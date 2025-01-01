文档部分
MQL5参考矩阵和向量方法初始化Ones 

Ones

这是一个静态函数，创建并返回一个新矩阵，且以 1 填充。

static matrix matrix::Ones(
  const ulong  rows,     // 行数
  const ulong  cols      // 列数
   );
 
static vector vector::Ones(
  const ulong  size,     // 向量大小
   );
 

参数

rows

[输入]  行数。

cols

[输入]  列数。

返回值

给定行数和列数的新矩阵，且填充了 1。

MQL5 示例:

  matrix ones=matrix::Ones(44);
  Print("ones = \n"ones);
/*
ones = 
   [[1,1,1,1]
    [1,1,1,1]
    [1,1,1,1]
    [1,1,1,1]]
*/

Python 示例:

np.ones((4, 1))
array([[1.],
       [1.]])