matrix matrix_a={{ 1, 2, 3, 4, 5, 6},

{ 7, 8, 9,10,11,12},

{13,14,15,16,17,18},

{19,20,21,22,23,24},

{25,26,27,28,29,30}};

matrix splitted[];

ulong parts[]={2,2};



bool res=matrix_a.Split(2,0,splitted);

Print(res," ",GetLastError());

ResetLastError();

for(uint i=0; i<splitted.Size(); i++)

Print("splitted ",i,"

",splitted[i]);



res=matrix_a.Split(2,1,splitted);

Print(res," ",GetLastError());

for(uint i=0; i<splitted.Size(); i++)

Print("splitted ",i,"

",splitted[i]);



res=matrix_a.Split(parts,0,splitted);

Print(res," ",GetLastError());

for(uint i=0; i<splitted.Size(); i++)

Print("splitted ",i,"

",splitted[i]);



/*

false 4003

true 0

splitted 0

[[1,2,3]

[7,8,9]

[13,14,15]

[19,20,21]

[25,26,27]]

splitted 1

[[4,5,6]

[10,11,12]

[16,17,18]

[22,23,24]

[28,29,30]]

true 0

splitted 0

[[1,2,3,4,5,6]

[7,8,9,10,11,12]]

splitted 1

[[13,14,15,16,17,18]

[19,20,21,22,23,24]]

splitted 2

[[25,26,27,28,29,30]]

*/