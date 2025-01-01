矩阵分类

本节描述了一组用于分析矩阵结构特性的函数。这些方法使我们能够确定矩阵是对称的、厄密的、对角的、三角形的、梯形的、海森堡的、双对角的还是标量的。这种分类简化了线性代数和计算优化的有效算法的选择。