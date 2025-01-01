文档部分
允许依据一个索引替代两个索引来定位对矩阵元素。

bool matrix::Flat(
  const ulong   index,     // 
  const double  value      // 设置的数值
   );
 
double matrix::Flat(
  const ulong   index,     // 
   );
 

参数

index

[输入]  寻址索引

value

[输入]  给定索引值。

返回值

依据给定索引得到的值。

注意

对于矩阵 mat(3,3)，访问可以写成如下：  

  • 读取: 'x=mat.Flat(4)', 其等效于 'x=mat[1][1]'  
  • 写入: 'mat.Flat(5, 42)', 等效于 'mat[1][2]=42'

 

举例

   matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
   ulong arg_max=matrix_a.ArgMax();
   Print("max_value=",matrix_a.Flat(arg_max));
   matrix_a.Flat(arg_max,0);
   arg_max=matrix_a.ArgMax();
   Print("max_value=",matrix_a.Flat(arg_max));
 
 
  /*
  matrix_a
  [[10,3,2]
   [1,8,12]
   [6,5,4]
   [7,11,9]]
  max_value=12.0
  max_value=11.0
  */