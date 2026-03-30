POBE Prop Firm

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通过或保本 (POBE) — 自营交易公司挑战 (Prop Firm Challenge) EA

POBE 用户一致反馈的一点是：对挑战失败的恐惧消失了。对于那些把目标设得低于最大回撤 (drawdown) 的自营交易公司 (prop firm)（例如 FTMO、FundedNext 和 FundingPips），即使第一阶段失败，经纪商账户回收的金额也可能超过原始的配置成本，净为正 (net positive)。第二阶段失败则回收得更多。每一种结果——通过还是失败——都在下第一笔单之前就已算好。

第二阶段效应正是这一点变得格外引人注目之处。在 FTMO、FundedNext 和 FundingPips 上，当第二阶段在 POBE 运行的情况下触及最大回撤 (drawdown) 上限时，经纪商账户已经累积到足以覆盖两个阶段的总配置成本——并且还有盈余。挑战费用并没有损失。 两者都被覆盖——交易者带着比进场时更多的资金离场 （净为正）。 


其他自营交易公司 (prop firm) EA 提高你通过的概率，但它们无法改变你失败时会发生什么。有了 POBE，这个区别就无关紧要了。通过是最好的结果，失败也仍然是一个有利的结果。

2026-07-22：POBE 的价格会随着购买而分阶段上调，以限制买家数量。当前价格为 $398。

概述

POBE 同时在两个 MT5 终端上运行——一个在自营交易公司 (prop firm) 挑战账户上，一个在个人经纪商账户上。在自营交易公司一侧开出的每一笔交易，都会以计算好的手数 (lot) 比例在经纪商一侧自动反向镜像。当自营交易公司账户亏损时，经纪商账户获得成比例的收益；当自营交易公司账户为正时，经纪商账户则承担成比例的亏损。

其结果是，每一种可能的挑战结局都会产生一个明确、可计算的财务结果，而不是非赢即输的二元结果。图表上的生命周期地图会在挑战开始之前，显示每一种可能结局所计算出的结果。

这款 EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或任何摊平策略。它不预测市场方向，而是对挑战结构本身进行对冲 (hedge)。


三种结果

根据观察到的挑战周期，三种最终结果的分布如下：

允许回撤 (drawdown) 与通过目标相当的自营交易公司 (prop firm)——例如：FTMO

  • 约 25% 的观察挑战以获得注资派彩的结果告终——通过所有阶段且净为正。参见 已注资已注资、 
  • 约 50% 的观察挑战以接近毛保本告终——在第一阶段失败或在注资阶段失败。参见 第一阶段已注资
  • 约 25% 的观察挑战以净为正结果告终——通过第一阶段但在第二阶段失败。参见 第二阶段

允许回撤 (drawdown) 大于通过目标的自营交易公司 (prop firm)——例如：Funded Next (Stellar 2-Step)

  • 约 16.7% 的观察挑战以接近毛保本告终——在第一阶段失败或在注资阶段失败。
  • 约 66% 的观察挑战以净为正结果告终——通过第一阶段但在第二阶段失败。
  • 约 16.7% 的观察挑战以获得注资派彩的结果告终——通过所有阶段且净为正。


    这些数字基于观察到的挑战周期，并不保证未来结果。实际结果因交易者、策略和市场条件而异。

    独特功能

    • 精确的对冲 (hedging) 手数 (lot) 定位
    • 以全自动、半自动或手动模式运行
    • 对交易进行受控随机化，消除两个 POBE 实例下出完全相同交易的可能性
    • 内置经纪商账户模拟器，含滑点 (slippage)、点差 (spread) 和佣金
    • 4 种开单方法，带随机化选项
    • 开单时间的随机化
    • 防止孤立的经纪商交易挂空
    • 管理交易的最少持仓天数
    • 可选：在当天结束时平掉所有交易，带受控随机化
    • 适用于自营交易公司到经纪商、自营交易公司到自营交易公司，以及经纪商到经纪商
    • 借助专有算法*，最短每步 2 天即可达标 
    • 为外部指标开单（即将推出）


    开始之前

    下载免费试用版，运行内置的回测 (backtest) 模拟器（时间框架 D1），在投入任何真实挑战之前评估该 EA 是否适合你选择的账户规模和挑战成本。图表上的显示会给出可行性评级以及你所配置的全部所需数据。


