- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
ArgSort
矩阵或向量的间接排序。
|
vector vector::Sort(
参数
axis
[输入] 要排序的轴：0 是水平，1 是垂直。
func_name
[输入] 比较器。 您可以指定 ENUM_SORT_MODE 枚举值之一，或您自己的比较函数。 如果未指定函数，则采用升序排序。
自定义比较函数可以有两种类型：
- int comparator(T x1,T x2)
- int comparator(T x1,T x2,TContext context)
此处 T 是矩阵或向量的类型，而传递给 Sort 方法的附加参数 TContex 则是作为“上下文关联”变量类型。
context
[输入] 可传递给自定义排序函数的其它可选参数。
返回值
含有已排序元素索引的向量或矩阵。 例如，结果 [4,2,0,1,3] 指示元素 4 其索引应该位于零位置，元素 2 其索引位于第一个位置，依此类推。