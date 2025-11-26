Market Anomalies EA
- 专家
- Jimmy Peter Eriksson
- 版本: 1.8
- 更新: 2 十二月 2025
- 激活: 10
是什么让这个系统如此可靠？
该系统基于美元/日元市场25年来真实存在的日内价格模式。
这些模式是通过一款专门的日内模式分析工具发现的，该工具扫描超过25年的历史数据，以寻找具有显著统计优势的重复方向性走势。
该EA并非使用指标或优化参数，而是交易市场中持续出现的实际日内行为。
这种方法在零售EA中极为罕见，使系统在实盘交易中保持良好表现的概率更高。其
逻辑经过极简优化，避免了曲线拟合。16
个月的实盘交易表明，这些模式的表现与回测结果几乎完全一致，拥有非常相似的净值曲线——这是系统稳健性的最有力标志之一。
除了方向性日内模式外，该EA还包含日内突破和重大突破，由于美元/日元具有强劲的突破倾向，历史上对这些突破的反应都非常出色。
特定房地产公司特点
止损保护器
该EA内置权益保护机制，可自动监控您的每日回撤。
当达到预设限值时，它会立即 平仓所有未平仓交易 ，并停止当日剩余时间的交易。
此功能有助于交易者安全地遵守自营交易公司的规则（例如，每日4-5%的回撤限制），并防止资金账户意外超标。
随机化功能
为了确保每笔交易的独特性，EA 会对入场价格、出场时机和止损位进行微小的随机调整。
这些调整非常细微，不会影响策略的整体表现，但能确保每位用户获得略有不同的交易，
非常适合自营交易公司或共享交易环境。
此EA包含一个可选的先进先出（FIFO）安全执行模式。
启用后，EA会 在开立新仓位前自动平掉之前的仓位 ，
确保所有交易都遵循FIFO规则，并符合美国监管经纪商和自营交易公司对FIFO交易的要求。
警告
如果你想要一个永远不会亏损或每天都盈利的系统，那么这款EA并不适合你。
这款EA是基于现实预期而设计的。
交易中难免会有亏损的日子、亏损的周，甚至亏损的月。
这就是交易的现实。
如果你无法接受这一点，那么马丁格尔策略或网格策略可能更适合你，尽管这些策略通常会导致账户完全清零。
如果你想要一套真正具有长期潜力的交易系统，这就是你必须理解的现实。
你越早接受这一点，对你的交易之路就越有利。
推荐设置
|范围
|推荐
|象征
|美元/日元
|大体时间
|任何时间段
|最低余额
|200美元
| 经纪商类型
|GMT+2/3
| 风险等级（自营公司账户）
|低的
|风险等级（个人账户）
|中等的
安装指南： 点击此处
风险类型（手动）：
- 每日风险百分比： 单日最大允许亏损百分比
- 固定手数： 设置EA在每笔交易中使用的确切手数。
参数：
- 交易评论： 设置您专属的交易评论
- 魔法数字： 使用您自己独特的魔法数字
- 图表信息： 设置为“是”可显示每日回撤、盈利和其他信息
- 投资组合经理： 设置账户中使用的EA数量，以分散风险。
- 账户规模： 将其设置为您的账户规模，或使用 1 以根据初始余额确定风险，或使用 0 根据当前权益自动调整风险。
- 风险类型： 设置所需的风险类型
- 风险等级（自动）： 设置所需的风险等级
- 风险（手动）： 设置单日最大亏损额
- 风险（固定手数）： 设置所需的固定手数
- 启用回撤保护： 设置为 true 以激活内置的回撤保护功能。
- 每日最大回撤百分比（%）： 定义每日最大回撤限额（例如，4%）
- FIFO 兼容模式 ： 启用后，EA 将在开立新仓位之前始终平掉之前的仓位，从而确保 FIFO 规则兼容性。
自营律师事务所规则提醒：
该系统可能会在高波动时期（包括新闻发布期间）持有交易，因为该策略旨在利用这些时期通常出现的较大方向性波动。请确保 您的自营交易账户类型允许 在新闻发布期间持有交易（FTMO 提供合适的账户类型）。
支持的经纪商：
“市场异常EA”适用于大多数使用UTC+2或UTC+3服务器时间的经纪商。
完全兼容 IC Markets、FTMO、The5ers、FundedNext、Darwinex、Vantage 等众多使用相同服务器时间设置的主要经纪商。
如果您的经纪商使用不同的时区，请联系我了解更多信息。
