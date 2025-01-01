MQL5参考矩阵和向量方法初始化Zeros AssignCopyIndicatorBufferCopyRatesCopyTicksCopyTicksRangeEyeIdentityOnesZerosFullTriInitFillRandom Zeros 这是一个静态函数，创建并返回一个填充零值的新矩阵。 static matrix matrix::Zeros( const ulong rows, // 行数 const ulong cols // 列数 ); static vector vector::Zeros( const ulong size, // 向量大小 ); 参数 rows [输入] 行数。 cols [输入] 列数。 返回值 给定行数和列数的新矩阵，并以零填充。 MQL5 示例: matrix zeros=matrix::Zeros(3, 4); Print("zeros = \n", zeros); /* zeros = [[0,0,0,0] [0,0,0,0] [0,0,0,0]] */ Python 示例: np.zeros((2, 1)) array([[ 0.], [ 0.]]) Ones Full