Diag

提取对角或构造对角矩阵。

vector matrix::Diag(
  const int     ndiag=0      // 对角线数
   );
 
void matrix::Diag(
  const vector  v,           // 对角线向量
  const int     ndiag=0      // 对角线数
   );

参数

v

[输入] 一个向量，其元素将包含在相应的对角线中（ndiag=0 是主对角线）。

ndiag=0

[输入]  问题中的对角。 默认填充值为 0。 对于主对角线上方的对角线使用 ndiag>0，对于主对角线下方的对角线使用 ndiag<0。

 

注意

未分配的矩阵（没有维度）亦可设置对角线。 在这种情况下，将创建一个大小为零矩阵，其大小对应于对角向量的大小，之后向量值将填充到相应的对角线中。 如果为已存在的矩阵设置对角线，则矩阵尺寸不会更改，且对角线向量外的矩阵元素值也不会更改。

举例

   vector v1={1,2,3};
   matrix m1;
   m1.Diag(v1);
   Print("m1\n",m1);
   matrix m2;
   m2.Diag(v1,-1);
   Print("m2\n",m2);
   matrix m3;
   m3.Diag(v1,1);
   Print("m3\n",m3);
   matrix m4=matrix::Full(4,5,9);
   m4.Diag(v1,1);
   Print("m4\n",m4);
   
   Print("diag -1 - ",m4.Diag(-1));
   Print("diag 0 - ",m4.Diag());
   Print("diag 1 - ",m4.Diag(1));
 
  /*
 
  m1
  [[1,0,0]
  [0,2,0]
  [0,0,3]]
  m2
  [[0,0,0]
  [1,0,0]
  [0,2,0]
  [0,0,3]]
  m3
  [[0,1,0,0]
  [0,0,2,0]
  [0,0,0,3]]
  m4
  [[9,1,9,9,9]
  [9,9,2,9,9]
  [9,9,9,3,9]
  [9,9,9,9,9]]
  diag -1 - [9,9,9]
  diag 0 - [9,9,9,9]
  diag 1 - [1,2,3,9]
  */
