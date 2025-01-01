初始化

有若干种方法可以声明和初始化矩阵和向量。

函数 动作 Assign 复制矩阵、向量或数组，并自动转换 CopyIndicatorBuffer 将指定数量中指定指标缓冲区的数据获取到向量 CopyRates 获取指定品种、周期、数量的历史序列，格式为 MqlRates 结构，并存储到矩阵或向量 CopyTicks 从 MqlTick 结构获取跳价，存储到矩阵或向量中 CopyTicksRange 从 MqlTick 结构获取跳价，以指定数据范围存储到矩阵或向量中 Eye 返回一个矩阵，对角线上为 1，其它地方为 0 Identity 创建指定大小的单位矩阵 Ones 创建并返回一个新矩阵，其中以 1 填充 Zeros 创建并返回一个新矩阵，填充零 Full 创建并返回新矩阵，并按给定值填充 Tri 构造一个矩阵，其中位于给定对角线为 一，而其它地方为零 Init 初始化矩阵或向量 Fill 用指定值填充现有矩阵或向量 Random 静态函数。创建并返回一个填充了随机值的新矩阵或向量。随机值在指定范围内均匀生成。

声明且未指定大小（没有为数据分配内存）：

matrix matrix_a; // 双精度型矩阵

matrix<double> matrix_a1; // 声明双矩阵的另一种途径；可以在模板中使用

matrixf matrix_a2; // 浮点型矩阵

matrix<float> matrix_a3; // 浮点型矩阵

vector vector_a; // 双精度向量

vector<double> vector_a1;

vectorf vector_a2; // 双精度向量

vector<float> vector_a3;

声明且指定大小（为数据分配内存，但未初始化）：

matrix matrix_a(128,128); // 参数既可是常数

matrix<double> matrix_a1(InpRows,InpCols); // 亦或变量

matrixf matrix_a2(1,128); // 水平向量的模拟

matrix<float> matrix_a3(InpRows,1); // 垂直向量的模拟

vector vector_a(256);

vector<double> vector_a1(InpSize);

vectorf vector_a2(SomeFunc()); // 函数 SomeFunc 返回一个 ulong 型的数字，用于设置向量大小

vector<float> vector_a3(InpSize+16); // 表达式可以用作参数

声明且初始化（矩阵和向量大小由初始化序列确定）：

matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};

matrix<double> matrix_a1=matrix_a; // 必须是相同类型的矩阵

matrixf matrix_a2={{1,0,0},{0,1,0},{0,0,1}};

matrix<float> matrix_a3={{1,2},{3,4}};

vector vector_a={-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5};

vector<double> vector_a1={1,5,2.4,3.3};

vectorf vector_a2={0,1,2,3};

vector<float> vector_a3=vector_a2; // 必须是相同类型的向量

声明且初始化：

template<typename T>

void MatrixArange(matrix<T> &mat,T value=0.0,T step=1.0)

{

for(ulong i=0; i<mat.Rows(); i++)

{

for(ulong j=0; j<mat.Cols(); j++,value+=step)

mat[i][j]=value;

}

}

template<typename T>

void VectorArange(vector<T> &vec,T value=0.0,T step=1.0)

{

for(ulong i=0; i<vec.Size(); i++,value+=step)

vec[i]=value;

}

...



matrix matrix_a(size_m,size_k,MatrixArange,-M_PI,0.1); // 首先创建一个大小 size_m x size_k 的未初始化矩阵，然后调用带有初始化时指定参数的 MatrixArange 函数

matrixf matrix_a1(10,20,MatrixArange); // 创建矩阵后，调用带有默认参数的 MatrixArange 函数

vector vector_a(size,VectorArange,-10.0); // 创建向量后，调用带有一个参数的 VectorArange 函数，而第二个参数采用默认值

vectorf vector_a1(128,VectorArange);

请注意，矩阵或矢量大小可以更改，因为数据的内存始终是动态的。

静态方法

依据指定大小创建矩阵和向量的静态方法，并以某种方式初始化：

matrix matrix_a =matrix::Eye(4,5,1);

matrix<double> matrix_a1=matrix::Full(3,4,M_PI);

matrixf matrix_a2=matrixf::Identity(5,5);

matrixf<float> matrix_a3=matrixf::Ones(5,5);

matrix matrix_a4=matrix::Tri(4,5,-1);

vector vector_a =vector::Ones(256);

vectorf vector_a1=vector<float>::Zeros(16);

vector<float> vector_a2=vectorf::Full(128,float_value);

已创建矩阵和向量的初始化方法：