- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
CompareByDigits
按有效位数精度比较两个矩阵/向量的元素。
|
ulong vector::CompareByDigits(
参数
vector_b
[输入] 欲比较的向量。
digits
[输入] 进行比较采用的有效位数。
epsilon
[输入] 比较精度。 如果两个值的绝对值相差小于指定的精度，则认为它们相等。
返回值
所比较的矩阵或向量的不匹配元素数量：如果矩阵相等，则为 0，否则大于 0。
注意
比较运算符 == 或 != 执行精确的元素级比较。 众所周知，实数的精确比较用途有限，因此增加了 epsilon 比较方法。 一个矩阵也许包含某个范围内的元素，例如从 1e-20 到 1e+20。 此类矩阵可用元素级比较来处理，直至有效位数。
举例
|
int size_m=128;