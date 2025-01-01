- Activation
- Derivative
- Loss
- LossGradient
- RegressionMetric
- ConfusionMatrix
- ConfusionMatrixMultilabel
- ClassificationMetric
- ClassificationScore
- PrecisionRecall
- ReceiverOperatingCharacteristic
Derivative
计算激活函数的导数值，并将其写入传递的向量/矩阵。
|
bool vector::Derivative(
参数
vect_out/matrix_out
[out] 获取激活函数导数计算值的向量或矩阵。
activation
[in] ENUM_ACTIVATION_FUNCTION枚举中的激活函数。
axis
[in] ENUM_MATRIX_AXIS枚举值（AXIS_HORZ ― 横轴，AXIS_VERT ― 竖轴）。
...
[in] 附加参数与激活函数的参数相同。只有某些激活函数接受附加参数。如果没有指定参数，则使用默认值。
返回值
如果成功返回true，否则返回false。
注意
在误差反向传播过程中，函数导数能够基于学习过程中接收到的误差有效地更新模型参数。