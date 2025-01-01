MQL5参考矩阵和向量方法初始化Ones AssignCopyIndicatorBufferCopyRatesCopyTicksCopyTicksRangeEyeIdentityOnesZerosFullTriInitFillRandom Ones 这是一个静态函数，创建并返回一个新矩阵，且以 1 填充。 static matrix matrix::Ones( const ulong rows, // 行数 const ulong cols // 列数 ); static vector vector::Ones( const ulong size, // 向量大小 ); 参数 rows [输入] 行数。 cols [输入] 列数。 返回值 给定行数和列数的新矩阵，且填充了 1。 MQL5 示例: matrix ones=matrix::Ones(4, 4); Print("ones = \n", ones); /* ones = [[1,1,1,1] [1,1,1,1] [1,1,1,1] [1,1,1,1]] */ Python 示例: np.ones((4, 1)) array([[1.], [1.]]) Identity Zeros