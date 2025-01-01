文档部分
MQL5参考矩阵和向量方法初始化 

初始化

有若干种方法可以声明和初始化矩阵和向量。

函数

动作

Assign

复制矩阵、向量或数组，并自动转换

CopyIndicatorBuffer

将指定数量中指定指标缓冲区的数据获取到向量

CopyRates

获取指定品种、周期、数量的历史序列，格式为 MqlRates 结构，并存储到矩阵或向量

CopyTicks

MqlTick 结构获取跳价，存储到矩阵或向量中

CopyTicksRange

MqlTick 结构获取跳价，以指定数据范围存储到矩阵或向量中

Eye

返回一个矩阵，对角线上为 1，其它地方为 0

Identity

创建指定大小的单位矩阵

Ones

创建并返回一个新矩阵，其中以 1 填充

Zeros

创建并返回一个新矩阵，填充零

Full

创建并返回新矩阵，并按给定值填充

Tri

构造一个矩阵，其中位于给定对角线为 一，而其它地方为零

Init

初始化矩阵或向量

Fill

用指定值填充现有矩阵或向量

Random

静态函数。创建并返回一个填充了随机值的新矩阵或向量。随机值在指定范围内均匀生成。

声明且未指定大小（没有为数据分配内存）：

  matrix         matrix_a;   // 双精度型矩阵
  matrix<doublematrix_a1;  // 声明双矩阵的另一种途径；可以在模板中使用
  matrixf        matrix_a2;  // 浮点型矩阵
  matrix<float>  matrix_a3;  // 浮点型矩阵
  vector         vector_a;   // 双精度向量
  vector<doublevector_a1;
  vectorf        vector_a2;  // 双精度向量
  vector<float>  vector_a3;

 

声明且指定大小（为数据分配内存，但未初始化）：

  matrix         matrix_a(128,128);           // 参数既可是常数
  matrix<doublematrix_a1(InpRows,InpCols);  // 亦或变量
  matrixf        matrix_a2(1,128);            // 水平向量的模拟
  matrix<float>  matrix_a3(InpRows,1);        // 垂直向量的模拟
  vector         vector_a(256);
  vector<doublevector_a1(InpSize);
  vectorf        vector_a2(SomeFunc());       // 函数 SomeFunc 返回一个 ulong 型的数字，用于设置向量大小
  vector<float>  vector_a3(InpSize+16);       // 表达式可以用作参数

 

声明且初始化（矩阵和向量大小由初始化序列确定）：

  matrix         matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};
  matrix<doublematrix_a1=matrix_a;                      // 必须是相同类型的矩阵
  matrixf        matrix_a2={{1,0,0},{0,1,0},{0,0,1}};
  matrix<float>  matrix_a3={{1,2},{3,4}};
  vector         vector_a={-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5};
  vector<doublevector_a1={1,5,2.4,3.3};
  vectorf        vector_a2={0,1,2,3};
  vector<float>  vector_a3=vector_a2;                     // 必须是相同类型的向量

 

声明且初始化：

template<typename T>
void MatrixArange(matrix<T> &mat,T value=0.0,T step=1.0)
  {
   for(ulong i=0i<mat.Rows(); i++)
     {
      for(ulong j=0j<mat.Cols(); j++,value+=step)
         mat[i][j]=value;
     }
  }
template<typename T>
void VectorArange(vector<T> &vec,T value=0.0,T step=1.0)
  {
   for(ulong i=0i<vec.Size(); i++,value+=step)
      vec[i]=value;
  }
...
 
  matrix  matrix_a(size_m,size_k,MatrixArange,-M_PI,0.1); // 首先创建一个大小 size_m x size_k 的未初始化矩阵，然后调用带有初始化时指定参数的 MatrixArange 函数
  matrixf matrix_a1(10,20,MatrixArange);                  // 创建矩阵后，调用带有默认参数的 MatrixArange 函数
  vector  vector_a(size,VectorArange,-10.0);              // 创建向量后，调用带有一个参数的 VectorArange 函数，而第二个参数采用默认值
  vectorf vector_a1(128,VectorArange);

 

请注意，矩阵或矢量大小可以更改，因为数据的内存始终是动态的。

静态方法

依据指定大小创建矩阵和向量的静态方法，并以某种方式初始化：

  matrix         matrix_a =matrix::Eye(4,5,1);
  matrix<doublematrix_a1=matrix::Full(3,4,M_PI);
  matrixf        matrix_a2=matrixf::Identity(5,5);
  matrixf<floatmatrix_a3=matrixf::Ones(5,5);
  matrix         matrix_a4=matrix::Tri(4,5,-1);
  vector         vector_a =vector::Ones(256);
  vectorf        vector_a1=vector<float>::Zeros(16);
  vector<float>  vector_a2=vectorf::Full(128,float_value);

 

已创建矩阵和向量的初始化方法：

  matrix  matrix_a;
  matrix_a.Init(size_m,size_k,MatrixArange,-M_PI,0.1);
  matrixf matrix_a1(3,4);
  matrix_a1.Init(10,20,MatrixArange);
  vector  vector_a;
  vector_a.Init(128,VectorArange);
  vectorf vector_a1(10);
  vector_a1.Init(vector_size,VectorArange,start_value,step);
 
  matrix_a.Fill(double_value);
  vector_a1.Fill(FLT_MIN);
  matrix_a1.Identity();

 

 

 