循环操作符For

for操作符由三个表达式和一个执行操作符组成：

for(expression1; expression2; expression3)

operator;

用表达式1Expression来定义初始变量,当表达式2Expression2 为真的时候执行操作运算符for，在每次循环结束后执行表达式3 Expression3。如果true, 运算符 for 将被执行。循环重复直至Expression2变为false。如果false，循环将会被中断并且检测运算符文本。稍候执行。

此 for运算符下列运算符成功：

expression1;

while(expression2)

{

operator;

expression3;

};

for操作符中可以缺少任何三个或者全部三个表达式，但是分隔它们的分号 (;) 必须省略。如果表达式2省略，则意味着不变的true。for(;;)操作符是持续循环，与 while(1)操作符一样。每一个表达式1或者3都由几个逗号 ','组成的表达式构成。

注意

如果预计一个循环中处理大量的迭代，建议您检查使用IsStopped()函数被迫中止程序的事实。

示例：

for(x=1;x<=7000; x++)

{

if(IsStopped())

break;

Print(MathPower(x,2));

}

//--- 另一个示例

for(;!IsStopped();)

{

Print(MathPower(x,2));

x++;

if(x>10) break;

}

//--- 第三示例

for(i=0,j=n-l;i<n && !IsStopped();i++,j--) a[i]=a[j];

另见

变量初始化 ， 可见范围和变量使用期 ， 创建和删除对象