初始化
有若干种方法可以声明和初始化矩阵和向量。
|
函数
|
动作
|
复制矩阵、向量或数组，并自动转换
|
获取指定品种、周期、数量的历史序列，格式为 MqlRates 结构，并存储到矩阵或向量
|
从 MqlTick 结构获取跳价，存储到矩阵或向量中
|
从 MqlTick 结构获取跳价，以指定数据范围存储到矩阵或向量中
|
返回一个矩阵，对角线上为 1，其它地方为 0
|
创建指定大小的单位矩阵
|
创建并返回一个新矩阵，其中以 1 填充
|
创建并返回一个新矩阵，填充零
|
创建并返回新矩阵，并按给定值填充
|
构造一个矩阵，其中位于给定对角线为 一，而其它地方为零
|
初始化矩阵或向量
|
用指定值填充现有矩阵或向量
|
静态函数。创建并返回一个填充了随机值的新矩阵或向量。随机值在指定范围内均匀生成。
声明且未指定大小（没有为数据分配内存）：
|
matrix matrix_a; // 双精度型矩阵
声明且指定大小（为数据分配内存，但未初始化）：
|
matrix matrix_a(128,128); // 参数既可是常数
声明且初始化（矩阵和向量大小由初始化序列确定）：
|
matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};
声明且初始化：
|
template<typename T>
请注意，矩阵或矢量大小可以更改，因为数据的内存始终是动态的。
静态方法
依据指定大小创建矩阵和向量的静态方法，并以某种方式初始化：
|
matrix matrix_a =matrix::Eye(4,5,1);
已创建矩阵和向量的初始化方法：
|
matrix matrix_a;