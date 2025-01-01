文档部分
MQL5参考矩阵和向量方法初始化Zeros 

Zeros

这是一个静态函数，创建并返回一个填充零值的新矩阵。

static matrix matrix::Zeros(
  const ulong  rows,     // 行数
  const ulong  cols      // 列数
   );
 
static vector vector::Zeros(
  const ulong  size,     // 向量大小
   );
 

参数

rows

[输入]  行数。

cols

[输入]  列数。

返回值

给定行数和列数的新矩阵，并以零填充。

MQL5 示例:

  matrix zeros=matrix::Zeros(34);
  Print("zeros = \n"zeros);
/*
zeros = 
   [[0,0,0,0]
    [0,0,0,0]
    [0,0,0,0]]
*/

Python 示例:

np.zeros((21))
array([[ 0.],
       [ 0.]])