文档部分
MQL5参考矩阵和向量方法矩阵和向量操纵TriL 

TriL

返回矩阵的副本，其中第 k 个对角线以上的元素归零。 下三角矩阵。

matrix matrix::Tril(
  const int     ndiag=0      // 对角线的索引
   );

参数

ndiag=0

[输入]  对角线，高于该对角线的元素为零。 ndiag = 0（默认值）是主对角线，ndiag < 0 在其下方，ndiag > 0 位于其上方。

返回值

数组，其下三角以 1 填充，在其它所在则填充 0。

MQL5 示例:

   matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
   matrix b=a.TriL(-1);
   Print("matrix b \n",b);
 
  /*
  matrix_c
  [[0,0,0]
  [4,0,0]
  [7,8,0]
  [10,11,12]]
  */

Python 示例:

import numpy as np
 
a=np.tril([[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9],[10,11,12]], -1)
 
[[ 0  0  0]
 [ 4  0  0]
 [ 7  8  0]
 [10 11 12]]