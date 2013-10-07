MetaTrader应用商店2013年第三季度业绩

又过了一个季度，我们已决定统计MetaTrader 应用商店的业绩 - MetaTrader平台最大的交易机器人和技术指标商店。

首先，MetaTrader 4应用商店已经发布了 测试模式并且最终版不久也将发布。然而，交易机器人开发者已经可以在那儿发布其MQL4应用。超过200个程序已经通过了测试。MetaTrader 4市场推出之后，这些程序将提供给交易者们。

直至报告季度末期，有500多名开发者已经将他们的1200个产品放入MetaTrader 应用商店。这超出了上一季度业绩 三分之一。已推出的应用程序中，占据最大份额的就是交易机器人（占产品总数的45%）和技术指标（34%）。应用商店的访客也可以购买面板，分析仪和各种实用工具来扩展他们交易平台的可能性。

随着开发者和产品数量的日益增加，使用市场的活跃交易者的数量也不断提高。第三季度交易机器人和技术指标已经达到下载15万次的里程碑。这个数字包含了应用商店推出后的免费安装和产品商业版。10万次的下载阶段也只是在这之前不久 - 今年的第二季度。







销售



MetaTrader应用商店商业产品的销售保持了一个较高的增长率（上一季度的33%）并且与下载数量比例的稳步提高。 这可以解释随着新访客涌入应用商店，当前客户端的转售量越来越多 - 36%以上的买家购买了两种或以上的应用商店产品（比2013年第二季度增长2%）。



第三季度还没有对产品类别的销售结构带来任何显著的变化。在数量上技术指标仍然是最受欢迎的产品（占产品购买总数的45%）。交易机器人位居第二（41%）。面板以6%的百分比占据第三。

在货币方面，交易机器人（EA交易）将所有其他产品类型远远抛在后面。该产品类别在MetaTrader应用商店总营业额中占据85%。交易机器人后紧跟着就是指标（9%）和面板（5%）。







MetaTrader应用商店的十大卖家



汇总2013年第三季度的业绩，我们再次准备了十大市场卖家的名单。名单中包括500名最好的每个报告周期销售量最高的交易机器人和技术指标开发者。

十大MetaTrader应用商店卖家（2013年第三季度）：



arnbober (Arnold Bobrinskiy) - 名单中的新人 johnnypasado (Jeremy Scott) iTC (Gennadiy Stanilevych) PzTrading (Arturo Lopez Perez) - 名单中的新人 cameuh (Camille Huot) - 名单中的新人 DC2008 (Sergey Pavlov) - 名单中的新人 figurelli (Rogerio Figurelli) mttruc (Mai Thanh Truc) - 名单中的新人 champions763 (Agus D Riadi) - 名单中的新人 song_song (Jinsong Zhang) - 名单中的新人

2013年第三季度，评级有着显著变化。首先，我们有一个新领导人 - 新人 arnbober。他仅有两个产品用来销售 - Bobra系列的交易机器人。两个产品都享有 声誉并且具有很好的销量。 其次，我们的排行榜中有多达6名新人。他们进入榜单并销售各种产品：交易机器人，技术指标，分析仪和实用工具。例如，卖家 DC2008 只出售分析仪。

十大卖家的总销量占2013年第三季度所有程序的39%。这比第二季度减少了4%，这可以被解释为卖家和出售的市场应用程序越来越多。MetaTrader 4应用商店官方推出后，卖家排行榜名单可能会有进一步的变化。我们当然会密切关注。

为MetaTrader 4/5准备您的MQL4/MQL5应用程序并且在数百万的市场中出售 它们。











