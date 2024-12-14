GoldenTron X
- 专家
- PETER OMER M DESCHEPPER
- 版本: 2.5
- 更新: 4 十二月 2025
- 激活: 10
GoldenTron X 是一款先进的人工智能波段交易机器人，能够追踪 XAUUSD（黄金）的趋势，并采用两种不同的交易策略来提升性能。多年的专注开发，造就了强大的交易算法。
我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而GoldenTron X能够适应新的市场环境。
GoldenTron X 始终使用预设的止损和止盈水平，并使用买入/卖出止损订单进行高回报率交易。只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格或马丁格尔策略。重要的是，我没有过度优化指标参数——许多设置都表现良好，这增强了我对其稳定性的信心。
如有任何疑问，请随时通过私信、电子邮件或 Microsoft Teams 与我们联系：peter.omer.m.deschepper@outlook.com
请注意：GoldenTron X 仅通过 MQL5 平台提供。如果在其他任何网站上出售，则属于诈骗。
推荐设置：
-
风险设置：默认每笔交易 7.5% 的风险。请根据您的风险承受能力进行更改。
-
时间范围和交易品种：GoldenTron X 不依赖于图表时间范围，但应将其放置在 XAUUSD（黄金）图表上。虽然它通常用于 H1 图表，但您可以在任何时间范围内运行它。
-
最低账户余额：500 美元，自动风险设置为 7.5%。请根据您的风险偏好进行调整。
-
经纪商兼容性：适用于任何经纪商和账户货币。为了获得最佳性能，建议使用 VPS（例如，用于实时信号的 MQL5 VPS）。Zenox 对高价差和滑点不敏感。
-
回测：为了使用高质量的报价数据进行准确的回测，最好使用直接从 MQL5 下载的默认 MetaTrader 5 终端。请注意，由于 Zenox 的波段交易逻辑，它会导致出现持仓未平仓的篮子行为。当您进行回测并达到结束日期时，它会平仓所有未平仓头寸，可能会造成一些损失。然而，在实际交易中，这些头寸会一直保持平仓状态，直到达到止盈或止损点，因此回测的结束并不准确。
参数：
- 最大风险百分比（最多可建 1 个卖单和 1 个买单）-> 用于计算每笔订单的自动交易手数。
- 使用净值而非余额来计算最大风险百分比 -> 这对于拥有多个智能交易系统或手动仓位的用户非常有用。
- 使用固定余额进行自动风险设置 -> 如果您想定期提取资金而无需调整设置，这将非常有用，并且也更容易在回测中计算较长时期的平均月利润。
- 固定余额 -> 用于设置固定余额的金额。固定余额逻辑中包含一项检查，以防止超过实际账户余额。如果超过实际余额，则使用实际余额。
- 固定手数（大于 0 时覆盖最大风险百分比）-> 用于设置固定手数。请注意，如果输入的值大于 0，则自动手数功能将关闭。
- 魔幻数字 -> 用于设置魔幻数字，当您运行多个 EA 并希望确保每个 EA 都能通过唯一的魔幻数字确定订单和仓位时，可以使用此功能。
- 订单注释 -> 用于设置每个订单的订单注释，以便您轻松查看哪些订单来自 GoldenTron X。
- 图表面板可见 -> 用于激活或停用图表面板。
In this price range and as the graphics are, it's one of the best, but remember to look for a good set for you.