    用内置模拟器检验 POBE


    实盘测试

    完整生命周期结果幻灯片以及 10 万美元 FTMO 两步 (2-Step) 的实盘测试细节，可在 产品参考页面 查看。


    要求

    • 两个 MT5 终端在同一台机器或 VPS 上同时运行
    • 一个自营交易公司 (prop firm) 挑战账户
    • 一个独立的真实经纪商账户，与自营交易公司账户使用相同的货币计价，注资 至少达到所需经纪商净值 (Broker Equity Needed) 这一数字，该数字显示在生命周期地图显示中
    • 经纪商账户杠杆 (leverage) 最低 1:200，建议 1:500
    • 两个账户都必须能够交易同一个交易品种
    • 仅为两阶段自营交易公司 (prop firm) 挑战设计


    支持

    购买后提供设置指南和用户指南。 请通过产品评论区或 MQL5 私信联系我索取。

    如需完整的生命周期细节、实盘测试结果、说明和免责声明，请参见 产品参考页面

    如需说明，请在购买前把问题发给我。


    免责声明

    所示结果基于观察到的真实挑战周期和理想情况下的计算。实际结果会因点差 (spread)、滑点 (slippage)、终端之间的执行差异以及市场条件而有所不同。这款 EA 不预测市场方向，也不保证任何特定结果。用户有责任在使用前核实是否符合其自营交易公司 (prop firm) 的规则。交易存在亏损风险。

    用于两阶段自营交易公司 (prop firm) 挑战的双终端对冲 (hedge) EA。经纪商账户上的反向仓位会在全部四种可能的生命周期结果中产生一个计算好的结果。


    * 在某些市场条件下可能需要更长时间。

    评分 5
    Judzer77
    19
    Judzer77 2026.08.10 00:08 
     

    Very good product, I have just started using this and it works as advertised, very happy with all the support I have recieved as well.

    John Hubbard
    295
    John Hubbard 2026.08.08 13:41 
     

    Using this for two weeks now the pass rate is as advertised or higher actually. Author has been very responsive to suggestions and issues that have happened for me. I highly recommend this EA.

    Brian Dika
    93
    Brian Dika 2026.05.06 15:09 
     

    This EA introduces a unique way for either passing prop firm challenges or breaking even with a broker so you have money to buy another challenge should incase the challenge fails. With some prop firm, users make money when they fail the challenge, not just breakeven. For a prop firm like Funded Next and FundingPips, one can make profit even if they fail the challenges.

