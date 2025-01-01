MQL5参考矩阵和向量方法统计Median ArgMaxArgMinMaxMinPtpSumProdCumSumCumProdPercentileQuantileMedianMeanAverageStdVarLinearRegression Median 计算矩阵/矢量元素的中位数。 double vector::Median(); double matrix::Median(); vector matrix::Median( const int axis // axis ); 参数 axis [输入] 轴。 0 ― 水平轴，1 ― 垂直轴。 返回值 中位数：标量或矢量。 注意 中位数是将数组/向量元素的最高一半与元素的最低一半分开的中间值。 与分位数（0.5）和百分位数（50）相同。 正确计算中位数需要对序列进行排序。 举例 matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}}; Print("matrix_a\n",matrix_a); vectorf cols_median=matrix_a.Median(0); vectorf rows_median=matrix_a.Median(1); float matrix_median=matrix_a.Median(); Print("cols_median ",cols_median); Print("rows_median ",rows_median); Print("median value ",matrix_median); /* matrix_a [[1,2,3] [4,5,6] [7,8,9] [10,11,12]] cols_median [5.5,6.5,7.5] rows_median [2,5,8,11] median value 6.5 */ Quantile Mean