矩阵和向量的数学运算
数学运算，包括加法、减法、乘法和除法，可以针对矩阵和向量按元素级执行。
数学函数最初设计用于对标量值执行相关操作。 大多数函数可以应用于矩阵和向量。 其中包括 MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh, 和 MathTanh。 此类操作意味着矩阵和向量的元素级处理。 示例
|
//---
matrix a= {{1, 4}, {9, 16}};
Print("matrix a=\n",a);
a=MathSqrt(a);
Print("MatrSqrt(a)=\n",a);
/*
matrix a=
[[1,4]
[9,16]]
MatrSqrt(a)=
[[1,2]
[3,4]]
*/
对于 MathMod 和 MathPow，第二个元素可以是标量,，或相应大小的矩阵/向量。
下面的示例展示如何将数学函数应用于向量来计算标准偏差。
|
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序 start 函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 使用初始化函数填充矢量
vector r(10, ArrayRandom); // 从0 到1 的随机数数组
//--- 计算平均值
double avr=r.Mean(); // 数组平均值
vector d=r-avr; // 计算与平均值的偏差数组
Print("avr(r)=", avr);
Print("r=", r);
Print("d=", d);
vector s2=MathPow(d, 2); // 方差平方数组
double sum=s2.Sum(); // 方差平方和
//--- 以两种不同的方法计算标准偏差
double std=MathSqrt(sum/r.Size());
Print(" std(r)=", std);
Print("r.Std()=", r.Std());
}
/*
avr(r)=0.5300302133243813
r=[0.8346201971495713,0.8031556138798182,0.6696676534318063,0.05386516922513505,0.5491195410016175,0.8224433118686484,...
d=[0.30458998382519,0.2731254005554369,0.1396374401074251,-0.4761650440992462,0.01908932767723626,0.2924130985442671, ...
std(r)=0.2838269732183663
r.Std()=0.2838269732183663
*/
//+------------------------------------------------------------------+
//| 以随机数值填充向量 |
//+------------------------------------------------------------------+
void ArrayRandom(vector& v)
{
for(ulong i=0; i<v.Size(); i++)
v[i]=double(MathRand())/32767.;
}