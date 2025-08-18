Shortcuts MT4 Hotkeys Scalping

MT4 Hotkeys – 订单与持仓管理工具

该工具允许用户使用键盘快捷键在 MetaTrader 4 平台上管理订单和持仓。支持下单执行、平仓、移动止损调整和通过可自定义设置的风险管理功能。

主要命令

“B”：提交买入订单。

“S”：提交卖出订单。

“C”：关闭所有打开的持仓。

“X”：关闭特定持仓（根据配置为最旧或最新持仓）。

“T”：激活移动止损，根据前一根K线的最低点（买单）或最高点（卖单）进行调整。

“P”：关闭开放仓位的可配置百分比（默认：50%）。

“K”：将所有打开仓位的止损移动到盈亏平衡点（开仓价）。

注意：命令必须使用大写字母激活。

风险管理选项

用户可以选择：

固定手数。

以美元为单位的风险限制，并通过前一根K线及用户定义的设置自动计算止损。手数根据每笔交易的指定风险进行调整。

功能

用于下单、平仓、止损管理的可配置键盘快捷键。

基于前一根K线的高点或低点的移动止损功能。

支持同时关闭所有持仓。

支持可定制的手数、止损、止盈和 Magic Number 设置。

兼容 MetaTrader 4 的所有品种和时间周期。