Seasonal Cycle
- 指标
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- 版本: 2.0
- 激活: 10
Seasonal MT5 指标
通过 Seasonal MT5 指标，发现市场季节性分析的强大潜力。该指标专为日线级别而设计，利用历史价格数据识别和可视化周期性价格模式，帮助交易者发现可预测的市场节奏。适用于外汇、股票和大宗商品交易，是基于数据的量化辅助工具。
主要功能：
-
基于历史每日价格数据绘制季节性趋势线，揭示市场的周期性波动。
-
显示一条连接季节性高低点的直线，用于趋势参考。
-
绘制每月分割线以分析月内季节性变化。
-
可自定义垂直线标记当前交易日位置。
-
在独立窗口中对数据进行归一化显示，保证图像清晰。
输入参数：
-
Number of Years（默认：10）：设定用于分析的历史周期。
-
Adjust Scale（默认：false）：聚焦特定月份进行局部分析。
-
Expand Scale（月）（默认：3）：定义缩放的月份范围（1–12）。
-
Invert Indicator（默认：false）：反转季节性曲线以进行反向分析。
-
Shift（默认：0）：调整时间位移（以天为单位）。
-
Apply to（默认：Close）：选择用于计算的价格类型（收盘价或开收平均价）。
-
Vertical Line（默认：true）：是否显示当前日期标记。
-
Vertical Line Color（默认：DimGray）：设置垂直线颜色。
-
Straight Line（默认：true）：是否启用季节性极值线。
-
Monthly Line（默认：true）：是否显示月度分隔线。
使用优势：
-
精确的日线周期分析。
-
可预测的季节性模式，辅助判断趋势。
-
灵活的参数设置，适应不同交易风格。
-
可视化清晰，节省分析时间，提高交易效率。