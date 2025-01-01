- Activation
- Derivative
- Loss
- LossGradient
- RegressionMetric
- ConfusionMatrix
- ConfusionMatrixMultilabel
- ClassificationMetric
- ClassificationScore
- PrecisionRecall
- ReceiverOperatingCharacteristic
RegressionMetric
计算回归指标来评估预测数据与真实数据相比的质量
|
double vector::RegressionMetric(
参数
vector_true/matrix_true
[in] 真值的向量或矩阵。
metric
[in] 来自ENUM_REGRESSION_METRIC枚举的指标类型。
axis
[in] 轴线。0 ― 横轴，1 ― 竖轴。
返回值
计算用于评估预测数据与真实数据相比的质量的指标
注意
- REGRESSION_MAE ― 平均绝对误差，表示预测值与相应真值之间的绝对差值
- REGRESSION_MSE ― 均方误差，表示预测值与对应真值之间的平方差
- REGRESSION_RMSE ― 均方根误差(RMSE)
- REGRESSION_R2 - 1 ― MSE（回归）/ MSE（平均）
- REGRESSION_MAPE ― 平均绝对误差(MAE)百分比
- REGRESSION_MSPE ― 均方误差(MSE)百分比
- REGRESSION_RMSLE ― 按对数尺计算的RMSE（均方根误差）
例如：
|
vector y_true = {3, -0.5, 2, 7};