QuantumTrade Panel es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para proporcionar un contexto completo del mercado en tiempo real, reuniendo en un solo panel visual información esencial como tendencia, zonas de equilibrio, presión de compra y venta, riesgo acumulado y proyecciones de trading.



El indicador funciona exclusivamente como una herramienta de análisis y apoyo a la toma de decisiones, y no ejecuta operaciones automáticamente. Su objetivo es ayudar al trader a comprender el mercado de forma clara y objetiva.



El panel muestra la tendencia principal del mercado basada en el comportamiento de las velas en un marco temporal interno, ofreciendo un sesgo direccional confiable para operaciones intradía. También calcula el nivel Zero Gamma, un equilibrio de precio ponderado por volumen, junto con zonas de presión positiva y negativa.



Delta Risk es una simulación de comportamiento que mide la presión compradora y vendedora utilizando el cierre de la vela, el rango, la volatilidad (ATR) y el volumen de ticks. El indicador registra picos de delta y mantiene un historial de riesgo acumulado, incluso al cambiar de timeframe.



QuantumTrade Panel también ofrece proyecciones de trading, incluyendo entrada, stop loss, take profit y relación riesgo/beneficio (R:R), todas adaptadas automáticamente al activo analizado y dibujadas directamente en el gráfico.



Compatible con Forex, índices, materias primas y criptomonedas, el indicador ajusta automáticamente sus parámetros. Soporta múltiples idiomas, colores dinámicos y actualización automática.



Este indicador no debe utilizarse de forma aislada. Debe combinarse con price action, estructura de mercado, soportes y resistencias, y una adecuada gestión del riesgo.



QuantumTrade Panel es ideal para traders discrecionales, scalpers y day traders que buscan claridad, control de riesgo y apoyo visual para sus decisiones.

