方向、均衡ゾーン、売買圧力、累積リスク、トレード予測などの重要な情報を、1つの視覚的パネルでリアルタイムに提供します。

本インジケーターは分析および意思決定支援ツールとしてのみ機能し、自動売買は行いません。現在の市場状況を明確かつ客観的に把握することを目的としています。

内部タイムフレームのローソク足の動きに基づいて主要トレンドを表示し、デイトレードに有効な方向性を示します。また、出来高加重の価格均衡である Zero Gamma と、買い・売りの圧力ゾーンを算出します。

Delta Risk は、終値、値幅、ボラティリティ（ATR）、ティックボリュームを用いた行動シミュレーションで、売買圧力を測定します。デルタピークと累積リスク履歴を保持し、時間足を変更しても一貫性を維持します。

QuantumTrade Panel は、エントリー、ストップロス、テイクプロフィット、リスクリワード比（R:R）を含むトレード予測を提供し、チャート上に直接表示します。

Forex、指数、商品、暗号資産に対応し、自動調整、多言語、動的カラー、オートアップデートを備えています。

本インジケーターは単独で使用すべきではなく、プライスアクション、相場構造、サポート・レジスタンス、リスク管理と併用してください。

作者のその他のプロダクト
Trade Panel Simple MT5 One Click Risk Control
Joas Da Silva Veiga
ユーティリティ
トレーディングパネル,手動取引,注文管理,リスク管理,トレードマネージャー,ワンクリック取引,ストップロス,テイクプロフィット,部分決済,スキャルピング JoOrderTrade Simple – MT5 用インテリジェント手動トレードパネル 重要：本ツールを正しく動作させるには、MetaTrader 5 の設定で「Algo Trading を許可する」を必ず有効にしてください。この設定が有効になっていない場合、パネルは動作しません。 重要なお知らせ ：パネルが大きすぎたり小さすぎたりし、文字も同様に大きすぎる、または小さすぎる場合、または表示がずれている場合は、画面の解像度が原因の可能性があります。その場合、パネル設定内の   「BASE LAYOUT」   または   「BUTTON SIZES」   で、必要に応じて手動で調整してください。 英語またはポルトガル語を話し、ページがそれ以外の言語で表示されている場合は、MQL5 のページ言語を英語またはポルトガル語に変更してください。「概要」タブに、JoOrderTrade Simple トレードパネルの使い方を説明
FREE
Trend Flow Oscillator
Joas Da Silva Veiga
インディケータ
トレンド,トレンド指標,モメンタム,オシレーター,ヒストグラム,トレンド強度,マーケットフロー,トレンド確認,強気,弱気,テクニカル分析   Trend Flow Oscillator Trend Flow Oscillator は、市場のフローとモメンタムを分析するために開発された指標です。 価格の動きの 方向性と強さ を、シンプルかつ視覚的に素早く把握することができます。 特に、フローの変化が頻繁に起こる  5分足（M5）  チャートで高い効果を発揮します。   できること 買い・売りフローの変化と継続を識別 価格動きの加速・減速を表示 トレンド方向へのエントリー確認をサポート 分かりやすい独立ヒストグラムでフローを表示 方向性モメンタム・オシレーターとして機能   対象ユーザー 裁量トレーダー スキャルパーおよびデイトレーダー（特に M5） 自動シグナルではなく、フロー確認を求めるトレーダー トレンド・押し目トレードを行う方 シンプルで客観的な指標を好むユーザー ️  使い方 M5 チャートでの使用を推奨 ヒストグラムを確認： 青いバー（Flow Up）
FREE
Trade Panel Plus MT5 One Click Risk Control
Joas Da Silva Veiga
ユーティリティ
トレーディングパネル,手動取引,注文管理,リスク管理,トレードマネージャー,ワンクリック取引,ストップロス,テイクプロフィット,部分決済,スキャルピング JoOrderTrade Plus – MT5向け高度トレーディングパネル 非常に重要な注意事項が2つあります ツールを正しく動作させるためには、MetaTrader 5の設定で 「Algo Trading」 オプションを有効にすることが 必須 です。 この有効化を行わない場合、パネルは機能しません。 JoOrderTrade Plus パネルは、特定のユーザー環境において、一部のボタンに小さな不具合が発生する場合があります。 例えば、一部のボタンのテキストがずれて表示されたり、ボタンがパネルの境界を超えて表示されたりすることがあります。 これは、画面解像度やスケーリング設定が極端に高い場合に発生します。 もしこのような状況が発生してもご安心ください。これらの問題は、パネルの主要な機能には直接影響しません。 現在、これらの不具合を今後のパネルアップデートで修正するため、鋭意対応中です。 なぜデモテストでパネルが表示されないので
Trend Zone Force
Joas Da Silva Veiga
インディケータ
トレンド, プルバック, トレンドインジケーター, ボラティリティ, atr, 移動平均, ema, モメンタム, オシレーター, オーダーフロー, デルタ, トレンドトレード, スキャルピング   機能 移動平均線を使用して主要なトレンドを識別します。 ボラティリティに基づいた動的なプルバックゾーンを描画します。 価格の方向性フロー（買い圧力・売り圧力）を表示します。 より正確な取引のために市場環境の把握を助けます。 私がこのインジケーターを実際に使う方法は次のとおりです。 価格が赤い点線（売りゾーン）の下で推移している場合、市場は下降トレンドで売りの勢いが強い状態です。売りゾーン付近、または売りゾーン内での売りエントリーを優先して探します。 価格が緑の点線（買いゾーン）の上で推移している場合、強い上昇トレンドを示しています。買いゾーン付近、または買いゾーン内での買いエントリーを探します。 トレンドの転換は通常、ゾーンがブレイクされたときに起こります。ただし、単なるブレイクでは不十分で、強いブレイクである必要があります。一般的に、5分足で明確にブレイクし、ゾー
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信