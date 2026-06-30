Fimathe PCM Indicador
- 指标
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- 版本: 1.0
Velas Forex FIMATHE PCM Indicator（免费）
该指标通过清晰的视觉信号帮助交易者识别市场状况，从而更有信心地做出交易决策。
Velas Forex FIMATHE PCM Indicator 是一款免费指标，旨在帮助交易者以简单、快速且直观的方式进行市场分析。
该指标通过清晰的视觉信号帮助交易者识别市场状况，从而更有信心地做出交易决策。
XAUUSD 最佳测试结果：
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时间周期： 5分钟（5M）
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MT5 服务器时间： 02:00
资金管理：
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达到 1 次止盈（Take Profit）后： 停止交易，等待下一交易日。
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达到 2 次止损（Stop Loss）后： 停止交易，等待下一交易日。
主要功能
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简洁直观的用户界面。
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安装和配置简单方便。
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兼容 MetaTrader 5 平台上的所有金融交易品种。
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支持多个时间周期（Timeframes）。
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适合初学者和经验丰富的交易者使用。
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占用平台资源少，运行高效。
免费
本指标 100% 免费 提供给所有 MQL5 社区用户使用。
如果您觉得本指标对您有所帮助，欢迎留下评分和评论。您的反馈将帮助我们持续开发更多优质工具。
免责声明
本指标仅作为技术分析辅助工具，不保证任何盈利或投资回报。在真实账户中使用任何交易策略之前，请务必做好风险管理，并进行充分测试。
Trader EA 开发。
用户没有留下任何评级信息
Hora servidor mt5: 2:00
Gerenciamento:
01 Take para de operar, aguarde o proximo dia
02 Loss para de operar, aguarde o proximo dia