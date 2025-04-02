XAU vs USD

XAU vs USD — 黄金（XAUUSD）自动化智能交易顾问-24H

XAU vs USD 是一款专为 XAUUSD 货币对开发的智能交易顾问（EA），专注于操作简便性和内置风险管理。

简单设置，无需繁琐操作。
该EA开箱即用，配备保守配置和最小手数（0.01），非常适合希望安全测试或从一开始就以低风险交易的用户。无需调整数十个参数——只需将其附加到图表即可。

自动兼容各大经纪商
XAU vs USD 会自动适应所使用的经纪商和时区，无需任何手动设置。
即使在不同经纪商之间交易，时区可能存在差异，该EA也会自动进行同步，保持执行逻辑一致，并维持已配置的表现。
只需输入0.01手的佣金数值（默认：0.08美元）。其余一切均由EA自动调整。

每日风险管理

  • 可配置的每日亏损限额（默认：每天5.00美元）
  • 自动防止当日过度亏损

每日手数递增

  • EA会根据当日盈利情况自动增加手数
  • 推荐模式：75%（默认）——在增长与安全之间取得平衡
  • 可配置的最大手数上限，全面掌控风险敞口

内置绩效面板

  • 月度日历，显示每日结果（每日盈亏）
  • 当日盈亏、持仓数量及交易笔数
  • 胜率、每笔交易平均值、最佳与最差交易日
  • 高级指标（M1）：盈利因子、恢复因子、盈亏比、夏普比率及最大回撤
  • 全年月度余额图表
  • 实时余额/净值

专业开发

  • 使用超过11,000行精心构建的代码开发而成
  • 架构专为稳定性与性能而设计
  • 先进的风险管理功能
推荐账户类型：建议使用Raw Spread（原始点差）账户，因为它通常提供更低的点差和更好的执行条件，这对剥头皮（scalping）策略尤其有利。
自动价格精度检测：该EA会自动检测并适应交易品种的价格精度。无论该品种使用多少位小数（2位或3位...），所有计算都会自动调整，无需手动配置。
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4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
专家
请注意，我不会通过任何第三方经销商、代理或其他分销渠道销售此 EA。 监控 -  实时信号 公开频道 - 这里 此 EA 交易两个品种，并寻找它们之间的短期失衡。当两个品种的走势偏离它们通常的正常关系时，EA 可以开仓，并在失衡变小时平仓。 这不是网格 EA。这不是马丁格尔。EA 不会打开很多恢复订单。每个品种只使用 1 个持仓。 它不是为了在回撤中持仓很多天而设计的。 EA 在开仓前使用过滤器。如果市场条件不好，它可以跳过交易。 EA 输入参数: 主要交易品种 - 用于交易的第一个品种。 次要品种 - 用于比较和交易的第二个品种。 分析时间周期 - 用于计算的时间周期。 历史数据深度 - EA 检查多少根K线用于计算。 Entry Threshold - EA 开仓前失衡必须有多强。数值越高，交易越少，但信号越强。 Exit Threshold - EA 判断失衡已经变小并且可以平仓的水平。 Close Target - 平仓的利润目标。较小的值可以更快平仓。较大的值可以等待更多利润。 Beta Smoothing - 使信号更稳定，并减少市场噪音。 Min Correlation
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.86 (51)
专家
VolumeHedger EA [ 实盘信号 ]  ,  [ 我的频道 ]   ,  [ 参数文件 ]  ,   [ 博客 ]   , [ AI 使用 ]  ,  [ PDF Guide ] 推荐账户类型：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Prop Firm（FTMO 等） 该 EA 的开发者已通过其其他机器人产品的质量证明了自己的专业性。 使用 Volume Hedger EA  借助使用自定义指标定义入场策略的能力，您将不再需要购买额外的 EA！ 该 EA 是一款先进的交易算法，将马丁格尔策略与对冲及智能风险管理相结合，专为高波动市场设计。它并不尝试预测趋势方向，而是分析交易量并通过智能策略进行入场。在合适的参数文件配置下，可在外汇、黄金、股票及加密货币等品种上取得有效结果。它在波动剧烈或趋势稳定的品种上表现尤为出色。交易过程通过在特定成交量阈值触发的双向循环来执行。在合适条件下启动该循环可降低风险并提高潜在收益。 系统性地同时在 Buy 和 Sell 两个方向开仓。 当对冲被激活时，关闭较早的持仓以最小化亏损。 若发生滑点，会自动检测并进行相应调整。 完成第一
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Aura Gold Pro Edition
