CopyRates
获取 MqlRates 结构的历史序列，按指定品种-周期，按指定数量，并存储到矩阵或向量当中。 元素顺序倒计时，从现在到过去，这意味着起始位置等于 0 表示当前柱线。
复制数据，以便将最久远的元素放置在矩阵/向量的开头。 有三个函数选项。
依据初始位置和所需元素的数量进行访问
bool matrix::CopyRates(
按初始日期和所需元素的数量进行访问
bool matrix::CopyRates(
按所需时间间隔的初始日期和最终日期进行访问
bool matrix::CopyRates(
向量方法
依据初始位置和所需元素的数量进行访问
bool vector::CopyRates(
按初始日期和所需元素的数量进行访问
bool vector::CopyRates(
按所需时间间隔的初始日期和最终日期进行访问
bool vector::CopyRates(
参数
symbol
[输入] 品种。
period
[输入] 周期。
rates_mask
[输入] 指定所请求序列类型的标志的 ENUM_COPY_RATES 枚举组合。 当复制到向量时，只能指定来自 ENUM_COPY_RATES 枚举中的一个值，否则会发生错误。
start
[输入] 第一个复制的元素索引。
count
[输入] 复制的元素数量。
from
[输入] 对应于第一个元素的柱线时间。
to
[输入] 对应于最后一个元素的柱线时间。
返回值
如果成功则返回 true，否则返回 false（如果出现错误）。
注意
如果所请求数据的区间完全超出服务器上的可用数据，则该函数返回 false。 如果数据超出 TERMINAL_MAXBARS 之外（图表上的最大柱数），则该函数也会返回 false。
当请求数据来自 EA 或脚本时，如果终端在本地没有相应的数据，则启动从服务器下载，或者如果可以从本地历史构建数据但尚未准备好，则开始构建必要的时间序列。 该函数按时间返回准备好的直至期满的数据量，然而历史记录下载将继续，并且在下一个类似请求期间，该函数会返回更多数据。
按开始日期和所需项目数量请求数据时，仅返回日期小于（之前）或等于指定日期的数据。 设置间隔时要考虑多一秒。 换句话说，返回值的任何柱线的开盘日期（交易量、点差、开盘价、最高价、最低价、收盘价或时间）始终等于或小于指定的日期。
当请求给定日期范围内的数据时，仅返回请求间隔内的数据。 设置间隔时要考虑多一秒。 换句话说，返回的任何柱线的开盘时间（交易量、点差、指标缓冲区值、开盘价、最高价、最低价、收盘价或时间）始终位于请求的区间内。
例如，如果当日是一周中的星期六，则当尝试设置 start_time=Last_Tuesday 和 stop_time=Last_Friday 复制周线时间帧数据时，函数会返回 0，因为周线时间帧的开盘时间始终落在星期日，故没有一个周线柱线落在指定范围内。
如果您需要获取对应于当前未完成柱线的数值，那么您可以采用第一种调用形式指示 start_pos=0 和 count=1。
ENUM_COPY_RATES 枚举包含指定要传递给矩阵或数组的数据类型的标志。 标志组合允许在一个请求中从历史记录中获取多个序列。 矩阵中行的顺序将与 ENUM_COPY_RATES 枚举中值的顺序相对应。 换言之，含有最高价数据的行在矩阵中将始终高于含有最低价数据的行。
ID
值
说明
COPY_RATES_OPEN
1
开盘价序列
COPY_RATES_HIGH
2
最高价序列
COPY_RATES_LOW
4
最低价序列
COPY_RATES_CLOSE
8
收盘价序列
COPY_RATES_TIME
16
时间序列（柱线开盘时间）
获取向量和矩阵（vectord 和 matrixf）的浮点型的时间会导致 ~100 秒的缺失，因为浮点精度受到严重限制，并且大于1<<24 的整数无法在浮点数中准确表示。
COPY_RATES_VOLUME_TICK
32
跳价的成交量
COPY_RATES_VOLUME_REAL
64
交易成交量
COPY_RATES_SPREAD
128
点差
组合
COPY_RATES_OHLC
15
开盘价、最高价、最低价、和收盘价序列
COPY_RATES_OHLCT
31
开盘价、最高价、最低价、收盘价、和时间序列
数据排列
COPY_RATES_VERTICAL
32768
序列沿垂直轴复制到矩阵中。接收到的序列值将在矩阵中垂直排列，即最早的数据将位于第一行，而最新的数据将位于矩阵的最后一行。
使用默认复制时，序列会沿水平轴添加到矩阵中。
该标识仅在复制到矩阵时适用。
示例:
//+------------------------------------------------------------------+
