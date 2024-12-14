GoldenTron X

3

GoldenTron Xは、XAUUSD（ゴールド）のトレンドを追跡する最先端のAIスイングトレードロボットです。2つの異なる取引戦略を駆使してパフォーマンスを向上させます。長年にわたる開発により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。

2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多くのエキスパートアドバイザーは、単にハードコードされた最適化された時限爆弾であり、いずれ機能しなくなりますが、GoldenTron Xは新しい市場状況に適応できます。

GoldenTron Xは常に事前に定義されたストップロスとテイクプロフィットレベルを使用し、売買ストップ注文を用いて高いリターン率で取引をエントリーします。買いポジションと売りポジションはそれぞれ1つずつのみ許可されるため、規律あるリスク管理が確保されます。トレーリングストップは使用されないため、スリッページが低減され、利益と安定性の両方が向上します。危険なグリッド戦略やマーチンゲール戦略は使用されません。重要なのは、インジケーターのパラメータを過度に最適化していないことです。多くの設定が良好なパフォーマンスを示し、その安定性に対する自信を深めました。

ご質問がございましたら、ダイレクトメッセージ、メール、またはMicrosoft Teams（peter.omer.m.deschepper@outlook.com）までお気軽にお問い合わせください。

ご注意：GoldenTron XはMQL5プラットフォームでのみご利用いただけます。他のウェブサイトで販売されている場合は、詐欺です。

推奨設定：

  • リスク設定：1取引あたり7.5%がデフォルトです。リスク許容度に応じて変更してください。

  • 時間枠とシンボル：GoldenTron Xはチャートの時間枠に依存しませんが、XAUUSD（ゴールド）チャートに配置する必要があります。通常はH1チャートで使用されますが、任意の時間枠で実行できます。

  • 最低口座残高：$500、自動リスク設定は7.5%。ご希望のリスクレベルに合わせて調整してください。

  • ブローカー互換性：あらゆるブローカーおよび口座通貨で動作します。最高のパフォーマンスを得るには、VPS（ライブシグナルに使用されているMQL5 VPSなど）の使用をお勧めします。Zenoxは、高スプレッドやスリッページの影響を受けません。

  • バックテスト：高品質のティックデータを使用して正確なバックテストを行うには、MQL5から直接ダウンロードしたデフォルトのMetaTrader 5ターミナルを使用することをお勧めします。Zenoxは、スイングトレードロジックにより、バスケットにオープンポジションが保持されることに注意してください。バックテストを実行し、終了日に到達すると、すべてのオープンポジションが決済されますが、おそらく損失は発生します。しかし、実際には、これらのポジションはテイクプロフィットまたはストップロスに達するまでオープンのままなので、バックテストの終了日は正確ではありません。

パラメーター:

  • 最大リスク%（最大で売り注文1件と買い注文1件をオープン） -> これは、各注文の自動ロットサイズを計算するために使用されます。
  • 最大リスク%の計算には、残高ではなくエクイティを使用します -> これは、複数のEAを運用しているユーザーや、手動でポジションを保有しているユーザーにとって便利です。
  • 自動リスク設定に固定残高を使用する -> 設定を調整する必要なく定期的に資金を引き出したい場合に便利で、バックテストで長期間にわたる平均月間利益を計算しやすくなります。
  • 固定残高 -> 固定残高に使用される金額。固定残高ロジックには、実際の口座残高を超過しないようにするためのチェック機能があります。実際の残高を超過した場合は、実際の残高が使用されます。
  • 固定ロットサイズ（0より大きい場合は最大リスク%を上書き） -> これは固定ロットサイズを設定するために使用されます。0より大きい値を入力すると、自動ロットサイズ機能がオフになることに注意してください。
  • マジックナンバー -> これはマジックナンバーを設定するために使用されます。複数のEAを運用していて、各EAが固有のマジックナンバーを使用して注文とポジションを識別できるようにしたい場合に使用できます。
  • 注文コメント -> これは各注文の注文コメントを設定するために使用されます。これにより、GoldenTron Xからの注文を簡単に確認できます。
  • チャートパネルの表示 -> これはチャートパネルを有効または無効にします。
レビュー 4
Keokone
564
Keokone 2025.02.10 15:14 
 

In this price range and as the graphics are, it's one of the best, but remember to look for a good set for you.

hi001
70
hi001 2025.10.15 09:22 
 

i bought this ea very long time ago, and it is not working as the backtest show, the ea obviously make small profits, using the devloper's recommendation setfiles and recommendations, but on the beginning of april and around july, the ea made 2 big losses, that wiped out the whole profits and the deposit amount, be careful guys, the new update doesn't show that, this is my personal experience with it, i don't know if i did something wrong or not, but thank you

PETER OMER M DESCHEPPER
3423
開発者からの返信 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.10.27 21:06
Hello, I understand your frustration however I have some great news, GoldenTron X got a big update since V2.0, please update it to get it for free. It has the same logic as Zenox now, but it can only trade XAUUSD/GOLD, however it has 2 strategies, both different then the one on Zenox. This greatly improves the overall design, profit, and stability.
Kind regards,
Peter
Nuno Silva Da Cruz
1055
Nuno Silva Da Cruz 2025.04.04 16:31 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

PETER OMER M DESCHEPPER
3423
開発者からの返信 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.04.04 17:20
Merci pour votre avis. C'est une bonne idée de commencer par un risque faible et de se familiariser avec le temps. Cordialement, Peter
Keokone
564
Keokone 2025.02.10 15:14 
 

In this price range and as the graphics are, it's one of the best, but remember to look for a good set for you.

PETER OMER M DESCHEPPER
3423
開発者からの返信 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.02.10 15:16
Thank you for the review! Kind regards, Peter
Supertrader109
19
Supertrader109 2024.12.24 20:12 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

PETER OMER M DESCHEPPER
3423
開発者からの返信 PETER OMER M DESCHEPPER 2024.12.24 20:14
Great to hear that! Kind regards, Peter
レビューに返信