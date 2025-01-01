文档部分
MQL5参考矩阵和向量方法矩阵和向量操纵 

矩阵和向量操纵

这些是基本矩阵操作的方法：填充、复制、获取矩阵的一部分、转置、拆分和排序。

还有若干种方法可针对矩阵的行和列进行操纵。

函数

动作

HasNan

返回矩阵/向量中NaN值的数量

ReplaceNan

将矩阵/向量中的NaN值替换为指定值，并返回替换的元素数量。

Transpose

反转或置换矩阵的轴；返回修改后的矩阵

Transpose

共轭转置一个复矩阵。通过改变复数虚部的符号来反转或置换矩阵的轴，返回修改后的矩阵。

TriL

返回矩阵的副本，其中第 k 个对角线以上的元素归零。 下三角矩阵

TriU

返回矩阵的副本，其中第 k 对角线以下的元素归零。 上三角矩阵

Diag

提取对角线或构造对角矩阵

Row

返回行向量。 写入向量指定行

Col

返回列向量。 写入向量指定列。

Copy

返回给定矩阵/向量的副本

Concat

将两个子矩阵连接到一个矩阵。将两个向量连接到一个向量。

Compare

以指定的精度比较两个矩阵/向量的元素

CompareByDigits

比较两个矩阵/向量的元素，直至有效位数

Flat

允许依据一个索引替代两个索引定位矩阵元素

Clip

将矩阵/向量的元素限制为指定范围内的有效值

Reshape

在不更改矩阵数据的情况下更改矩阵的形状

Resize

返回形状和大小均已更改的新矩阵

SwapRows

交换矩阵中的行

SwapCols

交换矩阵中的列

Split

将矩阵拆分为多个子矩阵

Hsplit

将矩阵水平拆分为多个子矩阵。 与 轴=0 的 Split 相同

Vsplit

将矩阵垂直拆分为多个子矩阵。 与 axis=1 的拆分相同

ArgSort

间接针对矩阵或向量进行排序。

Sort

就地针对矩阵或向量进行排序。