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    重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
    Lizard
    Marco Scherer
    4.18 (40)
    专家
    LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
    Adaptive Gold Scalper MT5
    Fan Yang
    4.68 (25)
    专家
    Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.96 (214)
    专家
    Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
    Quantum Athena X
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (3)
    专家
    更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
    Gold Snap
    Chen Jia Qi
    4.47 (17)
    专家
    Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
    Gold Neural Core
    TICK STACK LTD
    5 (8)
    专家
    Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
    Cortex IDX
    Vladimir Mametov
    专家
    这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
    XT Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    5 (4)
    专家
    XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
    Pulse Engine
    Jimmy Peter Eriksson
    4.06 (36)
    专家
    最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (506)
    专家
    介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
    Nexorion Initium Novum EA
    Valentina Zhuchkova
    4.23 (26)
    专家
    NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
    Wave Rider EA MT5
    Adam Hrncir
    4.83 (46)
    专家
    Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.33 (112)
    专家
    The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
    Chiroptera
    Rob Josephus Maria Janssen
    4.64 (47)
    专家
    Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
    Range Breakout EA with Range Filters
    Jimmy Peter Eriksson
    4.5 (20)
    专家
    更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
    Precise Pair Trading Pro
    Arkadii Zagorulko
    3.75 (12)
    专家
    请注意，我不会通过任何第三方经销商、代理或其他分销渠道销售此 EA。 监控 -  实时信号 公开频道 - 这里 此 EA 交易两个品种，并寻找它们之间的短期失衡。当两个品种的走势偏离它们通常的正常关系时，EA 可以开仓，并在失衡变小时平仓。 这不是网格 EA。这不是马丁格尔。EA 不会打开很多恢复订单。每个品种只使用 1 个持仓。 它不是为了在回撤中持仓很多天而设计的。 EA 在开仓前使用过滤器。如果市场条件不好，它可以跳过交易。 EA 输入参数: 主要交易品种 - 用于交易的第一个品种。 次要品种 - 用于比较和交易的第二个品种。 分析时间周期 - 用于计算的时间周期。 历史数据深度 - EA 检查多少根K线用于计算。 Entry Threshold - EA 开仓前失衡必须有多强。数值越高，交易越少，但信号越强。 Exit Threshold - EA 判断失衡已经变小并且可以平仓的水平。 Close Target - 平仓的利润目标。较小的值可以更快平仓。较大的值可以等待更多利润。 Beta Smoothing - 使信号更稳定，并减少市场噪音。 Min Correlation
    SomaGold
    Andrii Soma
    5 (10)
    专家
    SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
    Byrdi
    William Brandon Autry
    5 (21)
    专家
    BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
    ArtQuant Gold
    Miguel Angel Vico Alba
    4.2 (25)
    专家
    ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
    The Gold Phantom
    Profalgo Limited
    4.7 (44)
    专家
    道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
    XIRO Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    5 (34)
    专家
    XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
    BB Return mt5
    Leonid Arkhipov
    4.42 (125)
    专家
    BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
    Burning Grid
    Magma Software Solutions UG
    4.59 (29)
    专家
    BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
    Cortex Aurex
    Vladimir Mametov
    4.64 (11)
    专家
    这是一个专为黄金（XAUUSD）交易而开发的全自动 MetaTrader 5 智能交易系统（Expert Advisor）。其交易逻辑专门针对黄金市场的特点而设计，包括快速的价格波动、剧烈的市场反转以及高波动性。该 EA 能够在对执行速度、交易纪律和精确仓位管理要求极高的市场环境中实现全自动交易。 该系统专注于严格的交易管理、快速响应市场变化以及受控的出场策略。其核心理念非常简单：通过移动止损（Trailing Stop）让盈利交易尽可能延续，同时使用固定止损（Stop Loss）保护每一笔交易，并在 M1 时间周期出现反向信号时提前平掉亏损仓位，从而进一步控制风险。 信号：  https://www.mql5.com/en/signals/2378776 特别优惠价格： 当前价格仅适用于前 40 份授权。售出 40 份后，EA 的价格将上涨 100 美元 ，调整为 599 美元 。 核心理念 本智能交易系统专为希望使用自动化黄金（XAUUSD）交易工具，并需要清晰、实用仓位管理机制的交易者设计。 EA 采用趋势跟随策略，在主趋势方向上的回调中寻找入场机会，从而在已有趋势中获得更有利的
    Quantum Bitcoin EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.77 (128)
    专家
    量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 100本只剩80本了。 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比
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    TNG Gold
