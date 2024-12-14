GoldenTron X — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды на валютном паре XAUUSD (золото) и использует две различные торговые стратегии для повышения эффективности. Годы упорной разработки привели к созданию мощного торгового алгоритма.



Я использовал высококачественный набор данных, начиная с 2000 года и по настоящее время. ИИ обучался на сервере с использованием новейших методов машинного обучения, а затем применялось обучение с подкреплением. Этот процесс занял несколько недель, но результаты действительно впечатляют. Период обучения охватывает период с 2000 по 2020 год. Данные с 2020 года по настоящее время относятся к периоду вне выборки (Out Of Sample). Наличие результатов вне выборки на таком уровне за несколько лет является исключительным. Это доказывает, что уровень ИИ может без проблем адаптироваться к новым рыночным условиям, что очень важно. Многие экспертные советники — это просто жёстко запрограммированные, оптимизированные бомбы замедленного действия, которые рано или поздно дадут сбой, в то время как GoldenTron X способен адаптироваться к новым рыночным условиям.



GoldenTron X всегда использует предопределенные уровни стоп-лосса и тейк-профита, а также стоп-ордера на покупку/продажу для входа в сделки с высоким коэффициентом доходности. Разрешена только одна позиция на покупку и одна на продажу, что обеспечивает дисциплинированное управление рисками. Трейлинг-стоп не используется, что снижает проскальзывание и увеличивает как прибыль, так и стабильность. Опасные стратегии «сетка» или «мартингейл» исключены. Важно отметить, что я не переоптимизировал параметры индикатора — многие настройки показали себя хорошо, что укрепило мою уверенность в его стабильности.

Если у вас есть вопросы, смело пишите мне в личные сообщения, по электронной почте или в Microsoft Teams: peter.omer.m.deschepper@outlook.com

Внимание: GoldenTron X доступен только через платформу MQL5. Если он продаётся на других сайтах, это мошенничество.

Рекомендуемые настройки:

Настройки риска: 7.5% риск на сделку — значение по умолчанию. Измените его в соответствии со своей степенью готовности к риску.

Таймфрейм и символ: GoldenTron X не зависит от таймфрейма графика, но его следует размещать на графике XAUUSD (золото). Хотя обычно он используется на графике H1, его можно запустить на любом таймфрейме.

Минимальный баланс счёта:$500 с автоматическим риском 7.5%. Настройте его в соответствии с желаемым уровнем риска.

Совместимость с брокерами: работает с любым брокером и валютой счёта. Для достижения наилучшей производительности рекомендуется использовать VPS (например, MQL5 VPS, который используется для реального сигнала). Zenox нечувствителен к высокому спреду и/или проскальзыванию.

Бэктестинг: для точного бэктестинга с высококачественными тиковыми данными лучше всего использовать стандартный терминал MetaTrader 5, скачанный непосредственно с MQL5. Обратите внимание, что Zenox ведет себя как корзина с открытыми позициями из-за своей логики свинг-трейдинга. При достижении конечной даты на бэктесте все открытые позиции закрываются, возможно, с некоторым убытком. Однако в реальной жизни эти позиции остаются открытыми до достижения тейк-профита или стоп-лосса, поэтому окончание бэктеста не является точным.