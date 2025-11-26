Market Anomalies EA

5

房地产公司已准备就绪！

  • 超过 100 位活跃交易者信赖
  • 16个月盈利实战结果
  • 已核实的 FTMO 付款超过 36,000 美元
  • 无马丁格尔/无网格

实时结果： [实时信号]   |  [FTMO 结果]

您的许可证包含访问我们私密社区的权限。购买后请联系我们获取邀请。


目前仅剩少量存货！（最终价格：999美元）


是什么让这个系统如此可靠？

该系统基于美元/日元市场25年来真实存在的日内价格模式。  
这些模式是通过一款专门的日内模式分析工具发现的，该工具扫描超过25年的历史数据，以寻找具有显著统计优势的重复方向性走势。

该EA并非使用指标或优化参数，而是交易市场中持续出现的实际日内行为。  
这种方法在零售EA中极为罕见，使系统在实盘交易中保持良好表现的概率更高。其

逻辑经过极简优化，避免了曲线拟合。16  
个月的实盘交易表明，这些模式的表现与回测结果几乎完全一致，拥有非常相似的净值曲线——这是系统稳健性的最有力标志之一。

除了方向性日内模式外，该EA还包含日内突破和重大突破，由于美元/日元具有强劲的突破倾向，历史上对这些突破的反应都非常出色。


特定房地产公司特点

止损保护器

该EA内置权益保护机制，可自动监控您的每日回撤。
当达到预设限值时，它会立即 平仓所有未平仓交易 ，并停止当日剩余时间的交易。
此功能有助于交易者安全地遵守自营交易公司的规则（例如，每日4-5%的回撤限制），并防止资金账户意外超标。

随机化功能

为了确保每笔交易的独特性，EA 会对入场价格、出场时机和止损位进行微小的随机调整。 
这些调整非常细微，不会影响策略的整体表现，但能确保每位用户获得略有不同的交易，
非常适合自营交易公司或共享交易环境。

符合先进先出 (FIFO) 模式

此EA包含一个可选的先进先出（FIFO）安全执行模式。
启用后，EA会 在开立新仓位前自动平掉之前的仓位
确保所有交易都遵循FIFO规则，并符合美国监管经纪商和自营交易公司对FIFO交易的要求。


警告

如果你想要一个永远不会亏损或每天都盈利的系统，那么这款EA并不适合你。
这款EA是基于现实预期而设计的。

交易中难免会有亏损的日子、亏损的周，甚至亏损的月。
这就是交易的现实。

如果你无法接受这一点，那么马丁格尔策略或网格策略可能更适合你，尽管这些策略通常会导致账户完全清零。

如果你想要一套真正具有长期潜力的交易系统，这就是你必须理解的现实。
你越早接受这一点，对你的交易之路就越有利。



               推荐设置

范围 推荐
象征 美元/日元
大体时间 任何时间段
最低余额 200美元
经纪商类型
GMT+2/3
风险等级（自营公司账户）
低的
风险等级（个人账户） 中等的


安装指南： 点击此处


    风险类型（手动）：

    • 每日风险百分比： 单日最大允许亏损百分比
    风险类型（固定批次）：
    • 固定手数：   设置EA在每笔交易中使用的确切手数。

    参数：

    • 交易评论： 设置您专属的交易评论
    • 魔法数字： 使用您自己独特的魔法数字 
    • 图表信息： 设置为“是”可显示每日回撤、盈利和其他信息 
    • 投资组合经理：  设置账户中使用的EA数量，以分散风险。
    • 账户规模： 将其设置为您的账户规模，或使用 1 以根据初始余额确定风险，或使用 0 根据当前权益自动调整风险。  
    • 风险类型： 设置所需的风险类型
    • 风险等级（自动）： 设置所需的风险等级
    • 风险（手动）：  设置单日最大亏损额 
    • 风险（固定手数）： 设置所需的固定手数
    • 启用回撤保护： 设置为 true 以激活内置的回撤保护功能。  
    • 每日最大回撤百分比（%）： 定义每日最大回撤限额（例如，4%）  
    • FIFO 兼容模式 启用后，EA 将在开立新仓位之前始终平掉之前的仓位，从而确保 FIFO 规则兼容性。


    自营律师事务所规则提醒：

    该系统可能会在高波动时期（包括新闻发布期间）持有交易，因为该策略旨在利用这些时期通常出现的较大方向性波动。请确保 您的自营交易账户类型允许 在新闻发布期间持有交易（FTMO 提供合适的账户类型）。


    支持的经纪商：

    “市场异常EA”适用于大多数使用UTC+2或UTC+3服务器时间的经纪商。  

    完全兼容 IC Markets、FTMO、The5ers、FundedNext、Darwinex、Vantage 等众多使用相同服务器时间设置的主要经纪商。

    如果您的经纪商使用不同的时区，请联系我了解更多信息。



    评分 10
    Isaac Brempong Oppong Mensah
    111
    Isaac Brempong Oppong Mensah 2025.12.10 04:26 
     

    MA is a top notch EA, Jimmy is honest like His EA. He doesn't promise dreams but i bet you , you gonna get your peace of mind for long term when you this EA. Keep it up

    hubergut
    109
    hubergut 2025.12.09 22:07 
     

    Market Anomalies EA uses USDJPY patterns. Very promising EA. Jimmy is very honest about EA behaviour, settings and keeps the community updated. Perfect EA to diversify. Still a recommendation. Using it for prop- and real accounts.