    Dilwyn Tng
    5 (7)
    专家
    新一代黄金 (TNG Gold)  实时信号 (Live Signals)： VT Markets 和其他经纪商 1 个赠送 EA： Quiet Owl、Gold Ambush 或 Gold Assault 新一代黄金 (TNG Gold) 是一款专为黄金打造的剥头皮 (scalping) 算法。它采用严谨、透明的方式——干净的入场 (entry)、有限的风险，以及诚信的执行 (execution)。每一笔交易都依据规则来下单和管理，而非凭情绪反应。 入场 (Entry)。 在经过验证的结构性价格水平上精准挂出止损挂单 (pending stop orders)——智能交易系统 (EA) 只等待，从不追价。每一个入场设置都必须先通过多时间框架 (multi-timeframe) 市场状态引擎、更高时间框架趋势一致性判断、方向性动量筛选、实时 tick 成交量激增验证器，以及严格的点差 (spread) 防护，才会触发任何订单。 出场 (Exit)。 每一笔交易在开仓时都设有预先定义的止损 (stop loss) 和结构化的 TP——没有浮动目标、不加仓摊平、不放大亏损。随后，多
    Gold Ambush
    Dilwyn Tng
    3 (2)
    专家
    黄金伏击 (Gold Ambush) 黄金伏击 (Gold Ambush) 是一款能够适应你交易风格的黄金剥头皮 (scalping) 智能交易系统 (EA)。用高杠杆 (leverage) 运行它进行激进的日内剥头皮 (scalping)，或在更大的账户上用低杠杆 (leverage) 作为保守的长期系统（配合兼容的经纪商）。同一套引擎，风险与交易风格由你选择。 不用马丁格尔 (martingale)。不用网格 (grid)。不加仓摊平。 每次突破 (breakout) 只开一个仓位，且始终有一道硬性止损 (hard stop-loss) 保护你的资金。 实时信号 (Live Signals) 多家经纪商的实时信号 (Live Signals) 均可查看。 在此查看跨多个经纪商数据源、经过验证的实时结果： Ultimate Markets ，黄金伏击 (Gold Ambush) 恰好与这家经纪商配合得非常好 其他经纪商 ，请留意名称以 Gold Ambush 开头的信号 核心功能 前一根K线突破 (breakout) 入场 —— 可配置的缓冲距离（默认 400 点） 三阶段移动止
    Quant Lattice
    Dilwyn Tng
    5 (1)
    专家
    一个价格,两+1种策略 实时信号:   QL Drive   |   QL Steady          设置文件 Quant Lattice (量子格) 是什么 Quant Lattice (量子格) 是一款全自动智能交易系统 (Expert Advisor),只交易一个货币对:AUDCAD,内含两种不同策略——Steady (稳健) 与 Drive (进取)。  你只需安装一次,选择一种策略,设定好资金管理,它便会自动交易,无需你手动干预。 为什么选 AUDCAD?  澳元和加元都是与大宗商品挂钩的货币,走势高度同步。AUDCAD 以安静的区间震荡和可靠的均值回归著称。Quant Lattice (量子格) 正是为这一货币对从零打造的——这个货币对我了如指掌。 一切均已预先配置。无需调整任何参数(只需设定你的资金管理)。  选 Steady。或选 Drive。 大多数 EA 只给你一种策略,然后寄望它能适合你的账户。Quant Lattice (量子格) 给你两种,只需一个下拉菜单即可切换。 Steady (稳健) 策略  适合长期复利、注重增长的交易者,资金曲线平
    HFT PropFirm EA MT5
    Dilwyn Tng
    4.93 (83)
    专家
    MT4版本: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 通过HFT MT5挑战性能监控（不适用于真实账户）： 经纪商：Fusion Market 登录：89600 密码：Greenman89$ 服务器：FusionMarkets-demo 超过700条5星真实评价（早期发布的MT4版本）： https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews 公共频道： https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea MT4版本: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 主要特点 专为HFT挑战设计: 针对Prop Firms挑战设计，低回撤，带止损。 支持: 除了提供set文件外，还提供全面的手册和视频教程，包括VPS设置、MT设置、EA下载、机器人设置和运行。应要求提供折扣代码和链接。还提供Team Viewer、AnyDesk或远程桌面访问支持，适合初学者。
    Copy Cat More Trade Copier MT5
    Dilwyn Tng
    5 (8)
    实用工具
    工作演示版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT5 交易跟单器 (Trade Copier) 是一款本地交易跟单器,也是一套完整的风险管理与执行框架,专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持主控端 (Master,发送方) 与受控端 (Slave,接收方) 两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 : 你可以下载并体验  Copy Cat More (跟单猫) 交易跟单器 MT5 试用版,通过 此链接 。 下载后,请将演示文件放入你的终端文件夹: MT5 » 文件 » 打开数据文件夹
    All In One Breakout
    Dilwyn Tng
    5 (5)
    专家
    突破策略是最经得起时间考验、常青且可靠的交易方法之一。它们旨在在关键价格水平捕捉动能——通常发生在市场盘整之后——随后往往会出现强劲的走势。这使得突破系统非常适合希望把握日内或基于交易时段趋势的交易者。 All-In-One Breakout EA [全方位突破EA] 充分利用这一原理，在安静时期（例如东京开盘前、伦敦开盘前或纽约开盘前）识别价格区间，并在价格突破该区间时进入交易。这使策略能够： 在趋势的早期阶段入场，在大部分走势耗尽之前进入交易。 通过等待动能确认，避免陷入震荡或盘整市场。 适应不同的交易时段和交易品种，提高灵活性。 这一战略优势进一步通过EA的共振过滤器、自定义退出逻辑和资金管理控制得到加强，使其成为新手和有经验交易者使用这一常青交易策略的强大工具。 主要功能和优势 双重突破模式 ：区间突破 (RBO) 和开盘突破 (OBO) 基于规则的逻辑 ：每一个入场、出场和管理规则都是确定性的，提供透明性和优化的便利。它不是像AI EA那样的“黑箱”操作。 多交易品种： 突破策略可用于US30、黄金、USDJPY、GBPUSD、DE40等不相关的品种。 不同的时间周期：  
    Range Auto TP SL
    Dilwyn Tng
    4.57 (46)
    专家
    Range Auto TP SL  is for you, 100% free for now, download it and give me a good review and you are free to use it for lifetime !!!! Range Auto TP SL is a EA to set Stop Loss and Take Profit level based on range using Average True Range (ATR). It works on both manually opened positions via PC MT5 Teriminals or MT5 Mobiles and EA/robots opened position. You can specify magic number for it to work on or it can work on all the positions. Many EA does not good Stop Loss and Take Profit function and
    FREE
    Copy Cat More Trade Copier MT4
    Dilwyn Tng
    5 (3)
    实用工具
