GoldenTron X 是一款先进的人工智能波段交易机器人，能够追踪 XAUUSD（黄金）的趋势，并采用两种不同的交易策略来提升性能。多年的专注开发，造就了强大的交易算法。



我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而GoldenTron X能够适应新的市场环境。



GoldenTron X 始终使用预设的止损和止盈水平，并使用买入/卖出止损订单进行高回报率交易。只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格或马丁格尔策略。重要的是，我没有过度优化指标参数——许多设置都表现良好，这增强了我对其稳定性的信心。

如有任何疑问，请随时通过私信、电子邮件或 Microsoft Teams 与我们联系：peter.omer.m.deschepper@outlook.com

请注意：GoldenTron X 仅通过 MQL5 平台提供。如果在其他任何网站上出售，则属于诈骗。

推荐设置：

风险设置：默认每笔交易 7.5% 的风险。请根据您的风险承受能力进行更改。

时间范围和交易品种：GoldenTron X 不依赖于图表时间范围，但应将其放置在 XAUUSD（黄金）图表上。虽然它通常用于 H1 图表，但您可以在任何时间范围内运行它。

最低账户余额：500 美元，自动风险设置为 7.5%。请根据您的风险偏好进行调整。

经纪商兼容性：适用于任何经纪商和账户货币。为了获得最佳性能，建议使用 VPS（例如，用于实时信号的 MQL5 VPS）。Zenox 对高价差和滑点不敏感。

回测：为了使用高质量的报价数据进行准确的回测，最好使用直接从 MQL5 下载的默认 MetaTrader 5 终端。请注意，由于 Zenox 的波段交易逻辑，它会导致出现持仓未平仓的篮子行为。当您进行回测并达到结束日期时，它会平仓所有未平仓头寸，可能会造成一些损失。然而，在实际交易中，这些头寸会一直保持平仓状态，直到达到止盈或止损点，因此回测的结束并不准确。