Stanislav Tomilov
专家
旨在主导黄金市场。 官方信息 卖家简介 官方频道 用户指南 特价促销： 首批购买者仅需 500 美元！每售出 10 份，价格上涨 100 美元。最终价格：2000 美元。名额有限：1000 个。 实时交易信号  Roboforex   https://www.mql5.com/en/signals/2366593 FPMarkets   https://www.mql5.com/en/signals/2358523 描述 Aura Gold PRO Edition 是一款精心设计且可靠的黄金市场交易算法。我们打造的系统专注于长期稳定性和资金保护，避免不必要的风险。该EA的实时信号展现出卓越的业绩和稳步增长，证实了其底层逻辑的有效性。该系统的核心优势之一是其高恢复系数，使其能够快速、稳健地克服正常的资金回撤，并持续创造利润。 AURA GOLD PRO EDITION 的核心原则是绝对的风险控制。无论任何情况，每一笔交易都始终受到止损保护。我们坚决反对有害的资金管理方法，因此该算法不使用马丁格尔策略、网格平均法或套利。您始终可以提前了解您的最大风险。交易基于稳健的数学模型，平均风险回
作者的更多信息
Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (2)
实用工具
https://www.mql5.com/en/blogs/post/768319 快捷键命令 i - EA 控制面板. E - 交易助手。 G - 性能面板 B - 买入。 S - 卖出。 1-2-3 - 买入（可自定义手数） 4-5-6 - 卖出（可自定义手数） L - Buy Limit。 M - Sell Limit。 U - Buy Stop。 N - Sell Stop。 Q - 移除 Stop Loss。 W - 移除 Take Profit。 C - 关闭所有持仓。 X - 关闭指定持仓。 Z - 取消所有挂单。 T - 追踪止损。 P - 部分平仓。 K - 保本。 O - 持仓。 7-8-9 - 自定义时间周期。 A - 绘制 Risk/Reward 指南。 F - 绘制 Fibonacci 回撤。 R - 绘制矩形。 V - 绘制垂直线。 H - 绘制水平线。 D - 绘制趋势线。 Y - 绘制文本。 可根据需要启用或禁用快捷键控制。 注意：默认快捷键使用大写字母。如果用户重新分配任何快捷键，新键必须在输入设置中以大写形式输入。 业绩面板 — 快捷键 "G"
Tick Chart Custom
Pablo Filipe Soares De Almeida
实用工具
Tick Chart Custom Anti-Repaint Persistence & Smart Refresh System 本指标最强大的功能之一是 "Use Anti-Repaint Persistence" 。 此功能专为以下情况设计：即使您关闭 MetaTrader 5 或数小时/数天后重新打开图表，Tick 图表也能完全恢复原状，保留完全相同的视觉效果和所有计算数据。这确保您的指标（尤其是对柱历史敏感的指标）继续使用相同参数，避免信号改变或视觉重绘。 Persistence ON 的主要优势： 图表被保存并完整恢复 重新打开 MT5 时无视觉或信号变化 非常适合在 Tick 图表上使用自定义指标的用户 "Full bars to keep EQUAL on Refresh" 此选项允许您定义手动刷新时要保留多少已完成的柱。与 Persistence 结合使用，可确保最后柱保持不变，维护分析的完整性。 重要提示： 如果图表加载时间过长（尤其是历史数据较多时），请禁用 "Use Anti-Repaint Persistence" —— 图表将快速打开。加载完成后，您可以重新
MA Alerts
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
指标
Moving Average Alerts 是一款简单高效的指标，包含 4 条完全可配置的移动平均线，允许交易者根据自己的策略选择周期、方法和参数。 每条移动平均线都有两个独立的提醒，可分别启用或禁用： 当价格收盘在均线之上时提醒 当价格收盘在均线之下时提醒 提醒仅在蜡烛收盘时触发，避免在价格形成过程中出现重复或虚假信号。 该指标还支持推送通知，可将提醒直接发送到 MetaTrader 5 Mobile，确保即使远离电脑也不会错过交易机会。 非常适合将移动平均线作为趋势、支撑与阻力参考或入场确认的交易者 Moving Average Alerts 是一款简单高效的指标，包含 4 条完全可配置的移动平均线，允许交易者根据自己的策略选择周期、方法和参数。 每条移动平均线都有两个独立的提醒，可分别启用或禁用： 当价格收盘在均线之上时提醒 当价格收盘在均线之下时提醒 提醒仅在蜡烛收盘时触发，避免在价格形成过程中出现重复或虚假信号。 该指标还支持推送通知，可将提醒直接发送到 MetaTrader 5 Mobile，确保即使远离电脑也不会错过交易机会。 非常适合将移动平均线作为趋势、支撑与阻力参
