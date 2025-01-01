文档部分
返回矩阵/矢量元素的乘积，该乘积也可以针对给定轴执行。

double vector::Prod(
  const double  initial=1      // initial multiplier
   );
 
double matrix::Prod(
  const double  initial=1      // initial multiplier
   );
 
vector matrix::Prod(
  const int     axis,          // axis
  const double  initial=1      // initial multiplier
   );

参数

axis

[输入]  轴。 0 ― 水平轴，1 ― 垂直轴。

initial=1

[输入]  初始乘数。

举例

   matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vector cols_prod=matrix_a.Prod(0);
   vector rows_prod=matrix_a.Prod(1);
   double matrix_prod=matrix_a.Prod();
 
   Print("cols_prod=",cols_prod);
   cols_prod=matrix_a.Prod(0,0.1);
   Print("cols_prod=",cols_prod);
   Print("rows_prod=",rows_prod);
   Print("prod value ",matrix_prod);
 
  /*
   matrix_a
   [[10,3,2]
    [1,8,12]
    [6,5,4]
    [7,11,9]]
   cols_prod=[420,1320,864]
   cols_prod=[42,132,86.40000000000001]
   rows_prod=[60,96,120,693]
   prod value 479001600.0
  */
