使用WinInet.dll通过网络在终端间进行数据交互

MetaTrader 5使用了一系列新的用户界面元素，为用户开辟了独一无二的机会。因此，那些之前不具备的功能现在能被最大限度地使用了。



在本课中我们将学习：



使用基本的因特网技术；

通过服务器在终端间交换数据；

创建一个通用类库，在MQL5环境下操作因特网。

MQL5的代码库有一个脚本例子，它使用wininet.dll动态链接库，并列举了一个请求服务器页面的例子。不过今天我们将更进一步，使服务器不仅仅返回给我们页面，还要发送和存储这些数据，以便再次传输到其他发出请求终端上去。

要向服务器发送任何请求，我们需要库中的7个主要函数。



InternetAttemptConnect 试图找到并建立一个因特网连接 InternetOpen

初始化结构体来操作WinInet库函数。在使用库中的其他函数前必须先激活此函数。 InternetConnect 打开由HTTP URL或FTP地址确定的资源。返回打开的连接的描述符 HttpOpenRequest 为建立连接的HTTP请求创建描述符 HttpSendRequest 使用创建的描述符发送请求 InternetReadFile 当请求被处理后，读取从服务器返回的数据 InternetCloseHandle 释放已经传输完成的描述符



所有函数以及它们参数的详细描述可以在MSDN的帮助系统中找到。

除了使用统一码调用以及通过链接进行传输外，函数的声明和MQL4中的一样。

#import "wininet.dll" int InternetAttemptConnect( int x); int InternetOpenW( string &sAgent, int lAccessType, string &sProxyName, string &sProxyBypass, int lFlags); int InternetConnectW( int hInternet, string &szServerName, int nServerPort, string &lpszUsername, string &lpszPassword, int dwService, int dwFlags, int dwContext); int HttpOpenRequestW( int hConnect, string &Verb, string & ObjectName , string &Version, string &Referer, string &AcceptTypes, uint dwFlags, int dwContext); int HttpSendRequestW( int hRequest, string &lpszHeaders, int dwHeadersLength, uchar &lpOptional[], int dwOptionalLength); int HttpQueryInfoW( int hRequest, int dwInfoLevel, int &lpvBuffer[], int &lpdwBufferLength, int &lpdwIndex); int InternetReadFile( int hFile, uchar &sBuffer[], int lNumBytesToRead, int &lNumberOfBytesRead); int InternetCloseHandle( int hInet); #import #define OPEN_TYPE_PRECONFIG 0 #define FLAG_KEEP_CONNECTION 0x00400000 #define FLAG_PRAGMA_NOCACHE 0x00000100 #define FLAG_RELOAD 0x80000000 #define SERVICE_HTTP 3

在MSDN各函数描述的板块下，有关于这些标识的详细描述。如果你想要见到其他常量和函数的声明，那么你可以下载本文附件中的wininet.h源文件。



1. 创建和删除网络会话的向导



首先我们要做的是建立一个会话，并打开一个同主机的连接。在程序初始化阶段（例如，在 OnInit函数中），一个会话仅能创建一次。或者可以在EA交易系统运行的一开始进行，但非常重要的是，必须确保会话在关闭之前仅仅被成功创建了一次。每次迭代执行 OnStart或者 OnTimer函数时，它也不应被无谓的反复唤醒。每次调用时，要避免频繁调用和创建所需的结构体，这一点是非常重要的。



因此，我们仅使用一个全局的类实例来表示会话和连接描述符。

string Host; int Port; int Session; int Connect; bool MqlNet::Open( string aHost, int aPort) { if (aHost== "" ) { Print ( "-Host is not specified" ); return (false); } if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_DLLS_ALLOWED )) { Print ( "-DLL is not allowed" ); return (false); } if (Session> 0 || Connect> 0 ) Close(); Print ( "+Open Inet..." ); if (InternetAttemptConnect( 0 )!= 0 ) { Print ( "-Err AttemptConnect" ); return (false); } string UserAgent= "Mozilla" ; string nill= "" ; Session=InternetOpenW(UserAgent,OPEN_TYPE_PRECONFIG,nill,nill, 0 ); if (Session<= 0 ) { Print ( "-Err create Session" ); Close(); return (false); } Connect=InternetConnectW(Session,aHost,aPort,nill,nill,SERVICE_HTTP, 0 , 0 ); if (Connect<= 0 ) { Print ( "-Err create Connect" ); Close(); return (false); } Host=aHost; Port=aPort; return (true); }

初始化完成后，描述符Session和Connect就能被用在下面所有的函数中了。一但所有的工作都完成且MQL程序被卸载，他们也必须被移除。这是通过使用InternetCloseHandle函数来完成的。



void MqlNet::CloseInet() { Print ( "-Close Inet..." ); if (Session> 0 ) InternetCloseHandle(Session); Session=- 1 ; if (Connect> 0 ) InternetCloseHandle(Connect); Connect=- 1 ; }

