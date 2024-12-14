GoldenTron X

3

GoldenTron X é um robô de swing trading com IA de última geração que acompanha as tendências do XAUUSD (ouro), utilizando duas estratégias de negociação distintas para aprimorar o desempenho. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.

Utilizei um conjunto de dados de alta qualidade que abrange o período de 2000 até os dias atuais. A IA foi treinada em um servidor usando as técnicas mais recentes de aprendizado de máquina, seguidas por aprendizado por reforço. Esse processo levou várias semanas, mas os resultados são realmente impressionantes. O período de treinamento abrange de 2000 a 2020. Os dados de 2020 até hoje são dados fora da amostra (Out Of Sample). Ter vários anos de desempenho fora da amostra nesse nível é excepcional. Isso comprova que a camada de IA consegue se ajustar às novas condições de mercado sem problemas, o que é fundamental. Muitos robôs de busca são simplesmente bombas-relógio com código fixo e otimizado que falharão em algum momento, enquanto o GoldenTron X consegue se adaptar às novas condições de mercado.

O GoldenTron X sempre usa níveis predefinidos de stop loss e take profit e emprega ordens de compra/venda para entrar em negociações com uma alta taxa de recompensa. Apenas uma posição de compra e uma de venda são permitidas, garantindo uma gestão de risco disciplinada. Não é utilizado trailing stop, o que reduz o slippage e aumenta os lucros e a estabilidade. Estratégias perigosas de grid ou martingale são evitadas. É importante ressaltar que não otimizei demais os parâmetros do indicador — muitas configurações tiveram um bom desempenho, reforçando minha confiança em sua estabilidade.

Caso tenha alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato por mensagem direta, e-mail ou Microsoft Teams: peter.omer.m.deschepper@outlook.com

Atenção: O GoldenTron X está disponível apenas na plataforma MQL5. Se estiver sendo vendido em qualquer outro site, é golpe.

Configurações recomendadas:

  • Configurações de risco: 7.5% de risco por operação é o padrão. Altere-o de acordo com sua tolerância ao risco.

  • Período e símbolo: O GoldenTron X não depende dos períodos gráficos, mas deve ser colocado em um gráfico XAUUSD (ouro). Embora seja normalmente usado no gráfico H1, você pode executá-lo em qualquer período.

  • Saldo mínimo da conta: US$ 500 com risco automático definido para 7.5%. Ajuste de acordo com o nível de risco desejado.

  • Compatibilidade com corretoras: Funciona com qualquer corretora e moeda de conta. Para melhor desempenho, recomenda-se o uso de um VPS (por exemplo, MQL5 VPS, que é usado para o sinal ao vivo). O Zenox não é sensível a spreads altos e/ou slippage.

  • Backtesting: Para um backtesting preciso com dados de ticks de alta qualidade, é melhor usar o terminal MetaTrader 5 padrão baixado diretamente do MQL5. Esteja ciente de que o Zenox tem o comportamento de ter uma cesta com posições abertas devido à sua lógica de swing trade. Quando você realiza o backtest e a data final é atingida, todas as posições abertas são fechadas, provavelmente com alguma perda. No entanto, na vida real, essas posições permanecem abertas até que o Take Profit ou o Stop Loss sejam atingidos, portanto, o fim do backtest não é preciso.

Parâmetros:

  • % de risco máximo (máximo de 1 ordem de venda e 1 ordem de compra aberta) -> Isso é usado para calcular o tamanho do lote automático para cada ordem.
  • Use Patrimônio Líquido em vez de Saldo para o cálculo da % de risco máximo -> Isso pode ser útil para usuários que possuem vários consultores especialistas ou posições manuais.
  • Usar saldo fixo para a configuração de risco automático -> Útil se você quiser sacar fundos regularmente sem precisar ajustar as configurações e também facilita o cálculo do lucro médio mensal em períodos mais longos no backtest.
  • Saldo fixo -> O valor utilizado para o saldo fixo. Existe uma verificação na lógica do saldo fixo para evitar que o saldo real da conta seja excedido. Se o saldo fixo exceder o saldo real, será utilizado o saldo real.
  • Tamanho fixo do lote (substitui % de risco máximo quando > 0) -> Isso é usado para definir o tamanho fixo do lote. Esteja ciente de que isso desativará a função de tamanho automático do lote quando um valor maior que 0 for preenchido.
  • Número mágico -> Isso é usado para definir o número mágico. Ele pode ser usado quando você tem vários EAs em execução e deseja ter certeza de que cada EA pode determinar as ordens e posições por meio do número mágico exclusivo.
  • Comentário da ordem -> Isso é usado para definir o comentário da ordem para cada ordem, para que você possa ver facilmente quais ordens são do GoldenTron X.
  • Painel do gráfico visível -> Isso é usado para ativar ou desativar o painel do gráfico.
Comentários 4
Keokone
564
Keokone 2025.02.10 15:14 
 

In this price range and as the graphics are, it's one of the best, but remember to look for a good set for you.

Filtro:
hi001
70
hi001 2025.10.15 09:22 
 

i bought this ea very long time ago, and it is not working as the backtest show, the ea obviously make small profits, using the devloper's recommendation setfiles and recommendations, but on the beginning of april and around july, the ea made 2 big losses, that wiped out the whole profits and the deposit amount, be careful guys, the new update doesn't show that, this is my personal experience with it, i don't know if i did something wrong or not, but thank you

PETER OMER M DESCHEPPER
3423
Resposta do desenvolvedor PETER OMER M DESCHEPPER 2025.10.27 21:06
Hello, I understand your frustration however I have some great news, GoldenTron X got a big update since V2.0, please update it to get it for free. It has the same logic as Zenox now, but it can only trade XAUUSD/GOLD, however it has 2 strategies, both different then the one on Zenox. This greatly improves the overall design, profit, and stability.
Kind regards,
Peter
Nuno Silva Da Cruz
1055
Nuno Silva Da Cruz 2025.04.04 16:31 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

PETER OMER M DESCHEPPER
3423
Resposta do desenvolvedor PETER OMER M DESCHEPPER 2025.04.04 17:20
Merci pour votre avis. C'est une bonne idée de commencer par un risque faible et de se familiariser avec le temps. Cordialement, Peter
Keokone
564
Keokone 2025.02.10 15:14 
 

In this price range and as the graphics are, it's one of the best, but remember to look for a good set for you.

PETER OMER M DESCHEPPER
3423
Resposta do desenvolvedor PETER OMER M DESCHEPPER 2025.02.10 15:16
Thank you for the review! Kind regards, Peter
Supertrader109
19
Supertrader109 2024.12.24 20:12 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

PETER OMER M DESCHEPPER
3423
Resposta do desenvolvedor PETER OMER M DESCHEPPER 2024.12.24 20:14
Great to hear that! Kind regards, Peter
