GoldenTron X

3

GoldenTron X 是一款先进的人工智能波段交易机器人，能够追踪 XAUUSD（黄金）的趋势，并采用两种不同的交易策略来提升性能。多年的专注开发，造就了强大的交易算法。

我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而GoldenTron X能够适应新的市场环境。

GoldenTron X 始终使用预设的止损和止盈水平，并使用买入/卖出止损订单进行高回报率交易。只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格或马丁格尔策略。重要的是，我没有过度优化指标参数——许多设置都表现良好，这增强了我对其稳定性的信心。

如有任何疑问，请随时通过私信、电子邮件或 Microsoft Teams 与我们联系：peter.omer.m.deschepper@outlook.com

请注意：GoldenTron X 仅通过 MQL5 平台提供。如果在其他任何网站上出售，则属于诈骗。

推荐设置：

  • 风险设置：默认每笔交易 7.5% 的风险。请根据您的风险承受能力进行更改。

  • 时间范围和交易品种：GoldenTron X 不依赖于图表时间范围，但应将其放置在 XAUUSD（黄金）图表上。虽然它通常用于 H1 图表，但您可以在任何时间范围内运行它。

  • 最低账户余额：500 美元，自动风险设置为 7.5%。请根据您的风险偏好进行调整。

  • 经纪商兼容性：适用于任何经纪商和账户货币。为了获得最佳性能，建议使用 VPS（例如，用于实时信号的 MQL5 VPS）。Zenox 对高价差和滑点不敏感。

  • 回测：为了使用高质量的报价数据进行准确的回测，最好使用直接从 MQL5 下载的默认 MetaTrader 5 终端。请注意，由于 Zenox 的波段交易逻辑，它会导致出现持仓未平仓的篮子行为。当您进行回测并达到结束日期时，它会平仓所有未平仓头寸，可能会造成一些损失。然而，在实际交易中，这些头寸会一直保持平仓状态，直到达到止盈或止损点，因此回测的结束并不准确。

参数：

  • 最大风险百分比（最多可建 1 个卖单和 1 个买单）-> 用于计算每笔订单的自动交易手数。
  • 使用净值而非余额来计算最大风险百分比 -> 这对于拥有多个智能交易系统或手动仓位的用户非常有用。
  • 使用固定余额进行自动风险设置 -> 如果您想定期提取资金而无需调整设置，这将非常有用，并且也更容易在回测中计算较长时期的平均月利润。
  • 固定余额 -> 用于设置固定余额的金额。固定余额逻辑中包含一项检查，以防止超过实际账户余额。如果超过实际余额，则使用实际余额。
  • 固定手数（大于 0 时覆盖最大风险百分比）-> 用于设置固定手数。请注意，如果输入的值大于 0，则自动手数功能将关闭。
  • 魔幻数字 -> 用于设置魔幻数字，当您运行多个 EA 并希望确保每个 EA 都能通过唯一的魔幻数字确定订单和仓位时，可以使用此功能。
  • 订单注释 -> 用于设置每个订单的订单注释，以便您轻松查看哪些订单来自 GoldenTron X。
  • 图表面板可见 -> 用于激活或停用图表面板。
评分 4
Keokone
564
Keokone 2025.02.10 15:14 
 

In this price range and as the graphics are, it's one of the best, but remember to look for a good set for you.

筛选:
hi001
70
hi001 2025.10.15 09:22 
 

i bought this ea very long time ago, and it is not working as the backtest show, the ea obviously make small profits, using the devloper's recommendation setfiles and recommendations, but on the beginning of april and around july, the ea made 2 big losses, that wiped out the whole profits and the deposit amount, be careful guys, the new update doesn't show that, this is my personal experience with it, i don't know if i did something wrong or not, but thank you

PETER OMER M DESCHEPPER
3399
来自开发人员的回复 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.10.27 21:06
Hello, I understand your frustration however I have some great news, GoldenTron X got a big update since V2.0, please update it to get it for free. It has the same logic as Zenox now, but it can only trade XAUUSD/GOLD, however it has 2 strategies, both different then the one on Zenox. This greatly improves the overall design, profit, and stability.
Kind regards,
Peter
Nuno Silva Da Cruz
1055
Nuno Silva Da Cruz 2025.04.04 16:31 
 

用户没有留下任何评级信息

PETER OMER M DESCHEPPER
3399
来自开发人员的回复 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.04.04 17:20
Merci pour votre avis. C'est une bonne idée de commencer par un risque faible et de se familiariser avec le temps. Cordialement, Peter
Keokone
564
Keokone 2025.02.10 15:14 
 

In this price range and as the graphics are, it's one of the best, but remember to look for a good set for you.

PETER OMER M DESCHEPPER
3399
来自开发人员的回复 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.02.10 15:16
Thank you for the review! Kind regards, Peter
Supertrader109
19
Supertrader109 2024.12.24 20:12 
 

用户没有留下任何评级信息

PETER OMER M DESCHEPPER
3399
来自开发人员的回复 PETER OMER M DESCHEPPER 2024.12.24 20:14
Great to hear that! Kind regards, Peter
回复评论