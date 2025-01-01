- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Flat
允许依据一个索引替代两个索引来定位对矩阵元素。
|
bool matrix::Flat(
参数
index
[输入] 寻址索引
value
[输入] 给定索引值。
返回值
依据给定索引得到的值。
注意
对于矩阵 mat(3,3)，访问可以写成如下：
- 读取: 'x=mat.Flat(4)', 其等效于 'x=mat[1][1]'
- 写入: 'mat.Flat(5, 42)', 等效于 'mat[1][2]=42'
举例
|
matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};