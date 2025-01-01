CopyRates

获取 MqlRates 结构的历史序列，按指定品种-周期，按指定数量，并存储到矩阵或向量当中。 元素顺序倒计时，从现在到过去，这意味着起始位置等于 0 表示当前柱线。

复制数据，以便将最久远的元素放置在矩阵/向量的开头。 有三个函数选项。

依据初始位置和所需元素的数量进行访问

bool matrix::CopyRates(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

ulong rates_mask,

ulong start,

ulong count

);

按初始日期和所需元素的数量进行访问

bool matrix::CopyRates(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

ulong rates_mask,

datetime from,

ulong count

);

按所需时间间隔的初始日期和最终日期进行访问

bool matrix::CopyRates(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

ulong rates_mask,

datetime from,

datetime to

);

向量方法

依据初始位置和所需元素的数量进行访问

bool vector::CopyRates(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

ulong rates_mask,

ulong start,

ulong count

);

按初始日期和所需元素的数量进行访问

bool vector::CopyRates(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

ulong rates_mask,

datetime from,

ulong count

);

按所需时间间隔的初始日期和最终日期进行访问

bool vector::CopyRates(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

ulong rates_mask,

datetime from,

datetime to

);

参数

symbol

[输入] 品种。

period

[输入] 周期。

rates_mask

[输入] 指定所请求序列类型的标志的 ENUM_COPY_RATES 枚举组合。 当复制到向量时，只能指定来自 ENUM_COPY_RATES 枚举中的一个值，否则会发生错误。

start

[输入] 第一个复制的元素索引。

count

[输入] 复制的元素数量。

from

[输入] 对应于第一个元素的柱线时间。

to

[输入] 对应于最后一个元素的柱线时间。

返回值

如果成功则返回 true，否则返回 false（如果出现错误）。

注意

如果所请求数据的区间完全超出服务器上的可用数据，则该函数返回 false。 如果数据超出 TERMINAL_MAXBARS 之外（图表上的最大柱数），则该函数也会返回 false。

当请求数据来自 EA 或脚本时，如果终端在本地没有相应的数据，则启动从服务器下载，或者如果可以从本地历史构建数据但尚未准备好，则开始构建必要的时间序列。 该函数按时间返回准备好的直至期满的数据量，然而历史记录下载将继续，并且在下一个类似请求期间，该函数会返回更多数据。

按开始日期和所需项目数量请求数据时，仅返回日期小于（之前）或等于指定日期的数据。 设置间隔时要考虑多一秒。 换句话说，返回值的任何柱线的开盘日期（交易量、点差、开盘价、最高价、最低价、收盘价或时间）始终等于或小于指定的日期。

当请求给定日期范围内的数据时，仅返回请求间隔内的数据。 设置间隔时要考虑多一秒。 换句话说，返回的任何柱线的开盘时间（交易量、点差、指标缓冲区值、开盘价、最高价、最低价、收盘价或时间）始终位于请求的区间内。

例如，如果当日是一周中的星期六，则当尝试设置 start_time=Last_Tuesday 和 stop_time=Last_Friday 复制周线时间帧数据时，函数会返回 0，因为周线时间帧的开盘时间始终落在星期日，故没有一个周线柱线落在指定范围内。

如果您需要获取对应于当前未完成柱线的数值，那么您可以采用第一种调用形式指示 start_pos=0 和 count=1。

ENUM_COPY_RATES

ENUM_COPY_RATES 枚举包含指定要传递给矩阵或数组的数据类型的标志。 标志组合允许在一个请求中从历史记录中获取多个序列。 矩阵中行的顺序将与 ENUM_COPY_RATES 枚举中值的顺序相对应。 换言之，含有最高价数据的行在矩阵中将始终高于含有最低价数据的行。

