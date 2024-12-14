GoldenTron Xは、XAUUSD（ゴールド）のトレンドを追跡する最先端のAIスイングトレードロボットです。2つの異なる取引戦略を駆使してパフォーマンスを向上させます。長年にわたる開発により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。



2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多くのエキスパートアドバイザーは、単にハードコードされた最適化された時限爆弾であり、いずれ機能しなくなりますが、GoldenTron Xは新しい市場状況に適応できます。



GoldenTron Xは常に事前に定義されたストップロスとテイクプロフィットレベルを使用し、売買ストップ注文を用いて高いリターン率で取引をエントリーします。買いポジションと売りポジションはそれぞれ1つずつのみ許可されるため、規律あるリスク管理が確保されます。トレーリングストップは使用されないため、スリッページが低減され、利益と安定性の両方が向上します。危険なグリッド戦略やマーチンゲール戦略は使用されません。重要なのは、インジケーターのパラメータを過度に最適化していないことです。多くの設定が良好なパフォーマンスを示し、その安定性に対する自信を深めました。

ご質問がございましたら、ダイレクトメッセージ、メール、またはMicrosoft Teams（peter.omer.m.deschepper@outlook.com）までお気軽にお問い合わせください。

ご注意：GoldenTron XはMQL5プラットフォームでのみご利用いただけます。他のウェブサイトで販売されている場合は、詐欺です。

推奨設定：

リスク設定：1取引あたり7.5%がデフォルトです。リスク許容度に応じて変更してください。

時間枠とシンボル：GoldenTron Xはチャートの時間枠に依存しませんが、XAUUSD（ゴールド）チャートに配置する必要があります。通常はH1チャートで使用されますが、任意の時間枠で実行できます。

最低口座残高：$500、自動リスク設定は7.5%。ご希望のリスクレベルに合わせて調整してください。

ブローカー互換性：あらゆるブローカーおよび口座通貨で動作します。最高のパフォーマンスを得るには、VPS（ライブシグナルに使用されているMQL5 VPSなど）の使用をお勧めします。Zenoxは、高スプレッドやスリッページの影響を受けません。

バックテスト：高品質のティックデータを使用して正確なバックテストを行うには、MQL5から直接ダウンロードしたデフォルトのMetaTrader 5ターミナルを使用することをお勧めします。Zenoxは、スイングトレードロジックにより、バスケットにオープンポジションが保持されることに注意してください。バックテストを実行し、終了日に到達すると、すべてのオープンポジションが決済されますが、おそらく損失は発生します。しかし、実際には、これらのポジションはテイクプロフィットまたはストップロスに達するまでオープンのままなので、バックテストの終了日は正確ではありません。