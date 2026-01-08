トレーディングパネル,手動取引,注文管理,リスク管理,トレードマネージャー,ワンクリック取引,ストップロス,テイクプロフィット,部分決済,スキャルピング JoOrderTrade Plus – MT5向け高度トレーディングパネル 非常に重要な注意事項が2つあります ツールを正しく動作させるためには、MetaTrader 5の設定で 「Algo Trading」 オプションを有効にすることが 必須 です。 この有効化を行わない場合、パネルは機能しません。 JoOrderTrade Plus パネルは、特定のユーザー環境において、一部のボタンに小さな不具合が発生する場合があります。 例えば、一部のボタンのテキストがずれて表示されたり、ボタンがパネルの境界を超えて表示されたりすることがあります。 これは、画面解像度やスケーリング設定が極端に高い場合に発生します。 もしこのような状況が発生してもご安心ください。これらの問題は、パネルの主要な機能には直接影響しません。 現在、これらの不具合を今後のパネルアップデートで修正するため、鋭意対応中です。 なぜデモテストでパネルが表示されないので