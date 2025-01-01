HasNan 返回矩阵/向量中NaN值的数量

TriL 返回矩阵的副本，其中第 k 个对角线以上的元素归零。 下三角矩阵

TriU 返回矩阵的副本，其中第 k 对角线以下的元素归零。 上三角矩阵

Diag 提取对角线或构造对角矩阵

Row 返回行向量。 写入向量指定行

Flat 允许依据一个索引替代两个索引定位矩阵元素

Reshape 在不更改矩阵数据的情况下更改矩阵的形状

Resize 返回形状和大小均已更改的新矩阵

SwapRows 交换矩阵中的行

SwapCols 交换矩阵中的列

Split 将矩阵拆分为多个子矩阵

Hsplit 将矩阵水平拆分为多个子矩阵。 与 轴=0 的 Split 相同