FREE
RSI Color Alerts
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
RSI Color Alerts RSI Color Alerts 是一个基于经典相对强弱指数（RSI）的自定义指标，由 J. Welles Wilder 开发。 RSI 是一种动量振荡器，用于衡量近期价格变动的速度和强度。它在 0 到 100 之间波动，帮助交易者识别超买（高于 70）和超卖（低于 30）状态，从而提示市场可能的反转或修正点。 指标主要特点： 带动态颜色的 RSI 线 RSI 线在每个 tick 自动变色： 当 RSI 上升时为绿色（看涨动量增强） 当 RSI 下降时为红色（看跌动量增强） 这种配色使得阅读更加直观和清晰——无需手动比较数值即可快速判断动量方向。 水平交叉警报 可设置 RSI 突破关键水平时的提醒： 买入提醒 → 当 RSI 向上突破超卖水平（默认 30）。 卖出提醒 → 当 RSI 向下跌破超买水平（默认 70）。 警报可单独启用/禁用，并包括： 屏幕提示（Alert） 手机推送通知（MT5 mobile） 简洁界面 在独立窗口中显示，线条更粗以增强可视性，默认水平为 30 和 70，并支持任何时间周期和价格类型（收盘价、开盘价、最高价、最低
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Stochastic Color Alerts
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
指标
Stochastic Color Alerts Stochastic Color 是一款自定义随机振荡指标，具有动态颜色变化和集成的警报系统，用于识别动量方向和交叉信号。 主线 (%K) 会自动改变颜色： 绿色：上升动量 红色：下降动量 橙色：当前正在形成的K线 该指标基于经典的 %K、%D 和 Slowing 参数，周期可配置，标准水平为 20 和 80。 包含的警报类型： 在超卖和超买区域 %K 与 %D 交叉的买入/卖出警报 任何水平的交叉警报 颜色变化警报（动量变化） 所有警报均在K线收盘后生成（不重绘），每根K线只触发一次警报，并可选择移动推送通知。 适用于所有品种和所有时间周期的剥头皮交易、日内交易和波段交易...............
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Fractal Zones Decision
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
FRACTAL ZONES DECISION – 将分形转化为真实决策区域的指标 它识别双重分形（当一根K线同时形成上涨和下跌分形），从而创建真实的市场犹豫区域。这些区域作为真正的机构级支撑与阻力，比传统分形更强。 该指标为您做什么： 用箭头绘制经典分形（可关闭） 绘制特殊虚线以突出犹豫区域（当前周期使用不同颜色） 同时监控所有MT5周期（从M1到MN1，最多21个附加周期） 自动绘制每个区域的突破线 当价格突破双重分形区域时发送声音提醒和手机推送通知（可按周期单独启用） 也就是说：您可以清楚看到市场真正犹豫的位置，并在这种犹豫被打破时立即收到通知。 非常适合： 需要精确入场的剥头皮交易者 寻找强支撑/阻力的日内交易者 想要避免价格陷阱的波段交易者 任何希望使用真实共振进行交易的人
Trading Report
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
Trading Report 是一款轻量且功能强大的可视化指标，实时显示账户和交易的核心信息 — 全部集中在一个优雅、可完全拖拽的极简面板中。 主要功能 每跳动更新（持仓及浮动盈亏实时显示） 当前持仓详情（BUY/SELL + 手数 + 开仓价 + 浮动盈亏带绿/红颜色） 当日盈亏及余额变化（自动上色：绿=盈利 | 红=亏损 | 白=持平） 完整统计：Balance、Equity、总交易数、胜/负、胜率(%)、盈利因子、最佳/最差交易 可点击的“Report”按钮：点一次显示，再点一次完全隐藏（快速清理屏幕） 完全可拖拽：拖动按钮即可把报告放在图表任意位置 优势 不固定占用屏幕，一键隐藏 无需打开历史即可一览当日和账户表现 完美适合多品种交易者 极适合录屏、直播、教学和日常监控
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Shortcuts MT4 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
实用工具
