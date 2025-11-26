Market Anomalies EA

您的许可证包含访问我们私密社区的权限。购买后请联系我们获取邀请。





是什么让这个系统如此可靠？

该系统基于美元/日元市场25年来真实存在的日内价格模式。

这些模式是通过一款专门的日内模式分析工具发现的，该工具扫描超过25年的历史数据，以寻找具有显著统计优势的重复方向性走势。



该EA并非使用指标或优化参数，而是交易市场中持续出现的实际日内行为。

这种方法在零售EA中极为罕见，使系统在实盘交易中保持良好表现的概率更高。其



逻辑经过极简优化，避免了曲线拟合。16

个月的实盘交易表明，这些模式的表现与回测结果几乎完全一致，拥有非常相似的净值曲线——这是系统稳健性的最有力标志之一。



除了方向性日内模式外，该EA还包含日内突破和重大突破，由于美元/日元具有强劲的突破倾向，历史上对这些突破的反应都非常出色。





特定房地产公司特点



止损保护器 该EA内置权益保护机制，可自动监控您的每日回撤。

当达到预设限值时，它会立即 平仓所有未平仓交易 ，并停止当日剩余时间的交易。

此功能有助于交易者安全地遵守自营交易公司的规则（例如，每日4-5%的回撤限制），并防止资金账户意外超标。

随机化功能

为了确保每笔交易的独特性，EA 会对入场价格、出场时机和止损位进行微小的随机调整。

这些调整非常细微，不会影响策略的整体表现，但能确保每位用户获得略有不同的交易，

非常适合自营交易公司或共享交易环境。

符合先进先出 (FIFO) 模式

此EA包含一个可选的先进先出（FIFO）安全执行模式。

启用后，EA会 在开立新仓位前自动平掉之前的仓位 ，

确保所有交易都遵循FIFO规则，并符合美国监管经纪商和自营交易公司对FIFO交易的要求。





警告

如果你想要一个永远不会亏损或每天都盈利的系统，那么这款EA并不适合你。

这款EA是基于现实预期而设计的。

交易中难免会有亏损的日子、亏损的周，甚至亏损的月。

这就是交易的现实。

如果你无法接受这一点，那么马丁格尔策略或网格策略可能更适合你，尽管这些策略通常会导致账户完全清零。

如果你想要一套真正具有长期潜力的交易系统，这就是你必须理解的现实。

你越早接受这一点，对你的交易之路就越有利。