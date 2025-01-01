- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
矩阵和向量操纵
这些是基本矩阵操作的方法：填充、复制、获取矩阵的一部分、转置、拆分和排序。
还有若干种方法可针对矩阵的行和列进行操纵。
|
函数
|
动作
|
返回矩阵/向量中NaN值的数量
|
将矩阵/向量中的NaN值替换为指定值，并返回替换的元素数量。
|
反转或置换矩阵的轴；返回修改后的矩阵
|
共轭转置一个复矩阵。通过改变复数虚部的符号来反转或置换矩阵的轴，返回修改后的矩阵。
|
返回矩阵的副本，其中第 k 个对角线以上的元素归零。 下三角矩阵
|
返回矩阵的副本，其中第 k 对角线以下的元素归零。 上三角矩阵
|
提取对角线或构造对角矩阵
|
返回行向量。 写入向量指定行
|
返回列向量。 写入向量指定列。
|
返回给定矩阵/向量的副本
|
将两个子矩阵连接到一个矩阵。将两个向量连接到一个向量。
|
以指定的精度比较两个矩阵/向量的元素
|
比较两个矩阵/向量的元素，直至有效位数
|
允许依据一个索引替代两个索引定位矩阵元素
|
将矩阵/向量的元素限制为指定范围内的有效值
|
在不更改矩阵数据的情况下更改矩阵的形状
|
返回形状和大小均已更改的新矩阵
|
交换矩阵中的行
|
交换矩阵中的列
|
将矩阵拆分为多个子矩阵
|
将矩阵水平拆分为多个子矩阵。 与 轴=0 的 Split 相同
|
将矩阵垂直拆分为多个子矩阵。 与 axis=1 的拆分相同
|
间接针对矩阵或向量进行排序。
|
就地针对矩阵或向量进行排序。