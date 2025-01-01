文档部分
MQL5参考矩阵和向量方法统计Ptp 

Ptp

返回矩阵/向量或给定矩阵轴的数值范围，等效于 Max() - Min()。 Ptp - 峰值到峰值。

double vector::Ptp();
 
double matrix::Ptp();
 
vector matrix::Ptp(
  const int  axis      // axis
   );

参数

axis

[输入]  轴。 0 ― 水平轴，1 ― 垂直轴。

返回值

向量的数值范围（最大值 - 最小值）

举例

   matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vector cols_ptp=matrix_a.Ptp(0);
   vector rows_ptp=matrix_a.Ptp(1);
   double matrix_ptp=matrix_a.Ptp();
 
   Print("cols_ptp  ",cols_ptp);
   Print("rows_ptp  ",rows_ptp);
   Print("ptp value  ",matrix_ptp);
 
   /*
   matrix_a
   [[10,3,2]
    [1,8,12]
    [6,5,4]
    [7,11,9]]
   cols_ptp [9,8,10]
   rows_ptp [8,11,2,4]
   ptp value  11.0
   */
