Median

计算矩阵/矢量元素的中位数。

double vector::Median();
 
double matrix::Median();
 
vector matrix::Median(
  const int  axis      // axis
   );

参数

axis

[输入]  轴。 0 ― 水平轴，1 ― 垂直轴。

返回值

中位数：标量或矢量。

注意

中位数是将数组/向量元素的最高一半与元素的最低一半分开的中间值。 与分位数（0.5）和百分位数（50）相同。 正确计算中位数需要对序列进行排序。

举例

   matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vectorf cols_median=matrix_a.Median(0);
   vectorf rows_median=matrix_a.Median(1);
   float matrix_median=matrix_a.Median();
 
   Print("cols_median ",cols_median);
   Print("rows_median ",rows_median);
   Print("median value  ",matrix_median);
 
 
   /*
   matrix_a
   [[1,2,3]
    [4,5,6]
    [7,8,9]
    [10,11,12]]
   cols_median [5.5,6.5,7.5]
   rows_median [2,5,8,11]
   median value  6.5
   */
      