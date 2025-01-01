|
matrixf matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
matrixf matrix_w=matrixf::Ones(4,3);
Print("matrix_a\n",matrix_a);
vectorf cols_average=matrix_a.Average(matrix_w,0);
vectorf rows_average=matrix_a.Average(matrix_w,1);
float matrix_average=matrix_a.Average(matrix_w);
Print("cols_average ",cols_average);
Print("rows_average ",rows_average);
Print("average value ",matrix_average);
/*
matrix_a
[[10,3,2]
[1,8,12]
[6,5,4]
[7,11,9]]
cols_average [6,6.75,6.75]
rows_average [5,7,5,9]
average value 6.5
*/ value 6.5