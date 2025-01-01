- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Diag
提取对角或构造对角矩阵。
|
vector matrix::Diag(
参数
v
[输入] 一个向量，其元素将包含在相应的对角线中（ndiag=0 是主对角线）。
ndiag=0
[输入] 问题中的对角。 默认填充值为 0。 对于主对角线上方的对角线使用 ndiag>0，对于主对角线下方的对角线使用 ndiag<0。
注意
未分配的矩阵（没有维度）亦可设置对角线。 在这种情况下，将创建一个大小为零矩阵，其大小对应于对角向量的大小，之后向量值将填充到相应的对角线中。 如果为已存在的矩阵设置对角线，则矩阵尺寸不会更改，且对角线向量外的矩阵元素值也不会更改。
举例
|
vector v1={1,2,3};