MT4 Hotkeys – 订单与持仓管理工具 该工具允许用户使用键盘快捷键在 MetaTrader 4 平台上管理订单和持仓。支持下单执行、平仓、移动止损调整和通过可自定义设置的风险管理功能。 主要命令 “B”：提交买入订单。 “S”：提交卖出订单。 “C”：关闭所有打开的持仓。 “X”：关闭特定持仓（根据配置为最旧或最新持仓）。 “T”：激活移动止损，根据前一根K线的最低点（买单）或最高点（卖单）进行调整。 “P”：关闭开放仓位的可配置百分比（默认：50%）。 “K”：将所有打开仓位的止损移动到盈亏平衡点（开仓价）。 注意：命令必须使用大写字母激活。 风险管理选项 用户可以选择： 固定手数。 以美元为单位的风险限制，并通过前一根K线及用户定义的设置自动计算止损。手数根据每笔交易的指定风险进行调整。 功能 用于下单、平仓、止损管理的可配置键盘快捷键。 基于前一根K线的高点或低点的移动止损功能。 支持同时关闭所有持仓。 支持可定制的手数、止损、止盈和 Magic Number 设置。 兼容 MetaTrader 4 的所有品种和时间周期。
Scale Fixed
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
实用工具
Fixed Scale Indicator – MetaTrader 5 固定比例价格显示工具 只需点击三次即可启用或禁用居中的价格刻度。刻度会根据市场走势自动调整。 功能说明： 切换固定比例： 用户可在图表右侧的价格轴上快速连续点击三次，以启用或禁用固定比例模式。操作简便，不影响其他图表功能。 价格居中显示： 在市场波动剧烈时，系统自动保持价格在图表中央，避免价格移出可视区域。 自动比例调整： 当价格变动幅度较大时，纵轴比例会根据当前价格区间自动变化，确保关键K线和指标始终在屏幕可见范围内。 界面兼容性： 兼容所有交易品种和时间周期，可与任何模板或指标共同使用。 该工具在日内交易、剥头皮交易及波动性分析中尤为实用。通过固定比例视图，交易者能更轻松地识别价格突破、支撑与阻力结构，从而提升市场分析的准确性与操作体验。
ClassicMACD
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
指标
MetaTrader 5 的经典 MACD 此指标提供了 Gerald Appel 原设计经典移动平均收敛散度 (MACD) 指标的忠实实现，专为 MetaTrader 5 量身定制。它通过核心组件：MACD 线、信号线和柱状图，帮助交易者识别市场趋势、动量转变和潜在反转点。 MACD 线计算为两个指数移动平均线（通常为 12 周期和 26 周期）之间的差值，提供对价格动量的敏感度量。信号线是 MACD 本身的 9 周期 EMA，用于平滑波动，通过交叉生成买入/卖出信号。同时，多色柱状图直观地表示 MACD 和信号线之间的差距，便于一眼识别趋势的加强或减弱。 关键益处包括： 可靠检测牛市/熊市交叉，用于进入/退出时机。 分析价格行为与 MACD 之间的背离，用于发现反转。 零线定位，用于评估整体市场偏向（上方为牛市，下方为熊市）。 完全可自定义，包括可调节周期、应用价格和颜色，此指标无缝集成到任何 MT5 图表中。无论您是初学者分析基本趋势，还是高级交易者将其纳入复杂策略，它都提供永恒的技术洞见，而无需不必要的复杂性。对于支持或问题，请使用评论区或 MQL5 消息 — 无需外部链接。
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
实用工具
MultiChart Pro – MetaTrader 5 图表管理专业工具 MultiChart Pro 是一款为 MetaTrader 5 设计的专业级图表管理工具（智能交易顾问，EA），旨在帮助交易者自动化打开、设置和组织多个图表界面。通过此 EA，用户无需手动配置每个时间周期或模板，即可在几秒钟内建立完整的交易布局，从而显著提高分析效率与执行速度。 该系统最多支持四个图表的自动化配置，包括三个标准在线图表（例如 D1、M1、M15）以及一个离线图表（例如 10 秒图）。EA 还会自动设置当前活动图表（例如 M5），使所有时间周期的分析保持一致性。 主要功能： 图表自动打开： 可在启动时快速加载多个不同周期的图表，无需人工干预。 模板自动应用： 每个图表都会加载用户预设的模板，系统会自动检测模板是否存在，以防止错误。 时间周期选择： 用户可通过输入参数自由选择需要打开的时间周期。 离线图表支持： 可为短周期策略（如剥头皮或高频交易）创建自定义的 10 秒图。 MultiChart Pro 特别适合希望同时观察多时间框架信号的交易者，例如日线趋势配合分钟级入场点的策略。借助此 EA
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
Time & Sales Tick Indicator 是一款专为 MetaTrader 5 平台设计的实时报价与成交监控指标。 该工具能够在图表上实时显示每笔交易的价格、成交量与时间信息，帮助交易者观察市场的细微波动与订单流动。 功能说明 在图表中的独立面板上实时展示价格、成交量与成交时间，便于跟踪市场动态。 可根据用户自定义的时间或数量间隔对成交数据进行分组。 系统自动对价格变动进行颜色区分：上涨以绿色显示，下跌以红色显示，使趋势变化一目了然。 面板可自由放置在图表的任意角落，支持调整大小、字体、透明度和刷新速度。 与所有交易品种和时间周期兼容，可在 MetaTrader 5 平台上稳定运行，不影响主图性能。 适用于分析市场活跃度、监控流动性以及辅助短线或高频交易策略。 此指标为交易者提供了更直观的市场视图，使其能够在高波动市场中更好地识别短期机会并改进决策效率。