    试用版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT4 交易跟单器 (Trade Copier) 不仅仅是一个简单的本地交易跟单器;它是一套 完整的风险管理与执行框架 (risk management and execution framework), 专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借 稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持   主控端 (Master,发送方) 与 受控端 (Slave,接收方)   两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 :   你可以从下方链接下载并体验   Copy Cat More (跟单猫
    HFT Prop Firm EA
    Dilwyn Tng
    4.96 (635)
    专家
    HFT Prop Firm EA 也被称为 Green Man，因为其独特的标志，是专为克服允许高频交易 (HFT) 策略的专有交易公司 (prop firms) 的挑战或评估而设计的专家顾问 (EA)。 限时优惠：购买 HFT Prop Firm EA 免费赠送价值 $198 的工具 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/117386 通过 HFT 挑战表现监控（起价 $200）： 1) 经纪商：IC Markets 账号 66603384 服务器：ICmarketsSC-Demo06 密码：Greenman 2) 经纪商：IC Markets 账号 21718043 服务器：ICmarketsSC-Demo02 密码：Greenman 结果 1： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4333.gif 结果 2： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4648.gif 超过 600 条五星好
    News Hound
    Dilwyn Tng
    指标
    News Hound for MT4 / MT5 A professional economic news calendar for every chart — MT4 and MT5 — from the same trusted MQL5.com source. MetaTrader 5 has a built-in economic calendar. MetaTrader 4 doesn't. This tool fixes that — and gives you a single, shared news feed that every chart on your PC or VPS can read, in both platforms. Why I built it This is the foundation for something bigger. All my upcoming Expert Advisors are built around this news engine. Instead of locking news filtering insid
    FREE
    News Hound MT4
    Dilwyn Tng
    指标
    News Hound for   MT4   / MT5 A professional economic news calendar for every chart —   MT4   and MT5 — from the same trusted MQL5.com source. MetaTrader 5 has a built-in economic calendar. MetaTrader 4 doesn't. This tool fixes that — and gives you a   single, shared news feed   that every chart on your PC or VPS can read, in both platforms. Why I built it This is the foundation for something bigger. All my upcoming   Expert Advisors   are built around this news engine. Instead of locking news
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    Protectron
    Dilwyn Tng
    实用工具
    Protectron — 账户保护系统 一款实时监控账户净值的工具，当净值达到设定的上限或下限阈值时，自动平掉所有持仓。可与任何 EA（智能交易系统）或手动交易策略并行运行，且不干扰其自身逻辑。 概述 Protectron 加载到图表后，会持续监控账户总净值，其中包含浮动盈亏。当净值在任一方向达到设定的阈值时，所有持仓将被立即平仓，挂单亦可选择一并删除。整个过程无需人工干预。 该工具以被动方式与其他智能交易系统及手动交易共存运行。对于需要自动执行每日回撤限制与盈利目标的自营交易公司（prop firm）交易者而言，它尤为实用。 计算方式 上限与下限阈值均支持五种计算模式：固定净值水平、相对初始入金的美元金额、入金百分比、当前余额百分比，或关闭。两个阈值可以各自独立关闭。 图表显示 实时面板显示当前净值、距离各阈值的差距以及当前的保护状态。所有指标均在每个报价跳动时更新。 功能特性 自动或手动检测初始入金 触发时可选删除挂单 触发时发出提醒通知 单次执行逻辑，防止重复操作 同时提供 MetaTrader 4 与 MetaTrader 5 版本 文档 完整的参数说明与配置示例请参见产品文档
    FREE
    Protectron MT4
    Dilwyn Tng
    实用工具
    Protectron — Account Protection System A utility that monitors account equity in real time and closes all open positions automatically when a defined upper or lower threshold is reached. Works alongside any Expert Advisor or manual trading strategy without interfering with their logic. Overview Protectron attaches to a chart and monitors total account equity continuously — including floating positions. When equity reaches a configured threshold in either direction, all open positions are closed
    FREE
    PropFirm Equity Protector
    Dilwyn Tng
    实用工具
    Prop Firm Equity Protector safe guard your hard earned prop firm account from balance or equity downdraw. It can be used for live/personal account too. It will close all positions if drawdown hit the preset level or percentage. It can be set to close other EA in the same MT4 terminal too.  This utility is not need to use conjuction with  HFT Prop Firm EA (Green Man),   HFT Prop Firm EA has it build-in equity protector and also it has ultra low drawdown. Setting: Prop Firm Account Size Drawdown
    Prop Firm Toolbox
    Dilwyn Tng
    实用工具
    Prop Firm Toolbox contains the important tools for maximising your funded account prop firm accounts. It contains function: - Lot Size Consistency Advisor  (This is the number one reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Biggest Profit Size Warning  (This is the number two reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Spread Meter
    筛选:
    Judzer77
    19
    Judzer77 2026.08.10 00:08 
     

