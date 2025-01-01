- IsSymmetric
- IsHermitian
- IsUpperTriangular
- IsLowerTriangular
- IsTrapezoidal
- IsUpperHessenberg
- IsLowerHessenberg
- IsTridiagonal
- IsUpperBidiagonal
- IsLowerBidiagonal
- IsDiagonal
- IsScalar
矩阵分类
本节描述了一组用于分析矩阵结构特性的函数。这些方法使我们能够确定矩阵是对称的、厄密的、对角的、三角形的、梯形的、海森堡的、双对角的还是标量的。这种分类简化了线性代数和计算优化的有效算法的选择。
|
函数
|
行为
|
检查方阵是否对称
|
检查一个复方矩阵是否是厄密矩阵
|
检查方阵是否为上三角矩阵
|
检查方阵是否为下三角矩阵
|
检查矩形（非正方形）m-by-n 矩阵是上梯形还是下梯形
|
检查方阵是否为上海森堡矩阵
|
检查方阵是否为下海森堡矩阵
|
检查方阵是否为三对角矩阵
|
检查方阵是否为上二对角矩阵
|
检查方阵是否为下二对角矩阵
|
检查方阵是否为对角矩阵
|
检查方阵是否为标量矩阵