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
实用工具
部分平仓管理器 – 交易量智能调整工具 部分平仓管理器是一款专为 MetaTrader 5 平台设计的智能交易辅助工具，帮助交易者高效地管理持仓风险和利润。通过该工具，您可以在不完全关闭订单的情况下，仅平掉部分持仓，以锁定部分收益或减少潜在损失。这对于执行复杂的资金管理策略和动态仓位控制尤为有用。 功能特点： 部分平仓操作： 允许用户通过单击一次就能关闭所选持仓的一部分，无需手动输入复杂的数量。 自动计算交易量： 系统自动计算应关闭的手数，确保精确和快速，避免输入错误。 多订单同步支持： 可同时对同一品种下的所有持仓执行部分平仓，极大提高操作效率。 灵活拖拽界面： 用户可以点击并按住表格标题，将其移动到图表任意位置，操作更直观。 无论您是进行短线交易还是中长期策略，该工具都能帮助您更精确地控制交易节奏，实现稳定的资金管理。
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
MetaTrader 5 的彩色成交量直方图指标 此指标在单独的窗口中以直方图的形式显示市场成交量。每根柱子的颜色根据价格蜡烛的方向自动变化：当收盘价高于开盘价时显示绿色，表示多头力量；当收盘价低于开盘价时显示红色，表示空头主导。通过颜色区分，可以让交易者更清楚地看到价格运动与成交量之间的关系。 主要功能 成交量来源：可选择“Tick 成交量”或“真实成交量”。 可选在成交量直方图上添加一条移动平均线，用于平滑成交量变化趋势。 支持的移动平均类型包括：SMA（简单平均）、EMA（指数平均）、SMMA（平滑平均）、LWMA（线性加权平均）。 用户可以自由设定平均周期。 兼容所有交易品种和时间周期，在 MetaTrader 5 平台上运行稳定。 通过颜色与平均线的结合，帮助分析成交量背后的动能变化，从而辅助判断价格反转或趋势延续。
Day Of Week SMA
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
周几 SMA 指标根据用户选择的具体一周中的某一天的收盘价计算移动平均线。它支持各种类型的移动平均线，包括简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）、平滑移动平均线（SMMA）和线性加权移动平均线（LWMA）。周期参数定义了在计算中包含所选天数的实例数量，例如，如果选择周五并设置周期为3，则它会使用最近三个周五的收盘价来计算平均值。此工具特别适用于分析金融市场的周模式，帮助交易者识别特定日期的趋势和潜在机会。通过关注特定工作日，例如周五，用户可以深入洞察受周末因素、经济数据发布、市场情绪或其他周期性事件影响的反复行为。该指标在图表窗口中绘制为一条线，易于与其他技术指标结合使用，以制定更全面的交易策略。
High Low MTF
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
High Low MTF – 多周期高低点水平 High Low MTF 是一款专业指标，可帮助交易者基于任何时间周期的高点和低点识别强力支撑与阻力区域。该指标可以将来自更高或更低周期的最高价与最低价直接显示在当前图表中，从而提供清晰的多周期市场结构视图。 它适用于日内交易、剥头皮、波段交易以及使用 iCustom 的算法交易系统。指标会自动识别并更新所选周期的高点和低点，形成价格经常反应的重要区域，这些区域常被机构和大型交易者关注。 High Low MTF 针对性能进行了优化，即使在高速行情和大量蜡烛图显示时依然保持出色响应。可用于外汇、股票、黄金、指数、加密货币和期货市场。 功能与优势 显示任意周期的高点和低点 支持高周期或低周期显示 适合识别支撑与阻力区域 有助于趋势延续与反转交易 适用于剥头皮、日内、波段和持仓交易 轻量快速，占用 CPU 低 可通过 iCustom 用于交易机器人 适用场景 突破与假突破确认 基于机构价格的止损与止盈 趋势回调入场 警示虚假走势与诱多诱空
Seasonal Cycle
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
