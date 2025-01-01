CopyIndicatorBuffer

将指定数量中指定指标缓冲区的数据获取到向量。

数据将被复制到向量中，定位到为该向量分配的物理内存开头的最早元素。共有三个函数选项。

根据初始位置和所需元素的数量进行访问

bool vector::CopyIndicatorBuffer(

long indicator_handle,

ulong buffer_index,

ulong start_pos,

ulong count

);

根据开始日期和所需元素的数量进行访问

bool vector::CopyIndicatorBuffer(

long indicator_handle,

ulong buffer_index,

datetime start_time,

ulong count

);

根据所需时间间隔的初始日期和最终日期进行访问

bool vector::CopyIndicatorBuffer(

long indicator_handle,

ulong buffer_index,

datetime start_time,

datetime stop_time

);

参数

indicator_handle

[in] 由相关指标函数获得的指标句柄。

buffer_index

[in] 指标缓存区的编号。

start_pos

[in] 第一个复制元素的索引编号。

count

[in] 复制的元素数。

start_time

[in] 第一个元素对应的柱形图时间。

stop_time

[in] 最后一个元素对应的柱形图时间。

返回值

如果成功，函数返回'true'，如果出现错误则返回'false'。

注意

复制数据的元素（索引为buffer_index的指标缓冲区）从现在到过去进行计数，因此起始位置等于0表示当前柱形图（当前柱形图的指标值）。

当复制未知数量的数据时，您应该声明一个不指定大小的向量（不为数据分配内存），因为CopyBuffer()函数试图将接收向量的大小分配给复制数据的大小。

当需要部分复制指标值时，应该使用一个中间向量，将所需的数量复制到其中。从这个中间向量，您可以逐个成员地将所需数量的值复制到接收向量的所需位置

如果要复制预定数量的数据，建议预先声明一个向量并指定其大小，以避免不必要的内存重新分配。

从指标请求数据时，如果请求的时间序列尚未构建或需要从服务器下载，则该函数立即返回false，同时启动加载/构建。

当从EA或脚本请求数据时，如果程序端在本地没有合适的数据，则启动从服务器下载，或者如果可以从本地历史构建数据，但所需的时间序列尚未准备好，则开始构建必要的时间序列。该函数返回在超时到期时将准备好的数量。

另见

CopyBuffer