    Todo Muhamit Schaft
    750
    Todo Muhamit Schaft 2025.12.03 16:00 
     

    Solid EA using real strategies and not some curve-fitted ones that only work temporarily. Also, Jimmy is a great guy who goes that extra mile for support. This EA is performing quite well so far.

    筛选:
    Ukrit Khonglao
    387
    Ukrit Khonglao 2025.12.10 06:57 
     

    用户没有留下任何评级信息

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.10 09:49
    Happy you like it, Thanks!
    Isaac Brempong Oppong Mensah
    111
    Isaac Brempong Oppong Mensah 2025.12.10 04:26 
     

    MA is a top notch EA, Jimmy is honest like His EA. He doesn't promise dreams but i bet you , you gonna get your peace of mind for long term when you this EA. Keep it up

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.10 09:48
    Thanks man, appreciate the review!
    hubergut
    109
    hubergut 2025.12.09 22:07 
     

    Market Anomalies EA uses USDJPY patterns. Very promising EA. Jimmy is very honest about EA behaviour, settings and keeps the community updated. Perfect EA to diversify. Still a recommendation. Using it for prop- and real accounts.

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.09 23:43
    Thank you for the review!
    Todo Muhamit Schaft
    750
    Todo Muhamit Schaft 2025.12.03 16:00 
     

    Solid EA using real strategies and not some curve-fitted ones that only work temporarily. Also, Jimmy is a great guy who goes that extra mile for support. This EA is performing quite well so far.

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.03 22:05
    Thank you man, appreciate it.
    Caique Moreno
    91
    Caique Moreno 2025.12.01 01:54 
     

    Market Anomalies EA is clean, reliable, and built on real USDJPY patterns. No gimmicks, no risky tricks — just solid execution. Jimmy is extremely participative and keeps the community updated daily, which creates a lot of trust. Perfect EA to diversify and smooth the overall performance.

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.03 22:04
    Thank you for the review!
    Abdullah Uygar Tuna
    417
    Abdullah Uygar Tuna 2025.11.27 09:46 
     

    I appreciate Jimmy’s honesty and transparency. His EAs aren’t some get-rich-quick promise—he’s upfront about that—but he really puts in the time and work, and he’s built a solid long-term track record. I bought this EA on day one, and I think it’ll be a great addition to my portfolio, which is already running his other EA.

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.27 09:54
    Thank you for the review :) Appreciate it
    DozerTrader
    94
    DozerTrader 2025.11.27 01:18 
     

    Heard a lot about Jimmy and his honest work, hard to come by nowadays. Looking forward to adding this to my portfolio. Glad to be able to hop onto this new launch, pretty sure it will be great!

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.27 01:19
    Happy to have you onboard :) Thank you for the review!
    Sjun
    146
    Sjun 2025.11.26 17:27 
     

    用户没有留下任何评级信息

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.26 17:33
    Thank you man for the review :)
    SEAN
    190
    SEAN 2025.11.26 14:36 
     

    I always give Jimmy 5 stars for user support – and he has absolutely earned it again. Even though I’ve only been working with him for about a month, he guides you like a patient teacher and a trustworthy old friend: quick, clear, honest, and always willing to go the extra mile. The community around his products is also refreshingly transparent – real buyers sharing real results, no hype, no fake accounts. Today is my first day running the EA live, so I’ll reserve the right to update this review once I have longer-term performance data. That said, I already feel extremely confident in my purchase for one simple reason: Jimmy refused to release the bot early, even when I (and others) were pushing him hard to do so. He only made it available once his own live signal was running smoothly and he felt 100% responsible for the results. In my book, that level of professionalism and sense of responsibility is incredibly rare. I’ve been a coder myself for many years, so I know every piece of software starts with room for improvement. What matters most to me is the developer behind it – someone who is solid, ethical, and continuously improving the product. Jimmy is exactly that kind of developer. No solicitation for good feedback, no pressure, no gimmicks – he simply believes that when the bot performs, the honest reviews will come naturally. I respect that immensely. Happy to say I made the right choice again by buying from him. Highly recommended. (Performance update to follow in the coming weeks/months.) Thank you, Jimmy!

    Update 12/4:

    I think recent Market is tough to trade. Of ~10 bots I used, Market Anomalies EA is the only making consistent profit right now.

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.26 17:32
    Thank you so much for the kind words. Happy that some people notice the hard work behind this and the honesty I am providing.
    Ibrahim Siraz
    800
    Ibrahim Siraz 2025.11.26 13:17 
     

    用户没有留下任何评级信息

    Jimmy Peter Eriksson
    3439
    来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.26 13:19
    Thanks for the review mate :) Yeah it is a very good addition to the "Prop Firm Gold EA".
    回复评论