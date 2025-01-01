- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Compare
按指定的精度比较两个矩阵/向量的元素。
|
ulong vector::Compare(
参数
vector_b
[输入] 欲比较的向量。
epsilon
[输入] 精度。
返回值
所比较的矩阵或向量的不匹配元素数量：如果矩阵相等，则为 0，否则大于 0。
注意
比较运算符 == 或 != 执行精确的元素级比较。 众所周知，实数的精确比较用途有限，因此增加了 epsilon 比较方法。 一个矩阵也许包含某个范围内的元素，例如从 1e-20 到 1e+20。 这些矩阵可逐元素比较来进行处理，直到有效数字。
对于复数矩阵/向量，该比较包括估计复数之间的距离。距离的计算公式为sqrt(pow(r1-r2, 2) + pow(i1-i2, 2)，并且是一个可以与epsilon进行比较的实数。
举例
|
matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4}};