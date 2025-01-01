Derivative

计算激活函数的导数值，并将其写入传递的向量/矩阵。

bool vector::Derivative(

vector& vect_out,

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION activation,

...

);





bool matrix::Derivative(

matrix& matrix_out,

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION activation,

);





bool matrix::Derivative(

matrix& matrix_out,

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION activation,

ENUM_MATRIX_AXIS axis,

...

);

参数

vect_out/matrix_out

[out] 获取激活函数导数计算值的向量或矩阵。

activation

[in] ENUM_ACTIVATION_FUNCTION枚举中的激活函数。

axis

[in] ENUM_MATRIX_AXIS枚举值（AXIS_HORZ ― 横轴，AXIS_VERT ― 竖轴）。

...

[in] 附加参数与激活函数的参数相同。只有某些激活函数接受附加参数。如果没有指定参数，则使用默认值。

返回值

如果成功返回true，否则返回false。

注意

在误差反向传播过程中，函数导数能够基于学习过程中接收到的误差有效地更新模型参数。