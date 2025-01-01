- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
TriL
返回矩阵的副本，其中第 k 个对角线以上的元素归零。 下三角矩阵。
|
matrix matrix::Tril(
参数
ndiag=0
[输入] 对角线，高于该对角线的元素为零。 ndiag = 0（默认值）是主对角线，ndiag < 0 在其下方，ndiag > 0 位于其上方。
返回值
数组，其下三角以 1 填充，在其它所在则填充 0。
MQL5 示例:
|
matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
Python 示例:
|
import numpy as np