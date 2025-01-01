文档部分
MQL5参考矩阵和向量方法矩阵和向量操纵ArgSort 

ArgSort

矩阵或向量的间接排序。

vector vector::Sort(
  func_name  compare_func=NULL // 比较函数
  T          context             // 自定义排序函数的参数
   );
 
matrix matrix::Sort(
  func_name  compare_func=NULL   // 比较函数
  T          context             // 自定义排序函数的参数
   );
 
matrix matrix::Sort(
  const int  axis,               // 排序轴
  func_name  compare_func=NULL   // 比较函数
  T          context             // 自定义排序函数的参数
   );

参数

axis

[输入]  要排序的轴：0 是水平，1 是垂直。

func_name

[输入]  比较器。 您可以指定 ENUM_SORT_MODE 枚举值之一，或您自己的比较函数。 如果未指定函数，则采用升序排序。
 
自定义比较函数可以有两种类型：

  • int comparator(T x1,T x2)
  • int comparator(T x1,T x2,TContext context)

此处 T 是矩阵或向量的类型，而传递给 Sort 方法的附加参数 TContex 则是作为“上下文关联”变量类型。

context

[输入] 可传递给自定义排序函数的其它可选参数。

返回值

含有已排序元素索引的向量或矩阵。 例如，结果 [4,2,0,1,3] 指示元素 4 其索引应该位于零位置，元素 2 其索引位于第一个位置，依此类推。