CopyTicksRange

按指定日期范围，获取 MqlTick 结构的跳价，并存储到矩阵或向量之中。 元素顺序从过去到现在计数，这意味着索引为 0 的跳价是最久远的。 若要分析跳价，检查 flags 字段，其显示跳价中的确切变化。

bool matrix::CopyTicksRange(

string symbol,

ulong flags,

ulong from_msc,

ulong to_msc

);

向量方法

bool vector::CopyTicksRange(

string symbol,

ulong flags,

ulong from_msc,

ulong to_msc

);

参数

symbol

[输入] 品种。

flags

[输入] ENUM_COPY_TICKS 枚举中的标志组合，指示所请求数据的内容。当复制到向量时，只能从 ENUM_COPY_TICKS 枚举中指定一个值，否则会发生错误。

from_msc

[输入] 请求跳价的开始时间。 自 1970 年 01 月 01 日起，时间以毫秒为单位指定。 如果未指定 “from_msc” 参数，则跳价从头开始返回历史记录。 即返回时间 >= from_msc 的跳价。

to_msc

[输入] 请求截止的跳价时间。 自 1970 年 01 月 01 日起，时间以毫秒为单位指定。 返回时间 <= to_msc 的跳价。 如果未指定 to_msc 参数，则返回截至历史记录结束之前的所有跳价。

返回值

成功时返回 true，如果发生错误则返回 false。 GetLastError() 能返回以下错误:

ERR_HISTORY_TIMEOUT ― 跳价同步的超时已过期，函数返回它已拥有的一切。

ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER ― 静态缓存区太小。 仅返回数组可以存储的数量。

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY ― 内存不足，无法将指定范围的历史数据接收到动态跳价数组之中。 为跳价数组分配足够内存失败。

分析跳价标志以便找出哪些数据已变化：

TICK_FLAG_BID ― 跳价改变了出价

TICK_FLAG_ASK ― 跳价改变了要价

TICK_FLAG_LAST ― 跳价改变了最后成交价

TICK_FLAG_VOLUME ― 跳价改变了交易量

TICK_FLAG_BUY ― 跳价是买入成交的结果

TICK_FLAG_SELL ― 跳价是卖出成交的结果

注意

CopyTicksRange() 方法请求的跳价精确到指定范围。 例如，历史记录中指定日期的跳价。 CopyTicks() 只允许指定开始日期，例如，接收从月初到现在的所有跳价。

参见

