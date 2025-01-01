MQL5参考矩阵和向量方法统计Ptp ArgMaxArgMinMaxMinPtpSumProdCumSumCumProdPercentileQuantileMedianMeanAverageStdVarLinearRegression Ptp 返回矩阵/向量或给定矩阵轴的数值范围，等效于 Max() - Min()。 Ptp - 峰值到峰值。 double vector::Ptp(); double matrix::Ptp(); vector matrix::Ptp( const int axis // axis ); 参数 axis [输入] 轴。 0 ― 水平轴，1 ― 垂直轴。 返回值 向量的数值范围（最大值 - 最小值） 举例 matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}}; Print("matrix_a\n",matrix_a); vector cols_ptp=matrix_a.Ptp(0); vector rows_ptp=matrix_a.Ptp(1); double matrix_ptp=matrix_a.Ptp(); Print("cols_ptp ",cols_ptp); Print("rows_ptp ",rows_ptp); Print("ptp value ",matrix_ptp); /* matrix_a [[10,3,2] [1,8,12] [6,5,4] [7,11,9]] cols_ptp [9,8,10] rows_ptp [8,11,2,4] ptp value 11.0 */ Min Sum