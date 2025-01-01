|
vector x={0.1, 0.4, 0.9, 2.0, -5.0, 0.0, -0.1};
vector y;
x.Activation(y,AF_ELU);
Print(y);
x.Activation(y,AF_ELU,2.0);
Print(y);
Print("");
x.Activation(y,AF_LINEAR);
Print(y);
x.Activation(y,AF_LINEAR,2.0);
Print(y);
x.Activation(y,AF_LINEAR,2.0,5.0);
Print(y);
Print("");
x.Activation(y,AF_LRELU);
Print(y);
x.Activation(y,AF_LRELU,1.0);
Print(y);
x.Activation(y,AF_LRELU,0.1);
Print(y);
Print("");
x.Activation(y,AF_RELU);
Print(y);
x.Activation(y,AF_RELU,2.0,0.5);
Print(y);
x.Activation(y,AF_RELU,2.0,0.5,1.0);
Print(y);
Print("");
x.Activation(y,AF_SWISH);
Print(y);
x.Activation(y,AF_SWISH,2.0);
Print(y);
Print("");
x.Activation(y,AF_TRELU);
Print(y);
x.Activation(y,AF_TRELU,0.3);
Print(y);
Print("");
vector a=vector::Full(x.Size(),2.0);
x.Activation(y,AF_PRELU,a);
Print(y);
/* Results
[0.1,0.4,0.9,2,-0.993262053000915,0,-0.095162581964040]
[0.1,0.4,0.9,2,-1.986524106001829,0,-0.190325163928081]
[0.1,0.4,0.9,2,-5,0,-0.1]
[0.2,0.8,1.8,4,-10,0,-0.2]
[5.2,5.8,6.8,9,-5,5,4.8]
[0.1,0.4,0.9,2,-1.5,0,-0.03]
[0.1,0.4,0.9,2,-5,0,-0.1]
[0.1,0.4,0.9,2,-0.5,0,-0.01]
[0.1,0.4,0.9,2,0,0,0]
[0.2,0.8,0.9,2,-10,0,-0.2]
[-1.8,-1.2,0.9,2,-12,-2,-2.2]
[0.052497918747894,0.239475064044981,0.6398545523625035,1.761594155955765,-0.03346425462142428,0,-0.047502081252106]
[0.054983399731247,0.275989792451045,0.7723340415895611,1.964027580075817,-0.00022698934351217,0,-0.045016600268752]
[0,0,0,2,0,0,0]
[0,0.4,0.9,2,0,0,0]
[0.1,0.4,0.9,2,-10,0,-0.2]
*/