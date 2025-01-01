CopyTicks

从 MqlTick 结构获取跳价数据并存储到矩阵或向量当中。元素顺序从过去到现在计数，这意味着索引为 0 的刻度是最久远的。 若要分析跳价，检查 flags 字段，其显示跳价中的确切变化。

bool matrix::CopyTicks(

string symbol,

ulong flags,

ulong from_msc,

ulong count

);

向量方法

bool vector::CopyTicks(

string symbol,

ulong flags,

ulong from_msc,

ulong count

);

参数

symbol

[输入] 品种。

flags

[输入] ENUM_COPY_TICKS 枚举中的标志组合，指示所请求数据的内容。当复制到向量时，只能从 ENUM_COPY_TICKS 枚举中指定一个值，否则会发生错误。

from_msc

[输入] 请求跳价的开始时间。 自 1970 年 01 月 01 日起，时间以毫秒为单位指定。 如果 from_msc=0，则返回等于 'count' 的最后跳价数字。

count

[输入] 所请求跳价的数量。 如果参数 'from_msc' 和 'count' 未指定，则将写入所有可用的跳价，但不超过 2000。

返回值

成功时返回 true，如果发生错误则 false。

注意

首次调用 CopyTicks() 会启动硬盘驱动器上存储的相关品种跳价数据库的同步。 如果本地数据库没有提供全部请求的跳价，则缺失的跳价将自动从交易服务器下载。 跳价的同步自 CopyTicks() 中指定的 from_msc 到当前时刻。 之后，该品种所有到达的跳价都将添加到跳价数据库之中，从而使其保持同步状态。

如果 from_msc 和 count 参数未指定，则把全部可用跳价，但不超过 2000 个，写入矩阵/向量之中。

在指标中，CopyTicks() 方法立即返回结果：当从指标调用时，CopyTick() 会立即返回品种的所有可用跳价，如果可用数据不足，则启动跳价数据库的同步。 同一品种上的所有指标都在一个公用线程中运行，因此指标不能等待同步完成。 同步后，CopyTicks() 将在下一次调用期间返回所有请求的跳价。 在指标中，OnCalculate() 函数在每次跳价到达后调用。

在智能系统和脚本中，CopyTicks() 可以等待结果 45 秒：与指标不同，每个智能系统或脚本都在单独的线程中运行，因此为完成同步最多可以等待 45 秒。 如果在此期间无法同步所需数量的跳价，CopyTicks() 将在超时后返回可用的跳价，并继续同步。 智能系统里的 OnTick() 并非每次跳价都会处理，它只通知智能系统行情有所变化。 这可能是一批变化：终端可以同时接收多次跳价，而 OnTick() 只会调用一次，通知智能系统最新的行情状态。

数据返回率：终端在高速访问缓存中为每个金融产品存储了 4096 个最后的跳价（市场深度为运营品种存储 65536 个跳价）。 有关此数据的请求执行速度最快。 如果当前交易时段请求的跳价超出缓存，CopyTicks() 将调用存储在终端内存中的跳价。 这些请求需要更多时间才能完成。 最慢的请并非那些请求其它日期的跳价，因为在这种情况下，数据是从驱动器读取的。

ENUM_COPY_TICKS

ENUM_COPY_TICKS 枚举包含指定要传递给矩阵或数组的数据类型的标志。 标志组合允许在一个请求中从历史记录中获取多个序列。 矩阵中行的顺序将与 ENUM_COPY_TICKS 枚举中数值的顺序相对应。 换言之，含有最高价数据的行在矩阵中将始终高于含有最低价数据的行。

ID 值 说明 COPY_TICKS_INFO 1 包含卖价（Bid）和/或买价（Ask）价格变化的报价 COPY_TICKS_TRADE 2 包含最后价（Last）和/或交易量（Volume）价格变化的报价 COPY_TICKS_ALL 3 所有报价 COPY_TICKS_TIME_MS 1<<8 跳价时间（以毫秒为单位） COPY_TICKS_BID 1<<9 出价（Bid） COPY_TICKS_ASK 1<<10 要价（Ask） COPY_TICKS_LAST 1<<11 最后价（最后成交价） COPY_TICKS_VOLUME 1<<12 最后价交易量 COPY_TICKS_FLAGS 1<<13 跳价标志 数据排列 COPY_TICKS_VERTICAL 32768 报价沿垂直轴复制到矩阵中。接收到的报价将在矩阵中垂直排列，即最早的报价将位于第一行，而最新的报价将位于矩阵的最后一行。 使用默认复制时，报价会沿水平轴添加到矩阵中。 该标识仅在复制到矩阵时适用。

分析跳价标志以便找出哪些数据已变化：

TICK_FLAG_BID ― 跳价改变了出价

TICK_FLAG_ASK ― 跳价改变了要价

TICK_FLAG_LAST ― 跳价改变了最后成交价

TICK_FLAG_VOLUME ― 跳价改变了交易量

TICK_FLAG_BUY ― 跳价是买入成交的结果

TICK_FLAG_SELL ― 跳价是卖出成交的结果

