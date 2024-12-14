GoldenTron X

GoldenTron X는 XAUUSD(금)의 추세를 추적하는 최첨단 AI 스윙 트레이딩 로봇으로, 두 가지 고유한 트레이딩 전략을 활용하여 성과를 향상시킵니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다.



2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런 문제 없이 적응할 수 있음을 보여주는 중요한 증거입니다. 많은 전문가 자문가들은 언젠가는 실패할 하드코딩된 최적화된 시한폭탄과 같지만, GoldenTron X는 새로운 시장 상황에 적응할 수 있습니다.



GoldenTron X는 항상 미리 정의된 손절매 및 이익실현 수준을 사용하고, 매수/매도 손절매 주문을 활용하여 높은 수익률로 거래를 시작합니다. 매수 포지션과 매도 포지션은 각각 하나만 허용하여 엄격한 위험 관리를 보장합니다. 트레일링 손절매를 사용하지 않아 슬리피지(slippage)를 줄이고 수익과 안정성을 모두 향상시킵니다. 위험한 그리드 또는 마틴게일 전략은 피합니다. 중요한 점은 지표 매개변수를 과도하게 최적화하지 않았다는 것입니다. 많은 설정이 좋은 성과를 보여 안정성에 대한 확신을 더욱 굳건히 했습니다.

문의 사항이 있으시면 다이렉트 메시지, 이메일 또는 Microsoft Teams(peter.omer.m.deschepper@outlook.com)를 통해 문의해 주세요.

주의: GoldenTron X는 MQL5 플랫폼을 통해서만 제공됩니다. 다른 웹사이트에서 판매되는 경우 사기입니다.

권장 설정:

위험 설정: 거래당 7.5%의 위험이 기본값입니다. 위험 감수 수준에 따라 변경하세요.

시간 프레임 및 심볼: GoldenTron X는 차트 시간대에 의존하지 않지만 XAUUSD(금) 차트에 배치해야 합니다. 일반적으로 H1 차트에서 사용되지만, 어떤 시간대에서도 실행할 수 있습니다.

최소 계좌 잔액: $500(자동 위험 7.5% 설정). 원하는 위험 수준에 따라 조정하세요.

브로커 호환성: 모든 브로커 및 계좌 통화와 호환됩니다. 최상의 성능을 위해서는 VPS(예: 실시간 신호에 사용되는 MQL5 VPS) 사용을 권장합니다. Zenox는 높은 스프레드나 슬리피지에 민감하지 않습니다.

백테스팅: 고품질 틱 데이터를 사용하여 정확한 백테스팅을 수행하려면 MQL5에서 직접 다운로드한 기본 MetaTrader 5 터미널을 사용하는 것이 가장 좋습니다. Zenox는 스윙 트레이딩 로직으로 인해 오픈 포지션이 있는 바스켓을 사용하는 것처럼 동작할 수 있습니다. 백테스트를 수행하고 종료일에 도달하면 모든 미결제 포지션이 청산되며, 일부 손실이 발생할 수 있습니다. 그러나 실제로는 이러한 포지션이 이익실현 또는 손절매에 도달할 때까지 유지되므로 백테스트 종료 시점은 정확하지 않습니다.