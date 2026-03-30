POBE Prop Firm

通过或保本 (POBE) — 自营交易公司挑战 (Prop Firm Challenge) EA

POBE 用户一致反馈的一点是：对挑战失败的恐惧消失了。对于那些把目标设得低于最大回撤 (drawdown) 的自营交易公司 (prop firm)（例如 FTMO、FundedNext 和 FundingPips），即使第一阶段失败，经纪商账户回收的金额也可能超过原始的配置成本，净为正 (net positive)。第二阶段失败则回收得更多。每一种结果——通过还是失败——都在下第一笔单之前就已算好。

第二阶段效应正是这一点变得格外引人注目之处。在 FTMO、FundedNext 和 FundingPips 上，当第二阶段在 POBE 运行的情况下触及最大回撤 (drawdown) 上限时，经纪商账户已经累积到足以覆盖两个阶段的总配置成本——并且还有盈余。挑战费用并没有损失。 两者都被覆盖——交易者带着比进场时更多的资金离场 （ 净为正 ）。



其他自营交易公司 (prop firm) EA 提高你通过的概率，但它们无法改变你失败时会发生什么。有了 POBE，这个区别就无关紧要了。通过是最好的结果，失败也仍然是一个有利的结果。



2026-07-22：POBE 的价格会随着购买而分阶段上调，以限制买家数量。当前价格为 $398。





概述

POBE 同时在两个 MT5 终端上运行——一个在自营交易公司 (prop firm) 挑战账户上，一个在个人经纪商账户上。在自营交易公司一侧开出的每一笔交易，都会以计算好的手数 (lot) 比例在经纪商一侧自动反向镜像。当自营交易公司账户亏损时，经纪商账户获得成比例的收益；当自营交易公司账户为正时，经纪商账户则承担成比例的亏损。

其结果是，每一种可能的挑战结局都会产生一个明确、可计算的财务结果，而不是非赢即输的二元结果。图表上的生命周期地图会在挑战开始之前，显示每一种可能结局所计算出的结果。

这款 EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或任何摊平策略。它不预测市场方向，而是对挑战结构本身进行对冲 (hedge)。



三种结果

根据观察到的挑战周期，三种最终结果的分布如下：



允许回撤 (drawdown) 与通过目标相当的自营交易公司 (prop firm)——例如：FTMO

约 25% 的观察挑战以获得注资派彩的结果告终——通过所有阶段且净为正。参见 已注资、已注资、

约 50% 的观察挑战以接近毛保本告终——在第一阶段失败或在注资阶段失败。参见 第一阶段、已注资

约 25% 的观察挑战以净为正结果告终——通过第一阶段但在第二阶段失败。参见 第二阶段





允许回撤 (drawdown) 大于通过目标的自营交易公司 (prop firm)——例如：Funded Next (Stellar 2-Step)

约 16.7% 的观察挑战以接近毛保本告终——在第一阶段失败或在注资阶段失败。

约 66% 的观察挑战以净为正结果告终——通过第一阶段但在第二阶段失败。

约 16.7% 的观察挑战以获得注资派彩的结果告终——通过所有阶段且净为正。





这些数字基于观察到的挑战周期，并不保证未来结果。实际结果因交易者、策略和市场条件而异。





独特功能

精确的对冲 (hedging) 手数 (lot) 定位

以全自动、半自动或手动模式运行



对交易进行受控随机化，消除两个 POBE 实例下出完全相同交易的可能性

内置经纪商账户模拟器，含滑点 (slippage)、点差 (spread) 和佣金

4 种开单方法，带随机化选项

开单时间的随机化

防止孤立的经纪商交易挂空



管理交易的最少持仓天数

可选：在当天结束时平掉所有交易，带受控随机化

适用于自营交易公司到经纪商、自营交易公司到自营交易公司，以及经纪商到经纪商



借助专有算法*，最短每步 2 天即可达标

为外部指标开单（即将推出）



开始之前

下载免费试用版，运行内置的回测 (backtest) 模拟器（时间框架 D1），在投入任何真实挑战之前评估该 EA 是否适合你选择的账户规模和挑战成本。图表上的显示会给出可行性评级以及你所配置的全部所需数据。



实盘测试

完整生命周期结果幻灯片以及 10 万美元 FTMO 两步 (2-Step) 的实盘测试细节，可在 产品参考页面 查看。



要求

两个 MT5 终端在同一台机器或 VPS 上同时运行

一个自营交易公司 (prop firm) 挑战账户

一个独立的真实经纪商账户，与自营交易公司账户使用相同的货币计价， 注资 至少达到 所需经纪商净值 (Broker Equity Needed) 这一数字，该数字显示在生命周期地图显示中

至少达到 这一数字，该数字显示在生命周期地图显示中 经纪商账户杠杆 (leverage) 最低 1:200，建议 1:500

两个账户都必须能够交易同一个交易品种

仅为两阶段自营交易公司 (prop firm) 挑战设计



支持

购买后提供设置指南和用户指南。 请通过产品评论区或 MQL5 私信联系我索取。

如需完整的生命周期细节、实盘测试结果、说明和免责声明，请参见 产品参考页面。



如需说明，请在购买前把问题发给我。





免责声明

所示结果基于观察到的真实挑战周期和理想情况下的计算。实际结果会因点差 (spread)、滑点 (slippage)、终端之间的执行差异以及市场条件而有所不同。这款 EA 不预测市场方向，也不保证任何特定结果。用户有责任在使用前核实是否符合其自营交易公司 (prop firm) 的规则。交易存在亏损风险。



用于两阶段自营交易公司 (prop firm) 挑战的双终端对冲 (hedge) EA。经纪商账户上的反向仓位会在全部四种可能的生命周期结果中产生一个计算好的结果。





* 在某些市场条件下可能需要更长时间。