文档部分
MQL5参考矩阵和向量方法矩阵和向量操纵Vsplit 

Vsplit

将矩阵垂直拆分为多个子矩阵。 axis=1 的拆分相同

bool matrix::Vsplit(
  const ulong  parts,      // 子矩阵数
  matrix&      splitted[]  // 结果子矩阵数组
   );
 
void matrix::Vsplit(
  const ulong& parts[],    // 子矩阵大小
  matrix&      splitted[]  // 结果子矩阵数组
   );

参数

parts

[输入] 欲将矩阵划分为子矩阵的数量。

splitted

[输出] 生成的子矩阵数组。

返回值

成功时返回 true，否则返回 false。

注意

如果指定了子矩阵的数量，则得到的子矩阵相同大小。 这意味着列数必须能被 “parts” 参数整除，没有余数。 也可按子矩阵尺寸数组得到 不同尺寸的子矩阵。 各尺寸数组的元素都可用，直到整个矩阵被分割。 如果数组尺寸分割结束，而矩阵尚有部分未除尽，则未分割的余数将作为最后一个子矩阵。

举例

   matrix matrix_a={{ 123456},
                    { 789,10,11,12},
                    {13,14,15,16,17,18}};
   matrix splitted[];
   ulong  parts[]={2,3};
 
   matrix_a.Vsplit(2,splitted);
   for(uint i=0i<splitted.Size(); i++)
      Print("splitted ",i,"\n",splitted[i]);
 
   matrix_a.Vsplit(3,splitted);
   for(uint i=0i<splitted.Size(); i++)
      Print("splitted ",i,"\n",splitted[i]);
 
   matrix_a.Vsplit(parts,splitted);
   for(uint i=0i<splitted.Size(); i++)
      Print("splitted ",i,"\n",splitted[i]);
 
 
  /*
     splitted 0
     [[1,2,3]
      [7,8,9]
      [13,14,15]]
     splitted 1
     [[4,5,6]
      [10,11,12]
      [16,17,18]]
 
     splitted 0
     [[1,2]
      [7,8]
      [13,14]]
     splitted 1
     [[3,4]
      [9,10]
      [15,16]]
     splitted 2
     [[5,6]
      [11,12]
      [17,18]]
 
     splitted 0
     [[1,2]
      [7,8]
      [13,14]]
     splitted 1
     [[3,4,5]
      [9,10,11]
      [15,16,17]]
     splitted 2
     [[6]
      [12]
      [18]]
 
  */