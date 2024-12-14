GoldenTron X é um robô de swing trading com IA de última geração que acompanha as tendências do XAUUSD (ouro), utilizando duas estratégias de negociação distintas para aprimorar o desempenho. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.

Utilizei um conjunto de dados de alta qualidade que abrange o período de 2000 até os dias atuais. A IA foi treinada em um servidor usando as técnicas mais recentes de aprendizado de máquina, seguidas por aprendizado por reforço. Esse processo levou várias semanas, mas os resultados são realmente impressionantes. O período de treinamento abrange de 2000 a 2020. Os dados de 2020 até hoje são dados fora da amostra (Out Of Sample). Ter vários anos de desempenho fora da amostra nesse nível é excepcional. Isso comprova que a camada de IA consegue se ajustar às novas condições de mercado sem problemas, o que é fundamental. Muitos robôs de busca são simplesmente bombas-relógio com código fixo e otimizado que falharão em algum momento, enquanto o GoldenTron X consegue se adaptar às novas condições de mercado.

O GoldenTron X sempre usa níveis predefinidos de stop loss e take profit e emprega ordens de compra/venda para entrar em negociações com uma alta taxa de recompensa. Apenas uma posição de compra e uma de venda são permitidas, garantindo uma gestão de risco disciplinada. Não é utilizado trailing stop, o que reduz o slippage e aumenta os lucros e a estabilidade. Estratégias perigosas de grid ou martingale são evitadas. É importante ressaltar que não otimizei demais os parâmetros do indicador — muitas configurações tiveram um bom desempenho, reforçando minha confiança em sua estabilidade.

Caso tenha alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato por mensagem direta, e-mail ou Microsoft Teams: peter.omer.m.deschepper@outlook.com

Atenção: O GoldenTron X está disponível apenas na plataforma MQL5. Se estiver sendo vendido em qualquer outro site, é golpe.

Configurações recomendadas:

Configurações de risco: 7.5% de risco por operação é o padrão. Altere-o de acordo com sua tolerância ao risco.

Período e símbolo: O GoldenTron X não depende dos períodos gráficos, mas deve ser colocado em um gráfico XAUUSD (ouro). Embora seja normalmente usado no gráfico H1, você pode executá-lo em qualquer período.

Saldo mínimo da conta: US$ 500 com risco automático definido para 7.5%. Ajuste de acordo com o nível de risco desejado.

Compatibilidade com corretoras: Funciona com qualquer corretora e moeda de conta. Para melhor desempenho, recomenda-se o uso de um VPS (por exemplo, MQL5 VPS, que é usado para o sinal ao vivo). O Zenox não é sensível a spreads altos e/ou slippage.

Backtesting: Para um backtesting preciso com dados de ticks de alta qualidade, é melhor usar o terminal MetaTrader 5 padrão baixado diretamente do MQL5. Esteja ciente de que o Zenox tem o comportamento de ter uma cesta com posições abertas devido à sua lógica de swing trade. Quando você realiza o backtest e a data final é atingida, todas as posições abertas são fechadas, provavelmente com alguma perda. No entanto, na vida real, essas posições permanecem abertas até que o Take Profit ou o Stop Loss sejam atingidos, portanto, o fim do backtest não é preciso.