2. 向服务器发送请求并接收页面

作为对本请求的响应，要发送一个请求并接收一张页面，我们将需要用到三个函数：HttpOpenRequest, HttpSendRequest и InternetReadFile。响应请求接收页面的本质和将它的内容保存到一个本地文件中，基本上是一样的。







为了便于操作请求和内容，我们将创建两个通用函数。



发送一个请求：



bool MqlNet::Request( string Verb, string Object, string &Out, bool toFile=false, string addData= "" , bool fromFile=false) { if (toFile && Out== "" ) { Print ( "-File is not specified " ); return (false); } uchar data[]; int hRequest,hSend,h; string Vers= "HTTP/1.1" ; string nill= "" ; if (fromFile) { if (FileToArray(addData,data)< 0 ) { Print ( "-Err reading file " +addData); return (false); } } else StringToCharArray (addData,data); if (Session<= 0 || Connect<= 0 ) { Close(); if (!Open(Host,Port)) { Print ( "-Err Connect" ); Close(); return (false); } } hRequest=HttpOpenRequestW(Connect,Verb,Object,Vers,nill,nill,FLAG_KEEP_CONNECTION|FLAG_RELOAD|FLAG_PRAGMA_NOCACHE, 0 ); if (hRequest<= 0 ) { Print ( "-Err OpenRequest" ); InternetCloseHandle(Connect); return (false); } string head= "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" ; hSend=HttpSendRequestW(hRequest,head, StringLen (head),data, ArraySize (data)- 1 ); if (hSend<= 0 ) { Print ( "-Err SendRequest" ); InternetCloseHandle(hRequest); Close(); } ReadPage(hRequest,Out,toFile); InternetCloseHandle(hRequest); InternetCloseHandle(hSend); return (true); }

函数MqlNet:: Request的参数:



string Verb – 请求的类型“GET”或者“POST”；

– 请求的类型“GET”或者“POST”； string Object – 带有传入参数的页面的名称；

– 带有传入参数的页面的名称； string & Out – 接收应答的行字符串；

– 接收应答的行字符串； bool toFile – 如果toFile=true，那么Out表示接受应答的文件名；

– 如果toFile=true，那么Out表示接受应答的文件名； string addData - 附加数据；

- 附加数据； bool fromFile - 如果fromFile = true，那么addData是需要发送的文件的名称。

读取已接收描述符的内容

void MqlNet::ReadPage( int hRequest, string &Out, bool toFile) { uchar ch[ 100 ]; string toStr= "" ; int dwBytes,h; while (InternetReadFile(hRequest,ch, 100 ,dwBytes)) { if (dwBytes<= 0 ) break ; toStr=toStr+ CharArrayToString (ch, 0 ,dwBytes); } if (toFile) { h= FileOpen (Out, FILE_BIN | FILE_WRITE ); FileWriteString (h,toStr); FileClose (h); } else Out=toStr; }

函数MqlNet:: ReadPage的参数：



Int hRequest - 从中读取数据的请求描述符；

- 从中读取数据的请求描述符； string & Out – 接收应答的行字符串；

– 接收应答的行字符串； bool toFile - 如果toFile=true，那么Out表示接受应答的文件的名称。

将所有这些集中到一起，我们将获得一个操作因特网的MqlNet类库。



class MqlNet { string Host; int Port; int Session; int Connect; public : MqlNet(); ~MqlNet(); bool Open( string aHost, int aPort); void Close(); bool Request( string Verb, string Request, string &Out, bool toFile= false , string addData= "" , bool fromFile= false ); bool OpenURL( string URL, string &Out, bool toFile); void ReadPage( int hRequest, string &Out, bool toFile); int FileToArray( string FileName,uchar &data[]); };

这些基本上就是能够满足互联网多样化操作需要的所有函数。考虑它们的使用例子。



例子 1. 自动下载MQL程序到终端的文件夹下。MetaGrabber脚本



让我们从最简单的任务开始测试类的运作：读取页面并将它的内容保存到指定的文件夹下。但是简单的读取页面可能不太有趣，因此为了从脚本的运行中获得些东西，我们让它具备从站点采集mql程序的能力。MetaGrabber脚本的任务是：



分析URL并将其分解为主机，请求和文件名；

发送一个请求到主机，接受和保存文件到终端文件夹 \Files下；

将其从Files下移动到所需的数据文件夹下：

\Experts, \Indicators, \Scripts, \Include, \Libraries, \Tester(set), \Templates.