Seasonal MT5 指标 通过 Seasonal MT5 指标，发现市场季节性分析的强大潜力。该指标专为日线级别而设计，利用历史价格数据识别和可视化周期性价格模式，帮助交易者发现可预测的市场节奏。适用于外汇、股票和大宗商品交易，是基于数据的量化辅助工具。 主要功能： 基于历史每日价格数据绘制季节性趋势线，揭示市场的周期性波动。 显示一条连接季节性高低点的直线，用于趋势参考。 绘制每月分割线以分析月内季节性变化。 可自定义垂直线标记当前交易日位置。 在独立窗口中对数据进行归一化显示，保证图像清晰。 输入参数： Number of Years（默认：10）：设定用于分析的历史周期。 Adjust Scale（默认：false）：聚焦特定月份进行局部分析。 Expand Scale（月）（默认：3）：定义缩放的月份范围（1–12）。 Invert Indicator（默认：false）：反转季节性曲线以进行反向分析。 Shift（默认：0）：调整时间位移（以天为单位）。 Apply to（默认：Close）：选择用于计算的价格类型（收盘价或开收平均价）。 Vertical Line（默
GSV Williams
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
GSV – Guided Swing Value Levels GSV – Guided Swing Value Levels 是一个专为希望寻找价格可能产生高统计反应区域的交易者所开发的独特指标。 其计算灵感来源于 Larry Williams 在其著作《Long-Term Secrets to Short-Term Trading》中的概念，他强调市场摆动平均值在预测价格可能停止、回调或反转区域中的重要性。 该指标采用与 Williams 相同的核心逻辑——测量过去价格运动并将其投射到未来。 但 GSV 已被完全优化并适用于 MetaTrader 5，可在任意时间周期中自动绘制 Buy GSV 和 Sell GSV 区域，且基于直接来自日线图的统计数据。 GSV 如何工作 分析日线周期的蜡烛图。 计算真实价格摆动平均值，并区分上涨与下跌运动。 将这些数值乘以可调节的统计系数。 自动投射： GSV Buy — 可能形成买方力量的区域 GSV Sell — 可能形成卖方力量的区域 这些区域表现为提前预测的支撑和阻力，基于真实市场行为，而非简单的图形绘制。
Pivot Price Round
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
Pivot Round Price 是一种基于经典枢轴点(Pivot Points)公式的指标，完全保持支撑、阻力和中心枢轴的原始计算，不改变任何标准数学部分。 该指标的区别和主要优势是，水平会自动调整为四舍五入后的价格，从而更容易在具有多个小数位的资产上进行可视化，并使这些水平在实际图表中更具意义。 由于价格被四舍五入，这些水平不再“迷失”在小数值中，而是与心理上重要的区域重合，这些区域通常是市场反应或盘整的地方。 该指标具有多种视觉控制，您可以完全根据自己的使用风格进行调整： LinesBehindCandles 允许在蜡烛图后面绘制所有水平线，使图表保持干净，不影响价格走势的可视化。 RoundToNearestLevel 启用自动四舍五入至最近价格，将数学水平转换为对真实市场更有意义的心理水平。 AddPivotMidLines 在每个主要枢轴之间显示中间线，从而增强对微支撑和微阻力的阅读。 PivotMidCount 允许选择每个水平之间的中间线数量（例如：1、2、3 等）。 PivotMidColor 可以自定义中间线的颜色。 PivotMidStyle 选择线条的视觉样式
LBR Oscillator
Pablo Filipe Soares De Almeida
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LBR Oscillator – 3/10 Oscillator LBR Oscillator 是经典 3/10 Oscillator 的增强版本，该指标由专业交易员 Linda Raschke 广泛使用并推广。 该指标严格遵循 Linda Raschke 使用的原始标准参数：3 周期和 10 周期移动平均线，以及 16 周期信号线，专注于动量读取和市场节奏变化。 概念基础 – Linda Raschke 如何使用 3/10 Oscillator Linda Raschke 将 3/10 Oscillator 作为动量确认工具，而不是简单的自动信号生成器。 主要用途包括： 识别动量的加速与减速 确认趋势中的回调 预判市场短期方向变化 与价格行为、移动平均线和趋势背景结合使用 重点在于柱状图的行为、斜率和方向变化，而不仅仅是机械式的交叉。 柱状图表示快速均线（3 周期）与慢速均线（10 周期）之间的差值： 高于零表示看涨动量 低于零表示看跌动量 柱体的扩展或收缩显示动量的增强或减弱。 高级配色系统（Visual Clarity Mode） 为了提升视觉可读性，增加了智能配色模式： 零轴配
Keltner Channel Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