    Very good product, I have just started using this and it works as advertised, very happy with all the support I have recieved as well.

    John Hubbard
    295
    John Hubbard 2026.08.08 13:41 
     

    Using this for two weeks now the pass rate is as advertised or higher actually. Author has been very responsive to suggestions and issues that have happened for me. I highly recommend this EA.

    Dilwyn Tng
    58775
    来自开发人员的回复 Dilwyn Tng 2026.08.08 16:13
    Thank you John, I appreciate the recommendation. Two weeks of live use is a fair test, so it is good to hear the results are holding up. Thank you also for the suggestions along the way — several have already made their way into updates. Glad to have you on board.
    Brian Dika
    93
    Brian Dika 2026.05.06 15:09 
     

    This EA introduces a unique way for either passing prop firm challenges or breaking even with a broker so you have money to buy another challenge should incase the challenge fails. With some prop firm, users make money when they fail the challenge, not just breakeven. For a prop firm like Funded Next and FundingPips, one can make profit even if they fail the challenges.

    Dilwyn Tng
    58775
    来自开发人员的回复 Dilwyn Tng 2026.08.08 16:11
    Thank you Brian, that is a very accurate summary — clearer than most descriptions of it. The part you have picked up on is the one that matters: a failed challenge stops being a dead end. You are left with the means to go again, and with some firms you come out ahead rather than level. Either way, the next attempt is funded by the last one instead of out of your own pocket. That is what changes the game. Most traders do not fail because they cannot trade — they fail because they run out of attempts. Thank you for taking the time to write this up so clearly.
    iTiL
    158
    iTiL 2026.04.29 18:39 
     

    It's a good idea and a good implementation. This can and should be used to make a guaranteed profit!

    Dilwyn Tng
    58775
    来自开发人员的回复 Dilwyn Tng 2026.08.08 16:11
    Thank you, that is exactly how it is meant to be used. The hedge runs alongside your challenge, so a failed stage costs you nothing. And once an attempt costs you nothing, you can keep taking attempts until one passes — which is the only thing standing between most traders and a funded account. Structure instead of hope. Thank you for the review.
    Rajesh Patra
    203
    Rajesh Patra 2026.04.25 13:50 
     

    Now I am so happy with even FAIL, I am actually making either way, pass or fail prop firm stages with POBE.

    Thanks for this, which I am dreaming from long time.

    Dilwyn Tng
    58775
    来自开发人员的回复 Dilwyn Tng 2026.08.08 16:10
    Thank you Rajesh — and you have found something worth pointing out. "I am actually making either way, pass or fail." That is POBE doing exactly what it was built to do. On most firms the drawdown allowance and the profit target are both 10%, so the hedge makes a failed stage cost you nothing — pass, or break even. That is where the name comes from. Your firm allows 10% drawdown but only asks 8% to pass. With the hedge running, that gap lands on your side: the failed stage captures more than a pass would have cost you. That is why you are ahead rather than level. Well spotted, and thank you for writing it up. Good luck on the funded stage.
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