我们用MqlNet类来解决第二个问题。我们用Kernel32.dll中的MoveFileEx来完成第三个任务



#import "Kernel32.dll" bool MoveFileExW( string &lpExistingFileName, string &lpNewFileName, int dwFlags); #import "Kernel32.dll"

对于第一个问题，让我们做一个简单的服务函数来解析URL链接。

我们要从地址中分解出三行信息：主机，站点路径以及文件名。

例如，在http://www.mysite.com/folder/page.html中



- 主机 = www.mysite.com

- 请求 = / folder / page.html

- 文件名 = page.html



MQL5网站代码库的地址也有一样的结构。例如，https://www.mql5.com/ru/code/79 页面上 ErrorDescription.mq5库的路径看上去如： http://p.mql5.com/data/18/79/ErrorDescription.mqh。此路径很容易通过点击右键并选择“Copy Link（复制链接）”来获得。因此，URl被分隔成两部分，一部分是用来请求的，一部分是要存储的文件名。



- 主机 = p.mql5.com

- 请求 = / data/18/79/5/ErrorDescription.mqh

- 文件名 = ErrorDescription.mqh



这就是下面的ParseURL函数进行线性解析的处理过程。

void ParseURL( string path, string &host, string &request, string &filename) { host= StringSubstr (URL, 7 ); int i= StringFind (host, "/" ); request= StringSubstr (host,i); host= StringSubstr (host, 0 ,i); string file= "" ; for (i= StringLen (URL)- 1 ; i>= 0 ; i--) if ( StringSubstr (URL,i, 1 )== "/" ) { file= StringSubstr (URL,i+ 1 ); break ; } if (file!= "" ) filename=file; }

我们只将为此脚本设置两个外部参数 - URL （mql5文件的路径）以及后续存放的文件夹类型 - 也就是说，你想要将文件存放在哪个终端文件夹下。



因此，我们得到一个简短但非常有用的脚本。

#property copyright "www.fxmaster.de © 2010" #property link "www.fxmaster.de" #property version "1.00" #property description "Download files from internet" #property script_show_inputs #include <InternetLib.mqh> #import "Kernel32.dll" bool MoveFileExW( string &lpExistingFileName, string &lpNewFileName, int dwFlags); #import #define MOVEFILE_REPLACE_EXISTING 0x1 enum _FolderType { Experts= 0 , Indicators= 1 , Scripts= 2 , Include= 3 , Libraries= 4 , Files= 5 , Templates= 6 , TesterSet= 7 }; input string URL= "" ; input _FolderType FolderType= 0 ; int OnStart () { MqlNet INet; string Host,Request,FileName= "Recieve_" + TimeToString ( TimeCurrent ())+ ".mq5" ; ParseURL(URL,Host,Request,FileName); if (!INet.Open(Host, 80 )) return ( 0 ); Print ( "+Copy " +FileName+ " from http://" +Host+ " to " +GetFolder(FolderType)); if (!INet.Request( "GET" ,Request,FileName,true)) { Print ( "-Err download " +URL); return ( 0 ); } Print ( "+Ok download " +FileName); string to,from,dir; if (FolderType==Files) return ( 0 ); from= TerminalInfoString ( TERMINAL_DATA_PATH )+ "\\MQL5\\Files\\" +FileName; to= TerminalInfoString ( TERMINAL_DATA_PATH )+ "\\" ; if (FolderType!=Templates && FolderType!=TesterSet) to+= "MQL5\\" ; to+=GetFolder(FolderType)+ "\\" +FileName; if (!MoveFileExW(from,to,MOVEFILE_REPLACE_EXISTING)) { Print ( "-Err move to " +to); return ( 0 ); } Print ( "+Ok move " +FileName+ " to " +GetFolder(FolderType)); return ( 0 ); } string GetFolder(_FolderType foldertype) { if (foldertype==Experts) return ( "Experts" ); if (foldertype==Indicators) return ( "Indicators" ); if (foldertype==Scripts) return ( "Scripts" ); if (foldertype==Include) return ( "Include" ); if (foldertype==Libraries) return ( "Libraries" ); if (foldertype==Files) return ( "Files" ); if (foldertype==Templates) return ( "Profiles\\Templates" ); if (foldertype==TesterSet) return ( "Tester" ); return ( "" ); } void ParseURL( string path, string &host, string &request, string &filename) { host= StringSubstr (URL, 7 ); int i= StringFind (host, "/" ); request= StringSubstr (host,i); host= StringSubstr (host, 0 ,i); string file= "" ; for (i= StringLen (URL)- 1 ; i>= 0 ; i--) if ( StringSubstr (URL,i, 1 )== "/" ) { file= StringSubstr (URL,i+ 1 ); break ; } if (file!= "" ) filename=file; }