Keltner Channel Color 是 MetaTrader 5 (MQL5) 的自定义指标，旨在提升图表上趋势和波动性的可视化。它根据相对于 Keltner 通道的位置对柱状图或蜡烛图进行着色，帮助交易者快速识别高点、低点和突破区域。适用于趋势跟踪、剥头皮或波动性分析策略，该指标通过突出 Keltner 带上方或下方的柱状图来简化市场阅读，并在动量上下文中突出收盘高于前一根的柱状图（在高级模式下）。凭借灵活的设置，它非常适合寻求自定义和视觉清晰度的交易者。 主要功能： 基于 Keltner 通道的智能着色：指标使用 Keltner 通道（由中央 EMA 和基于 ATR 的带组成）对柱状图进行着色： 绿色 (Lime)：收盘高于中央 EMA 的柱状图，表示潜在上涨或牛市趋势延续。 红色 (Red)：收盘低于中央 EMA 的柱状图，表明弱势或熊市趋势。 品红色 (Magenta)：收盘在 Keltner 带之外的柱状图（高于上带或低于下带），突出高波动性时刻或可能的突破。这允许快速识别“高于 Keltner”的柱状图（上区绿色或品红）和“低于 Keltner”的柱状图（下区红色或
ROC Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
彩色ROC带移动平均线和警报 - 高级动量指标 增强的Rate of Change (ROC)! 这个为MetaTrader 5定制的指标提供清晰直观的市場动量视图，适合寻求趋势加速或减速精确信号的交易者。 什么是ROC及其优势？ Rate of Change (ROC) 是一个纯动量振荡器，测量价格相对于先前时期的百分比变化。它突出价格运动的速度和强度： 正值表示上升动量 (bullish)。 负值表示下降动量 (bearish)。 零线交叉信号可能的趋势变化。 与价格的背离可以提前预测反转。 不同于平滑指标如MACD或RSI，ROC更敏感和快速，在价格图表上变得明显之前捕捉动量变化。以短标准周期(14周期)，它完美用于检测快速加速，尤其在波动市场如外汇、指数或股票。 此指标的独家差异： 智能动态着色 (LBR-inspired风格): 绿色 (Lime): 当ROC向上加速 (bullish动量增加)。 红色: 当向下减速 (bearish动量增加)。 橙色: 在当前蜡烛 (形成中)，以避免重绘并仅关注闭合柱。 这种基于ROC自身方向的着色 (与先前值比较) 使指标极具视觉性：您即
Taylor Pivot
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
说明： 本指标 仅绘制 Taylor Pivot ,  指标不包含在内 ，也不会单独显示。 Taylor Pivot ROC 是一个基于经典短期交易技术的指标，该技术最初由 Taylor 开发，并由职业交易员 Linda Raschke 在其著作中加以推广。Raschke 将这种方法强调为一种简单的方式，用于识别市场在短期内的可能方向，专注于每天只做一次仓位决策（买入或卖出），从而相比频繁的日内交易降低心理压力。其核心思想是在每日收盘时根据对下一交易日延续或跟进行情的预期进行建仓，利用市场的反转或早期测试，并允许盈利交易隔夜持有，以捕捉额外的价格波动。 该技术的核心在于计算一个短期枢轴点，该枢轴点来源于日线周期上的 2 周期变动率（ROC）。该枢轴点表示短期动量（通过近期收盘价之间的差异来衡量）可能发生方向变化的水平。实际规则如下： 买入信号：如果收盘价高于 Taylor Pivot，则在收盘时建立多头仓位，押注第二天的看涨延续。 卖出信号（做空）：如果收盘价低于 Taylor Pivot，则在收盘时建立空头仓位，预期进一步的下跌压力。 该方法强调简洁性：每天只进行一次主要入场，重点
Bollinger Alerts
Pablo Filipe Soares De Almeida
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Bollinger Alerts 是一款经典的布林带指标，并增强了智能提醒系统，旨在帮助交易者清晰识别超买和超卖状态。 该指标绘制三条传统布林带： 上轨 中轨（移动平均线） 下轨 此外，它还提供可配置的提醒功能，当价格到达统计学上的极端区域时，交易者可以自动收到通知。 集成提醒系统 提醒仅在K线收盘时触发，确保更高的可靠性，并避免K线形成过程中出现虚假信号。 BUY 提醒 当K线收盘价向下穿越下轨时触发。 表示可能处于超卖状态。 可能预示向上的潜在反转或回调。 SELL 提醒 当K线收盘价向上穿越上轨时触发。 表示可能处于超买状态。 可能预示向下的潜在反转或回调。 提醒输入参数（额外设置） 用户可以单独启用或禁用每种提醒类型： Enable Buy Alerts 启用或禁用买入提醒。 Enable Sell Alerts 启用或禁用卖出提醒。 Enable Push Notifications 将提醒直接发送到 MetaTrader 移动应用（Android / iOS）。
Scanner Market
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
