- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Split
将矩阵拆分为多个子矩阵。
|
bool matrix::Split(
参数
parts
[输入] 欲将矩阵划分为子矩阵的数量。
axis
[输入] 轴。 0 - 水平轴，1 - 垂直轴。
splitted
[输出] 生成的子矩阵数组。
返回值
成功时返回 true，否则返回 false。
注意
如果指定了子矩阵的数量，则得到的子矩阵相同大小。 这意味着矩阵大小（0 - 行数，1 - 列数）必须能被 “parts” 参数整除，没有余数。 也可按子矩阵尺寸数组得到 不同尺寸的子矩阵。 各尺寸数组的元素都可用，直到整个矩阵被分割。 如果数组尺寸分割结束，而矩阵尚有部分未除尽，则未分割的余数将作为最后一个子矩阵。
举例
|
matrix matrix_a={{ 1, 2, 3, 4, 5, 6},