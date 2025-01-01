文档部分
MQL5参考矩阵和向量方法统计CumSum 

CumSum

返回矩阵/矢量元素的累积总和，包括沿给定轴的元素。

vector vector::CumSum();
 
vector matrix::CumSum();
 
matrix matrix::CumSum(
  const int  axis      // axis
   );

参数

axis

[输入]  轴。 0 ― 水平轴，1 ― 垂直轴。

返回值

沿给定轴的元素的累积总和。

举例

   matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   matrix cols_cumsum=matrix_a.CumSum(0);
   matrix rows_cumsum=matrix_a.CumSum(1);
   vector cumsum_values=matrix_a.CumSum();
 
   Print("cols_cumsum\n",cols_cumsum);
   Print("rows_cumsum\n",rows_cumsum);
   Print("cumsum values  ",cumsum_values);
 
   /*
   matrix_a
   [[10,3,2]
    [1,8,12]
    [6,5,4]
    [7,11,9]]
   cols_cumsum
   [[10,3,2]
    [11,11,14]
    [17,16,18]
    [24,27,27]]
   rows_cumsum
   [[10,13,15]
    [1,9,21]
    [6,11,15]
    [7,18,27]]
   cumsum values  [10,13,15,16,24,36,42,47,51,58,69,78]
   */