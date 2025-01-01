//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序 start 函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 使用初始化函数填充矢量

vector r(10, ArrayRandom); // 从0 到1 的随机数数组

//--- 计算平均值

double avr=r.Mean(); // 数组平均值

vector d=r-avr; // 计算与平均值的偏差数组

Print("avr(r)=", avr);

Print("r=", r);

Print("d=", d);

vector s2=MathPow(d, 2); // 方差平方数组

double sum=s2.Sum(); // 方差平方和

//--- 以两种不同的方法计算标准偏差

double std=MathSqrt(sum/r.Size());

Print(" std(r)=", std);

Print("r.Std()=", r.Std());

}

/*

avr(r)=0.5300302133243813

r=[0.8346201971495713,0.8031556138798182,0.6696676534318063,0.05386516922513505,0.5491195410016175,0.8224433118686484,...

d=[0.30458998382519,0.2731254005554369,0.1396374401074251,-0.4761650440992462,0.01908932767723626,0.2924130985442671, ...

std(r)=0.2838269732183663

r.Std()=0.2838269732183663

*/

//+------------------------------------------------------------------+

//| 以随机数值填充向量 |

//+------------------------------------------------------------------+

void ArrayRandom(vector& v)

{

for(ulong i=0; i<v.Size(); i++)

v[i]=double(MathRand())/32767.;

}