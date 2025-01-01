文档部分
矩阵和向量的数学运算

数学运算，包括加法、减法、乘法和除法，可以针对矩阵和向量按元素级执行。

数学函数最初设计用于对标量值执行相关操作。 大多数函数可以应用于矩阵和向量。 其中包括 MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh, 和 MathTanh。 此类操作意味着矩阵和向量的元素级处理。 示例

//---
  matrix a= {{14}, {916}};
  Print("matrix a=\n",a);
  a=MathSqrt(a);
  Print("MatrSqrt(a)=\n",a);
  /*
   matrix a=
   [[1,4]
    [9,16]]
   MatrSqrt(a)=
   [[1,2]
    [3,4]]
  */

对于 MathModMathPow，第二个元素可以是标量,，或相应大小的矩阵/向量。

下面的示例展示如何将数学函数应用于向量来计算标准偏差。

//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序 start 函数                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- 使用初始化函数填充矢量
  vector r(10ArrayRandom); // 从0 到1 的随机数数组
//--- 计算平均值
  double avr=r.Mean();       // 数组平均值
  vector d=r-avr;            // 计算与平均值的偏差数组
  Print("avr(r)="avr);
  Print("r="r);
  Print("d="d);
  vector s2=MathPow(d2);   // 方差平方数组
  double sum=s2.Sum();       // 方差平方和
//--- 以两种不同的方法计算标准偏差
  double std=MathSqrt(sum/r.Size());
  Print(" std(r)="std);
  Print("r.Std()="r.Std());   
 }
/*
  avr(r)=0.5300302133243813
  r=[0.8346201971495713,0.8031556138798182,0.6696676534318063,0.05386516922513505,0.5491195410016175,0.8224433118686484,...
  d=[0.30458998382519,0.2731254005554369,0.1396374401074251,-0.4761650440992462,0.01908932767723626,0.2924130985442671, ...
   std(r)=0.2838269732183663
  r.Std()=0.2838269732183663
*/
//+------------------------------------------------------------------+
//| 以随机数值填充向量                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void ArrayRandom(vectorv)
 {
  for(ulong i=0i<v.Size(); i++)
    v[i]=double(MathRand())/32767.;
 }

 

 