让我们在我们最喜欢的版块 https://www.mql5.com/en/code上进行试验。下载下来的文件会立即出现在编辑器的文件导航中，并且不需要重启终端或编辑器，它们就能够被编译。无需为了移动这些文件，而在文件系统的冗长路径中漫步查找想要的文件夹。

注意！很多网站都有防止内容被大规模下载的安全机制，如果你的IP地址有这类大规模下载的动作，则很可能被封。因此，如果你不想被禁用的话，必须非常小心的在你经常连接的资源上使用“机器”自动下载文件。



那些想更进一步改进上述功能的读者，可以使用 Clipboard脚本来截取剪贴板的内容，并进一步实施自动化下载。



例子 2. 在一个图表上监视多个经纪商的报价

我们已经学习了如何从互联网上获取文件。现在让我们考虑一个更为有意思的问题 - 如何发送和存储这些数据到服务器上。我们需要一个额外的放置在服务器上的小PHP脚本程序。使用已经编写好的MqlNet类，我们创建一个EA交易程序MetaArbitrage 。这个专家系统和PHP脚本结合的目的是：



发送一个EA的请求到服务器；

在服务器上形成响应页面（PHP）；

通过此EA接收这个页面；

分析并将结果发送到屏幕。

MQL模块和PHP脚本相互作用的原理图如下：





我们将使用MqlNet类来实现这些任务。

为了避免重复的数据，以及淘汰过时的报价，我们将传送4个主要参数：经纪商服务器的名称（当前价格的来源），货币对，价格以及UTC报价时间。例如，从我们公司的资源发起访问脚本的请求如下：



www.fxmaster.de/metaarbitr.php?server=Metaquotes&pair=EURUSD&bid= 1.4512 &time= 13286794

这些参数和真实报价存储在服务器上，并将同这个货币对的其他所有已存报价一起，被发布在响应页面上。

这种交换的“附带”好处在于报价可以来自MT5也可以来自MT4！

由服务器生成的页面通常为CSV文件。在这个脚本中形如：



ServerName1; Bid1; Time1

ServerName 2; Bid2; Time2

ServerName 3; Bid3; Time3

…

ServerName N; BidN; TimeN



但是你可以为自己添加额外的参数（如，服务器类型 - 模拟或者实盘）。我们存储这个CSV文件并且逐行进行解析，以表格的形式在屏幕上输出价格值。

实现对这个文件的处理有多种不同的方式，为每一个特定的情景选择一种方法。例如，对从MetaTrader4模拟服务器接收到的报价进行过滤，等等。





使用因特网服务器的好处是显而易见的，你发送你自己的报价，它可以被其他交易者接收和浏览。同样，你也将可以接收到发送给其他交易者的报价。也就是说，终端之间的交互是双边的，下面是实现数据交换的方案：





该方案是任意数量终端之间进行信息交换的基本方式。完整且有注释的MetaArbitrage专家交易系统和PHP脚本可以从附件的链接中下载。更多关于PHP使用到的函数，可以到这个站点php.su阅读。

例子 3. 在终端内交换信息（mini图表）MetaChat Expert Advisor

让我们暂别交易和数字，创建一个应用程序，让我们能够和几个人聊天，而不必退出终端。为了实现这一点，我们需要更多的和之前类似的PHP脚本。不同的是在这个脚本中，我们将分析文件中的行，而不是分析时间报价。这个EA系统的目的是：



发送一个文本行到服务器；

将这行添加到共享文件中，控制文件的大小，发布到响应文件（php）上；

接收当前对话并且在屏幕上显示。



MetaChat的功能和之前的EA交易系统没什么两样。同样的原理，同样简单的CSV输出文件。







MetaChat 和 MetaArbitrage 在其开发者的网站上。运行他们的PHP脚本也在那里。

因此，如果你想测试或使用这项服务，你可以通过下面的链接访问它：

MetaСhat - www.fxmaster.de/metachat.php

MetaArbitrage - www.fxmaster.de/metaarbitr.php



总结



至此，我们已经熟悉了HTTP请求。我们获得了通过网络发送和接收数据的能力，并将其工作过程组织的更加舒适了。但是任何功能总是存在改进的余地。以下是可以考虑的新的潜在改进方向：



直接将新闻读到终端中或者在终端中接收其他信息，来给EA交易系统进行分析；

远程控制EA交易系统；

自动更新EA交易系统/指标；

复制/翻译交易，发送信号；

为EA交易系统下载模板和配置文件；

以及其他很多很多 ...



本文中我们使用GET类型的请求。当你使用少数参数获取一个文件或者发送一个请求来分析服务器时，他们足够胜任这些任务了。

在下一课中，我们将仔细看看POST请求，发送文件到服务器或终端之间共享文件，我们会介绍他们的用例。