ID 值 说明 COPY_RATES_OPEN 1 开盘价序列 COPY_RATES_HIGH 2 最高价序列 COPY_RATES_LOW 4 最低价序列 COPY_RATES_CLOSE 8 收盘价序列 COPY_RATES_TIME 16 时间序列（柱线开盘时间） 获取向量和矩阵（vectord 和 matrixf）的浮点型的时间会导致 ~100 秒的缺失，因为浮点精度受到严重限制，并且大于1<<24 的整数无法在浮点数中准确表示。 COPY_RATES_VOLUME_TICK 32 跳价的成交量 COPY_RATES_VOLUME_REAL 64 交易成交量 COPY_RATES_SPREAD 128 点差 组合 COPY_RATES_OHLC 15 开盘价、最高价、最低价、和收盘价序列 COPY_RATES_OHLCT 31 开盘价、最高价、最低价、收盘价、和时间序列 数据排列 COPY_RATES_VERTICAL 32768 序列沿垂直轴复制到矩阵中。接收到的序列值将在矩阵中垂直排列，即最早的数据将位于第一行，而最新的数据将位于矩阵的最后一行。 使用默认复制时，序列会沿水平轴添加到矩阵中。 该标识仅在复制到矩阵时适用。

示例:

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序 start 函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 获取报价至矩阵

matrix matrix_rates;

if(matrix_rates.CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT, COPY_RATES_OHLCT, 1, 10))

Print("matrix rates:

", matrix_rates);

else

Print("matrix_rates.CopyRates failed. Error ", GetLastError());

//--- 检查

MqlRates mql_rates[];

if(CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1, 10, mql_rates)>0)

{

Print("mql_rates array:");

ArrayPrint(mql_rates);

}

else

Print("CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT,1, 10, mql_rates). Error ", GetLastError());

//--- 获取报价至向量 = 无效调用

vector vector_rates;

if(vector_rates.CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT, COPY_RATES_OHLC, 1, 15))

Print("vector_rates COPY_RATES_OHLC:

", vector_rates);

else

Print("vector_rates.CopyRates COPY_RATES_OHLC failed. Error ", GetLastError());

//--- 获取收盘价至向量

if(vector_rates.CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT, COPY_RATES_CLOSE, 1, 15))

Print("vector_rates COPY_RATES_CLOSE:

", vector_rates);

else

Print("vector_rates.CopyRates failed. Error ", GetLastError());

};

/*

matrix rates:

[[0.99686,0.99638,0.99588,0.99441,0.99464,0.99594,0.99698,0.99758,0.99581,0.9952800000000001]

[0.99708,0.99643,0.99591,0.9955000000000001,0.99652,0.99795,0.99865,0.99764,0.99604,0.9957]

[0.9961100000000001,0.99491,0.99426,0.99441,0.99448,0.99494,0.9964499999999999,0.99472,0.9936,0.9922]

[0.99641,0.99588,0.99441,0.99464,0.99594,0.99697,0.99758,0.99581,0.9952800000000001,0.99259]

[1662436800,1662440400,1662444000,1662447600,1662451200,1662454800,1662458400,1662462000,1662465600,1662469200]]

mql_rates array:

[time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]

[0] 2022.09.06 04:00:00 0.99686 0.99708 0.99611 0.99641 4463 0 0

[1] 2022.09.06 05:00:00 0.99638 0.99643 0.99491 0.99588 4519 0 0

[2] 2022.09.06 06:00:00 0.99588 0.99591 0.99426 0.99441 3060 0 0

[3] 2022.09.06 07:00:00 0.99441 0.99550 0.99441 0.99464 3867 0 0

[4] 2022.09.06 08:00:00 0.99464 0.99652 0.99448 0.99594 5280 0 0

[5] 2022.09.06 09:00:00 0.99594 0.99795 0.99494 0.99697 7227 0 0

[6] 2022.09.06 10:00:00 0.99698 0.99865 0.99645 0.99758 10130 0 0

[7] 2022.09.06 11:00:00 0.99758 0.99764 0.99472 0.99581 7012 0 0

[8] 2022.09.06 12:00:00 0.99581 0.99604 0.99360 0.99528 6166 0 0

[9] 2022.09.06 13:00:00 0.99528 0.99570 0.99220 0.99259 6950 0 0

vector_rates.CopyRates COPY_RATES_OHLC failed. Error 4003

vector_rates COPY_RATES_CLOSE:

[0.9931,0.99293,0.99417,0.99504,0.9968399999999999,0.99641,0.99588,0.99441,0.99464,0.99594,0.99697,0.99758,0.99581,0.9952800000000001,0.99259]

*/

