|
matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
Print("matrix_a\n",matrix_a);
matrix cols_cumprod=matrix_a.CumProd(0);
matrix rows_cumprod=matrix_a.CumProd(1);
vector cumprod_values=matrix_a.CumProd();
Print("cols_cumprod\n",cols_cumprod);
Print("rows_cumprod\n",rows_cumprod);
Print("cumprod values ",cumprod_values);
/*
matrix_a
[[10,3,2]
[1,8,12]
[6,5,4]
[7,11,9]]
cols_cumprod
[[10,3,2]
[10,24,24]
[60,120,96]
[420,1320,864]]
rows_cumprod
[[10,30,60]
[1,8,96]
[6,30,120]
[7,77,693]]
cumprod values [10,30,60,60,480,5760,34560,172800,691200,4838400,53222400,479001600]
*/