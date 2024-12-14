GoldenTron X

GoldenTron X는 XAUUSD(금)의 추세를 추적하는 최첨단 AI 스윙 트레이딩 로봇으로, 두 가지 고유한 트레이딩 전략을 활용하여 성과를 향상시킵니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다.

2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런 문제 없이 적응할 수 있음을 보여주는 중요한 증거입니다. 많은 전문가 자문가들은 언젠가는 실패할 하드코딩된 최적화된 시한폭탄과 같지만, GoldenTron X는 새로운 시장 상황에 적응할 수 있습니다.

GoldenTron X는 항상 미리 정의된 손절매 및 이익실현 수준을 사용하고, 매수/매도 손절매 주문을 활용하여 높은 수익률로 거래를 시작합니다. 매수 포지션과 매도 포지션은 각각 하나만 허용하여 엄격한 위험 관리를 보장합니다. 트레일링 손절매를 사용하지 않아 슬리피지(slippage)를 줄이고 수익과 안정성을 모두 향상시킵니다. 위험한 그리드 또는 마틴게일 전략은 피합니다. 중요한 점은 지표 매개변수를 과도하게 최적화하지 않았다는 것입니다. 많은 설정이 좋은 성과를 보여 안정성에 대한 확신을 더욱 굳건히 했습니다.

문의 사항이 있으시면 다이렉트 메시지, 이메일 또는 Microsoft Teams(peter.omer.m.deschepper@outlook.com)를 통해 문의해 주세요.

주의: GoldenTron X는 MQL5 플랫폼을 통해서만 제공됩니다. 다른 웹사이트에서 판매되는 경우 사기입니다.

권장 설정:

  • 위험 설정: 거래당 7.5%의 위험이 기본값입니다. 위험 감수 수준에 따라 변경하세요.

  • 시간 프레임 및 심볼: GoldenTron X는 차트 시간대에 의존하지 않지만 XAUUSD(금) 차트에 배치해야 합니다. 일반적으로 H1 차트에서 사용되지만, 어떤 시간대에서도 실행할 수 있습니다.

  • 최소 계좌 잔액: $500(자동 위험 7.5% 설정). 원하는 위험 수준에 따라 조정하세요.

  • 브로커 호환성: 모든 브로커 및 계좌 통화와 호환됩니다. 최상의 성능을 위해서는 VPS(예: 실시간 신호에 사용되는 MQL5 VPS) 사용을 권장합니다. Zenox는 높은 스프레드나 슬리피지에 민감하지 않습니다.

  • 백테스팅: 고품질 틱 데이터를 사용하여 정확한 백테스팅을 수행하려면 MQL5에서 직접 다운로드한 기본 MetaTrader 5 터미널을 사용하는 것이 가장 좋습니다. Zenox는 스윙 트레이딩 로직으로 인해 오픈 포지션이 있는 바스켓을 사용하는 것처럼 동작할 수 있습니다. 백테스트를 수행하고 종료일에 도달하면 모든 미결제 포지션이 청산되며, 일부 손실이 발생할 수 있습니다. 그러나 실제로는 이러한 포지션이 이익실현 또는 손절매에 도달할 때까지 유지되므로 백테스트 종료 시점은 정확하지 않습니다.

매개변수:

  • 최대 위험 비율(매도 주문 최대 1건, 매수 주문 최대 1건) -> 이는 각 주문의 자동 랏 크기를 계산하는 데 사용됩니다.
  • 최대 위험 비율 계산 시 잔액 대신 자본 사용 -> 이 기능은 여러 명의 전문가 자문가를 보유하고 있거나 수동 포지션을 보유한 사용자에게 유용할 수 있습니다.
  • 자동 위험 설정에 고정 잔액을 사용합니다 -> 설정을 조정할 필요 없이 정기적으로 자금을 인출하려는 경우 유용하며, 백테스트에서 장기간에 걸친 월 평균 수익을 계산하기도 쉽습니다.
  • 고정 잔액 금액 -> 고정 잔액에 사용되는 금액입니다. 고정 잔액 로직에는 실제 계좌 잔액을 초과하지 않도록 체크하는 기능이 있습니다. 실제 잔액을 초과하는 경우, 실제 잔액을 사용합니다.
  • 고정 로트 크기(0보다 큰 경우 최대 위험 % 무시) -> 고정 로트 크기를 설정하는 데 사용됩니다. 0보다 큰 값이 입력되면 자동 로트 크기 기능이 해제됩니다.
  • 매직 넘버 ->매직 넘버를 설정하는 데 사용됩니다. 여러 EA를 실행 중이고 각 EA가 고유한 매직 넘버를 통해 주문과 포지션을 확인할 수 있도록 하려는 경우 사용할 수 있습니다.
  • 주문 주석 ->각 주문에 대한 주문 주석을 설정하는 데 사용되므로 GoldenTron X에서 어떤 주문이 ​​주문되었는지 쉽게 확인할 수 있습니다.
  • 차트 패널 표시 -> 차트 패널을 활성화하거나 비활성화하는 데 사용됩니다.
리뷰 4
Keokone
564
Keokone 2025.02.10 15:14 
 

In this price range and as the graphics are, it's one of the best, but remember to look for a good set for you.

hi001
70
hi001 2025.10.15 09:22 
 

i bought this ea very long time ago, and it is not working as the backtest show, the ea obviously make small profits, using the devloper's recommendation setfiles and recommendations, but on the beginning of april and around july, the ea made 2 big losses, that wiped out the whole profits and the deposit amount, be careful guys, the new update doesn't show that, this is my personal experience with it, i don't know if i did something wrong or not, but thank you

PETER OMER M DESCHEPPER
3483
개발자의 답변 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.10.27 21:06
Hello, I understand your frustration however I have some great news, GoldenTron X got a big update since V2.0, please update it to get it for free. It has the same logic as Zenox now, but it can only trade XAUUSD/GOLD, however it has 2 strategies, both different then the one on Zenox. This greatly improves the overall design, profit, and stability.
Kind regards,
Peter
Nuno Silva Da Cruz
1055
Nuno Silva Da Cruz 2025.04.04 16:31 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

PETER OMER M DESCHEPPER
3483
개발자의 답변 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.04.04 17:20
Merci pour votre avis. C'est une bonne idée de commencer par un risque faible et de se familiariser avec le temps. Cordialement, Peter
Keokone
564
Keokone 2025.02.10 15:14 
 

In this price range and as the graphics are, it's one of the best, but remember to look for a good set for you.

PETER OMER M DESCHEPPER
3483
개발자의 답변 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.02.10 15:16
Thank you for the review! Kind regards, Peter
Supertrader109
19
Supertrader109 2024.12.24 20:12 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

PETER OMER M DESCHEPPER
3483
개발자의 답변 PETER OMER M DESCHEPPER 2024.12.24 20:14
Great to hear that! Kind regards, Peter
