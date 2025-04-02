XAU vs USD

Time Boxes Pablo Filipe Soares De Almeida 指标

Time Boxes – 精确性和详细的市场阅读 如果你曾经尝试过用tick图、Renko图或多个时间框架交易，你就会知道要准确理解每根蜡烛内部发生的事情有多困难。 正因如此，我开发了 Time Boxes 。 我主要用这个指标来校准我的离线tick图与当前图表 ，能够可视化形成每个tick柱的精确蜡烛数量。这样就能更清楚地识别市场在某些区域加速或减速的情况——这通常会被忽略。 此外，它开启了一个极其强大的可能性： 你可以在较小的时间框架上交易，同时精确看到更高时间框架蜡烛内部发生的情况。 无需频繁切换图表。这带来了： 更高的入场精确度 更好的上下文阅读 分析时更高的敏捷性 该指标不仅限于tick。你可以在以下图表上使用： Tick图表 秒级图表 Renko图表 甚至传统时间框架（M1、M5等） 它在任何离线图表上都能完美运行，保持阅读的一致性。 消除手动切换时间框架的需求 显示蜡烛的内部行为 帮助识别市场的力量和减速 适合追求真正精确而非猜测的交易者 简单设置 该指标设计得易于使用，但极其灵活： "Timeframe Mode" "Use Timeframe?" → 定义指标是否使用