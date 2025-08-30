ClassicMACD
- 指标
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- 版本: 1.2
- 更新: 14 十二月 2025
- 激活: 10
MetaTrader 5 的经典 MACD 此指标提供了 Gerald Appel 原设计经典移动平均收敛散度 (MACD) 指标的忠实实现，专为 MetaTrader 5 量身定制。它通过核心组件：MACD 线、信号线和柱状图，帮助交易者识别市场趋势、动量转变和潜在反转点。 MACD 线计算为两个指数移动平均线（通常为 12 周期和 26 周期）之间的差值，提供对价格动量的敏感度量。信号线是 MACD 本身的 9 周期 EMA，用于平滑波动，通过交叉生成买入/卖出信号。同时，多色柱状图直观地表示 MACD 和信号线之间的差距，便于一眼识别趋势的加强或减弱。 关键益处包括：
- 可靠检测牛市/熊市交叉，用于进入/退出时机。
- 分析价格行为与 MACD 之间的背离，用于发现反转。
- 零线定位，用于评估整体市场偏向（上方为牛市，下方为熊市）。 完全可自定义，包括可调节周期、应用价格和颜色，此指标无缝集成到任何 MT5 图表中。无论您是初学者分析基本趋势，还是高级交易者将其纳入复杂策略，它都提供永恒的技术洞见，而无需不必要的复杂性。对于支持或问题，请使用评论区或 MQL5 消息 — 无需外部链接。
Ganz guter Indikator mit allen Alarm funktionen. Pablo ist sehr Hilfreich, reagiert schnell 6 Platin Sterne für Pablo.
Lieben Dank