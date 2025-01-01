文档部分
矩阵分类

本节描述了一组用于分析矩阵结构特性的函数。这些方法使我们能够确定矩阵是对称的、厄密的、对角的、三角形的、梯形的、海森堡的、双对角的还是标量的。这种分类简化了线性代数和计算优化的有效算法的选择。

函数

行为

IsSymmetric

检查方阵是否对称

IsHermitian

检查一个复方矩阵是否是厄密矩阵

IsUpperTriangular

检查方阵是否为上三角矩阵

IsLowerTriangular

检查方阵是否为下三角矩阵

IsTrapezoidal

检查矩形（非正方形）m-by-n 矩阵是上梯形还是下梯形

IsUpperHessenberg

检查方阵是否为上海森堡矩阵

IsLowerHessenberg

检查方阵是否为下海森堡矩阵

IsTridiagonal

检查方阵是否为三对角矩阵

IsUpperBidiagonal

检查方阵是否为上二对角矩阵

IsLowerBidiagonal

检查方阵是否为下二对角矩阵

IsDiagonal

检查方阵是否为对角矩阵

IsScalar

检查方阵是否为标量矩阵