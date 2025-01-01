文档部分
MQL5参考矩阵和向量方法统计Average 

Average

计算矩阵/向量值的加权平均值。

double vector::Average(
  const vector& weigts      // weights vector
   );
 
double matrix::Average(
  const matrix& weigts      // weights matrix
);
 
vector matrix::Average(
  const matrix& weigts,     // weights matrix
  const int     axis        // axis
   );

参数

axis

[输入]  轴。 0 ― 水平轴，1 ― 垂直轴。

返回值

算术平均值：标量或向量。

注意

权重矩阵/向量与主矩阵/向量相关联。

举例

   matrixf matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
   matrixf matrix_w=matrixf::Ones(4,3);
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vectorf cols_average=matrix_a.Average(matrix_w,0);
   vectorf rows_average=matrix_a.Average(matrix_w,1);
   float matrix_average=matrix_a.Average(matrix_w);
 
   Print("cols_average ",cols_average);
   Print("rows_average ",rows_average);
   Print("average value  ",matrix_average);
 
 
   /*
   matrix_a
   [[10,3,2]
    [1,8,12]
    [6,5,4]
    [7,11,9]]
   cols_average [6,6.75,6.75]
   rows_average [5,7,5,9]
   average value  6.5
   */ value  6.5
Std