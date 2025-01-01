- HasNan
Resize
返回已更改形状和大小的新矩阵。
|
bool matrix::Resize(
参数
rows
[输入] 新的行数.
cols
[输入] 新的列数.
返回值
成功时返回 true，否则返回 false。
注意
矩阵（或向量）就地处理。 不会创建任何副本。 可以指定任何大小，即，rows_new*cols_new!=rows_old*cols_old。 与 Reshape 不同，矩阵是逐行处理的。 当增加列数时，额外列的数值均未定义。 当增加行数时，额外行的数值均未定义。 当减少列数时，矩阵的每一行都会被截断。
举例
|
matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};