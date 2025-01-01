- 复合操作符
- 表达式操作符
- 返回操作符
- 假设操作符if-else
- 假设操作符？：
- 循环操作符 while
- 切换操作符
- 循环操作符 for
- 循环操作符 do while
- 嵌入操作符
- 继续操作符
- 矩阵乘法运算符 @
- 对象创建操作符new
- 对象删除操作符delete
循环操作符For
for操作符由三个表达式和一个执行操作符组成：
|
for(expression1; expression2; expression3)
用表达式1Expression来定义初始变量,当表达式2Expression2 为真的时候执行操作运算符for，在每次循环结束后执行表达式3 Expression3。如果true, 运算符 for 将被执行。循环重复直至Expression2变为false。如果false，循环将会被中断并且检测运算符文本。稍候执行。
此 for运算符下列运算符成功：
|
expression1;
for操作符中可以缺少任何三个或者全部三个表达式，但是分隔它们的分号 (;) 必须省略。如果表达式2省略，则意味着不变的true。for(;;)操作符是持续循环，与 while(1)操作符一样。每一个表达式1或者3都由几个逗号 ','组成的表达式构成。
注意
如果预计一个循环中处理大量的迭代，建议您检查使用IsStopped()函数被迫中止程序的事实。
示例：
|
for(x=1;x<=7000; x++)
另见
变量初始化 ， 可见范围和变量使用期 ， 创建和删除对象