Scanner Market Scanner Market 允许您只需单击一次即可在同一图表窗口中打开任何资产。 无需打开新图表或在 Market Watch 中滚动 — 一键即可立即加载所选品种。 专为需要高速操作的交易者设计，例如剥头皮交易者和读带交易者。 扫描器使用完全可自定义的浮动面板，可拖动到图表的任何位置，并可通过 Screener 按钮一键隐藏。 可用筛选和排序： Daily % (High → Low) – 当日涨幅最大 Daily % (Low → High) – 当日跌幅最大 Spread (Low → High) – 优先显示点差较低的品种 Relative Volume – 突出显示交易量高于平均值的品种 Moving Average (above/below) – 过滤处于上升趋势或下降趋势的品种 Asset limit – 选择显示的资产数量（Top 10, Top 20 等） 所有数据都在图表中实时更新，无需打开其他窗口。 适用于交易： 股票、指数、mini index、mini dollar、加密货币、外汇以及您的经纪商提供的任何品种。 注意： 要显示
MA Distance Histogram
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
MA Distance Histogram MA Distance Histogram 是一个以柱状图形式显示收盘价（Close）与移动平均线之间距离的指标，可清晰地反映市场的强度和动量。 正值表示价格高于移动平均线，代表买方力量（多头）。 负值表示价格低于移动平均线，代表卖方力量（空头）。 该指标使用 ATR（Average True Range）对距离进行标准化处理，从而在不同市场环境、资产和时间周期下提供一致且可对比的读数。结果形成一个标准化范围（通常在 -100 到 +100 之间），便于比较强弱行情。 基于水平的可视化 该指标现在支持基于水平的自定义着色，使交易者能够快速识别极端市场情况。 当数值高于或低于设定水平（例如高于50或低于-50）时，可以用特定颜色高亮显示，从而更清晰地识别超买和超卖区域。 自定义水平 指标提供完全可自定义的固定水平，提高视觉参考和分析能力。 这些水平遵循对称结构（例如 -75、-50、-25、0、25、50、75），使解读更加直观和一致。 信号移动平均线 可以将信号移动平均线直接应用于柱状图数值。 该功能有助于平滑数据并识别动量变化。信号线根据方
Time Boxes
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
Time Boxes – 精确性和详细的市场阅读 如果你曾经尝试过用tick图、Renko图或多个时间框架交易，你就会知道要准确理解每根蜡烛内部发生的事情有多困难。 正因如此，我开发了 Time Boxes 。 我主要用这个指标来校准我的离线tick图与当前图表 ，能够可视化形成每个tick柱的精确蜡烛数量。这样就能更清楚地识别市场在某些区域加速或减速的情况——这通常会被忽略。 此外，它开启了一个极其强大的可能性： 你可以在较小的时间框架上交易，同时精确看到更高时间框架蜡烛内部发生的情况。 无需频繁切换图表。这带来了： 更高的入场精确度 更好的上下文阅读 分析时更高的敏捷性 该指标不仅限于tick。你可以在以下图表上使用： Tick图表 秒级图表 Renko图表 甚至传统时间框架（M1、M5等） 它在任何离线图表上都能完美运行，保持阅读的一致性。 消除手动切换时间框架的需求 显示蜡烛的内部行为 帮助识别市场的力量和减速 适合追求真正精确而非猜测的交易者 简单设置 该指标设计得易于使用，但极其灵活： "Timeframe Mode" "Use Timeframe?" → 定义指标是否使用
Renko Chart Custom
Pablo Filipe Soares De Almeida
实用工具
<h3><strong>"Renko Chart Custom"</strong></h3> <p>该专家顾问实时创建高精度且稳定的自定义离线 Renko 图表。非常适合希望获得更清晰市场视图、消除噪音并专注于真实价格方向的交易者。</p> <h3><strong>Main Features</strong><br><b>6 Advanced Brick Size Methods</b></h3> <p> <strong>"Fixed"</strong> — 固定点数大小<br> <strong>"ATR M1"</strong> — 基于 M1 时间周期 ATR<br> <strong>"ATR Daily"</strong> — 每日 ATR 除以一个除数（非常适合真实日波动率）<br> <strong>"% of Price"</strong> — 当前价格百分比（非常适用于 XAUUSD、指数及高价值资产）<br> <strong>"Historical Volatility"</strong> — 基于对数收益标准差的历史波动率<br> <strong>"Pips"<
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