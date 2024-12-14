GoldenTron X

GoldenTron X — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды на валютном паре XAUUSD (золото) и использует две различные торговые стратегии для повышения эффективности. Годы упорной разработки привели к созданию мощного торгового алгоритма.

Я использовал высококачественный набор данных, начиная с 2000 года и по настоящее время. ИИ обучался на сервере с использованием новейших методов машинного обучения, а затем применялось обучение с подкреплением. Этот процесс занял несколько недель, но результаты действительно впечатляют. Период обучения охватывает период с 2000 по 2020 год. Данные с 2020 года по настоящее время относятся к периоду вне выборки (Out Of Sample). Наличие результатов вне выборки на таком уровне за несколько лет является исключительным. Это доказывает, что уровень ИИ может без проблем адаптироваться к новым рыночным условиям, что очень важно. Многие экспертные советники — это просто жёстко запрограммированные, оптимизированные бомбы замедленного действия, которые рано или поздно дадут сбой, в то время как GoldenTron X способен адаптироваться к новым рыночным условиям.

GoldenTron X всегда использует предопределенные уровни стоп-лосса и тейк-профита, а также стоп-ордера на покупку/продажу для входа в сделки с высоким коэффициентом доходности. Разрешена только одна позиция на покупку и одна на продажу, что обеспечивает дисциплинированное управление рисками. Трейлинг-стоп не используется, что снижает проскальзывание и увеличивает как прибыль, так и стабильность. Опасные стратегии «сетка» или «мартингейл» исключены. Важно отметить, что я не переоптимизировал параметры индикатора — многие настройки показали себя хорошо, что укрепило мою уверенность в его стабильности.

Если у вас есть вопросы, смело пишите мне в личные сообщения, по электронной почте или в Microsoft Teams: peter.omer.m.deschepper@outlook.com

Внимание: GoldenTron X доступен только через платформу MQL5. Если он продаётся на других сайтах, это мошенничество.

Рекомендуемые настройки:

  • Настройки риска: 7.5% риск на сделку — значение по умолчанию. Измените его в соответствии со своей степенью готовности к риску.

  • Таймфрейм и символ: GoldenTron X не зависит от таймфрейма графика, но его следует размещать на графике XAUUSD (золото). Хотя обычно он используется на графике H1, его можно запустить на любом таймфрейме.

  • Минимальный баланс счёта:$500 с автоматическим риском 7.5%. Настройте его в соответствии с желаемым уровнем риска.

  • Совместимость с брокерами: работает с любым брокером и валютой счёта. Для достижения наилучшей производительности рекомендуется использовать VPS (например, MQL5 VPS, который используется для реального сигнала). Zenox нечувствителен к высокому спреду и/или проскальзыванию.

  • Бэктестинг: для точного бэктестинга с высококачественными тиковыми данными лучше всего использовать стандартный терминал MetaTrader 5, скачанный непосредственно с MQL5. Обратите внимание, что Zenox ведет себя как корзина с открытыми позициями из-за своей логики свинг-трейдинга. При достижении конечной даты на бэктесте все открытые позиции закрываются, возможно, с некоторым убытком. Однако в реальной жизни эти позиции остаются открытыми до достижения тейк-профита или стоп-лосса, поэтому окончание бэктеста не является точным.

Параметры:

  • Максимальный процент риска (открыт максимум 1 ордер на продажу и 1 ордер на покупку) -> Используется для расчета автоматического размера лота для каждого ордера.
  • Используйте «Средства» вместо «Баланса» для расчета максимального процента риска -> Это может быть полезно для пользователей, использующих несколько советников или открывающих позиции вручную.
  • Использовать фиксированный баланс для настройки автоматического риска -> Полезно, если вы хотите регулярно выводить средства без необходимости изменять настройки, а также упрощает расчет средней ежемесячной прибыли за более длительные периоды при бэктестинге.
  • Сумма фиксированного баланса -> Сумма, используемая для фиксированного баланса. В логике фиксированного баланса предусмотрена проверка, предотвращающая превышение фактического баланса. Если он превышает фактический баланс, будет использован фактический баланс.
  • Фиксированный размер лота (переопределяет максимальный процент риска, если значение > 0) -> Используется для установки фиксированного размера лота. Имейте в виду, что это отключит функцию автоматического определения размера лота, если введено значение больше 0.
  • Магическое число -> используется для установки магического числа. Его можно использовать, когда у вас запущено несколько советников и вы хотите быть уверены, что каждый советник может определять ордера и позиции по уникальному магическому числу.
  • Комментарий к ордеру -> используется для установки комментария к каждому ордеру, чтобы вы могли легко видеть, какие ордера принадлежат GoldenTron X.
  • Видимость панели графика -> используется для активации или деактивации панели диаграммы.
hi001
70
hi001 2025.10.15 09:22 
 

i bought this ea very long time ago, and it is not working as the backtest show, the ea obviously make small profits, using the devloper's recommendation setfiles and recommendations, but on the beginning of april and around july, the ea made 2 big losses, that wiped out the whole profits and the deposit amount, be careful guys, the new update doesn't show that, this is my personal experience with it, i don't know if i did something wrong or not, but thank you

PETER OMER M DESCHEPPER
3386
Ответ разработчика PETER OMER M DESCHEPPER 2025.10.27 21:06
Hello, I understand your frustration however I have some great news, GoldenTron X got a big update since V2.0, please update it to get it for free. It has the same logic as Zenox now, but it can only trade XAUUSD/GOLD, however it has 2 strategies, both different then the one on Zenox. This greatly improves the overall design, profit, and stability.
Kind regards,
Peter
Nuno Silva Da Cruz
1055
Nuno Silva Da Cruz 2025.04.04 16:31 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

PETER OMER M DESCHEPPER
3386
Ответ разработчика PETER OMER M DESCHEPPER 2025.04.04 17:20
Merci pour votre avis. C'est une bonne idée de commencer par un risque faible et de se familiariser avec le temps. Cordialement, Peter
Keokone
564
Keokone 2025.02.10 15:14 
 

In this price range and as the graphics are, it's one of the best, but remember to look for a good set for you.

PETER OMER M DESCHEPPER
3386
Ответ разработчика PETER OMER M DESCHEPPER 2025.02.10 15:16
Thank you for the review! Kind regards, Peter
Supertrader109
19
Supertrader109 2024.12.24 20:12 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

PETER OMER M DESCHEPPER
3386
Ответ разработчика PETER OMER M DESCHEPPER 2024.12.24 20:14
Great to hear that! Kind regards, Peter
