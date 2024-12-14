GoldenTron X
- Experts
- PETER OMER M DESCHEPPER
- Versão: 2.5
- Atualizado: 4 dezembro 2025
- Ativações: 10
GoldenTron X é um robô de swing trading com IA de última geração que acompanha as tendências do XAUUSD (ouro), utilizando duas estratégias de negociação distintas para aprimorar o desempenho. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
Utilizei um conjunto de dados de alta qualidade que abrange o período de 2000 até os dias atuais. A IA foi treinada em um servidor usando as técnicas mais recentes de aprendizado de máquina, seguidas por aprendizado por reforço. Esse processo levou várias semanas, mas os resultados são realmente impressionantes. O período de treinamento abrange de 2000 a 2020. Os dados de 2020 até hoje são dados fora da amostra (Out Of Sample). Ter vários anos de desempenho fora da amostra nesse nível é excepcional. Isso comprova que a camada de IA consegue se ajustar às novas condições de mercado sem problemas, o que é fundamental. Muitos robôs de busca são simplesmente bombas-relógio com código fixo e otimizado que falharão em algum momento, enquanto o GoldenTron X consegue se adaptar às novas condições de mercado.
O GoldenTron X sempre usa níveis predefinidos de stop loss e take profit e emprega ordens de compra/venda para entrar em negociações com uma alta taxa de recompensa. Apenas uma posição de compra e uma de venda são permitidas, garantindo uma gestão de risco disciplinada. Não é utilizado trailing stop, o que reduz o slippage e aumenta os lucros e a estabilidade. Estratégias perigosas de grid ou martingale são evitadas. É importante ressaltar que não otimizei demais os parâmetros do indicador — muitas configurações tiveram um bom desempenho, reforçando minha confiança em sua estabilidade.
Caso tenha alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato por mensagem direta, e-mail ou Microsoft Teams: peter.omer.m.deschepper@outlook.com
Atenção: O GoldenTron X está disponível apenas na plataforma MQL5. Se estiver sendo vendido em qualquer outro site, é golpe.
Configurações recomendadas:
-
Configurações de risco: 7.5% de risco por operação é o padrão. Altere-o de acordo com sua tolerância ao risco.
-
Período e símbolo: O GoldenTron X não depende dos períodos gráficos, mas deve ser colocado em um gráfico XAUUSD (ouro). Embora seja normalmente usado no gráfico H1, você pode executá-lo em qualquer período.
-
Saldo mínimo da conta: US$ 500 com risco automático definido para 7.5%. Ajuste de acordo com o nível de risco desejado.
-
Compatibilidade com corretoras: Funciona com qualquer corretora e moeda de conta. Para melhor desempenho, recomenda-se o uso de um VPS (por exemplo, MQL5 VPS, que é usado para o sinal ao vivo). O Zenox não é sensível a spreads altos e/ou slippage.
-
Backtesting: Para um backtesting preciso com dados de ticks de alta qualidade, é melhor usar o terminal MetaTrader 5 padrão baixado diretamente do MQL5. Esteja ciente de que o Zenox tem o comportamento de ter uma cesta com posições abertas devido à sua lógica de swing trade. Quando você realiza o backtest e a data final é atingida, todas as posições abertas são fechadas, provavelmente com alguma perda. No entanto, na vida real, essas posições permanecem abertas até que o Take Profit ou o Stop Loss sejam atingidos, portanto, o fim do backtest não é preciso.
Parâmetros:
- % de risco máximo (máximo de 1 ordem de venda e 1 ordem de compra aberta) -> Isso é usado para calcular o tamanho do lote automático para cada ordem.
- Use Patrimônio Líquido em vez de Saldo para o cálculo da % de risco máximo -> Isso pode ser útil para usuários que possuem vários consultores especialistas ou posições manuais.
- Usar saldo fixo para a configuração de risco automático -> Útil se você quiser sacar fundos regularmente sem precisar ajustar as configurações e também facilita o cálculo do lucro médio mensal em períodos mais longos no backtest.
- Saldo fixo -> O valor utilizado para o saldo fixo. Existe uma verificação na lógica do saldo fixo para evitar que o saldo real da conta seja excedido. Se o saldo fixo exceder o saldo real, será utilizado o saldo real.
- Tamanho fixo do lote (substitui % de risco máximo quando > 0) -> Isso é usado para definir o tamanho fixo do lote. Esteja ciente de que isso desativará a função de tamanho automático do lote quando um valor maior que 0 for preenchido.
- Número mágico -> Isso é usado para definir o número mágico. Ele pode ser usado quando você tem vários EAs em execução e deseja ter certeza de que cada EA pode determinar as ordens e posições por meio do número mágico exclusivo.
- Comentário da ordem -> Isso é usado para definir o comentário da ordem para cada ordem, para que você possa ver facilmente quais ordens são do GoldenTron X.
- Painel do gráfico visível -> Isso é usado para ativar ou desativar o painel do gráfico.
In this price range and as the graphics are, it's one of the best, but remember to look for a good set for you.