XAU vs USD
- 专家
-
- 版本: 3.0
- 更新: 11 八月 2026
- 激活: 10
XAU vs USD — 黄金（XAUUSD）自动化智能交易顾问-24H
XAU vs USD 是一款专为 XAUUSD 货币对开发的智能交易顾问（EA），专注于操作简便性和内置风险管理。
简单设置，无需繁琐操作。
该EA开箱即用，配备保守配置和最小手数（0.01），非常适合希望安全测试或从一开始就以低风险交易的用户。无需调整数十个参数——只需将其附加到图表即可。
自动兼容各大经纪商
XAU vs USD 会自动适应所使用的经纪商和时区，无需任何手动设置。
即使在不同经纪商之间交易，时区可能存在差异，该EA也会自动进行同步，保持执行逻辑一致，并维持已配置的表现。
只需输入0.01手的佣金数值（默认：0.08美元）。其余一切均由EA自动调整。
每日风险管理
- 可配置的每日亏损限额（默认：每天5.00美元）
- 自动防止当日过度亏损
每日手数递增
- EA会根据当日盈利情况自动增加手数
- 推荐模式：75%（默认）——在增长与安全之间取得平衡
- 可配置的最大手数上限，全面掌控风险敞口
内置绩效面板
- 月度日历，显示每日结果（每日盈亏）
- 当日盈亏、持仓数量及交易笔数
- 胜率、每笔交易平均值、最佳与最差交易日
- 高级指标（M1）：盈利因子、恢复因子、盈亏比、夏普比率及最大回撤
- 全年月度余额图表
- 实时余额/净值
专业开发
- 使用超过11,000行精心构建的代码开发而成
- 架构专为稳定性与性能而设计
- 先进的风险管理功能
自动价格精度检测：该EA会自动检测并适应交易品种的价格精度。无论该品种使用多少位小数（2位或3位...），所有计算都会自动调整，无需手动配置。